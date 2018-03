El financista, básicamente, compró para vender. Pero no vendía departamentos enteros. "Vos no te llevabas toda la unidad", revela un ex colaborador estrella de Hope Funds a Infobae, "sino que te llevabas un pedacito. Enrique hacía de fiambrero, compraba el jamón, pero te vendía las fetas." La jugada tenía un rótulo, una sigla: "CIP, o certificado de inversión y participación", una maniobra no muy frecuente, pero que fue usada por otras empresas en el mercado inmobiliario a lo largo del tiempo. El negocio, dice el ex empleado de Blaksley, "era genial, ganaban todos, el atractivo de invertir por poco en la marca Nordelta se caía de maduro. Pero como todas las ideas de Enrique, terminó mal."