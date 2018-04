Identificada como Gabriela González, la agresora vive en Ituzaingó pero había ido a pasar unos días a una quinta de esa localidad. "Desde que llegué acá que la estoy pasando mal. No tuve ni cinco minutos de pasarla bien", se lamentó la mujer, quien no tuvo mejor idea que descargar su ira con el chico de tres años. "Me arrepiento de haber hecho todo esto. De todo me arrepiento, el pecho me duele", continuó la mujer, queriendo culpar al menor por la vida que tiene.