Tras ser detenido, Juan Manuel, de 34 años, se negó a declarar. Antonio no pudo ver a su hijo tras su encierro: "Estuvo incomunicado. No estoy autorizado a verlo, no me permiten. Solo lo puede ver su madre. Está detenido junto a los otros detenidos del caso. Para mí esto es terrible, es muy difícil como padre, estoy abrumado. Somos una familia católica, hace treinta años que trabajamos juntos. Mi hijo es soltero, no tiene hijos, siempre estuvo con nosotros, siempre nos acompaña en las celebraciones. Ahora tenemos que salir a dar explicaciones a los clientes y a la prensa", asevera.