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Playera pirata de México domina las ventas rumbo al Mundial 2026: aficionados la prefieren por su bajo costo

Mientras la playera oficial de la Selección Mexicana supera los 2 mil pesos, miles de aficionados optan por versiones piratas que se venden desde 150 pesos

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Primer plano de una persona sosteniendo una playera verde de fútbol con un parche que dice 'FIFA QUALIFIERS 2026'. Al fondo, pilas de mercancía en bolsas
Aficionados prefieren playeras 'piratas' de la Selección mexicana por su bajo precio (Cuartoscuro)

La fiebre mundialista ya se vive en las calles de la Ciudad de México, pero el elevado precio de la indumentaria oficial de la Selección Mexicana ha provocado que miles de aficionados opten por adquirir versiones piratas de la camiseta del Tricolor.

Mientras la playera original de la selección tiene un costo cercano a los 2 mil pesos, algunas ediciones especiales alcanzan hasta los 3 mil 500 pesos, cifras que para gran parte de la población resultan inaccesibles. En contraste, en mercados populares es posible encontrar réplicas desde 150 pesos y modelos de mejor calidad por entre 250 y 300 pesos.

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De acuerdo con un sondeo realizado por Infobae México entre comerciantes y aficionados, la diferencia de precios ha convertido a las playeras apócrifas en la alternativa más atractiva para quienes desean apoyar al equipo nacional durante la Copa del Mundo 2026.

El precio de la playera oficial aleja a los aficionados

Los aficionados deben gastar entre 2 mil y 3 mil 500 pesos por una camiseta de la Selección Mexicana original (Ilustración: Jesús Aviles)
Los aficionados deben gastar entre 2 mil y 3 mil 500 pesos por una camiseta de la Selección Mexicana original (Ilustración: Jesús Aviles)

La economía familiar es uno de los principales factores que influyen en la decisión de compra. Considerando que una parte importante de la población percibe ingresos cercanos al salario mínimo, desembolsar entre 2 mil y 3 mil 500 pesos por una camiseta representa un gasto difícil de justificar.

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Para muchos aficionados, la prioridad es vivir el ambiente mundialista sin afectar significativamente su presupuesto. Por ello, las versiones no oficiales se han convertido en la opción más viable para vestir los colores nacionales durante los partidos del Tri.

Comerciantes consultados aseguran que la demanda de playeras piratas se incrementó conforme se acercó la participación de México en el Mundial, especialmente entre jóvenes y familias que buscan opciones económicas.

Tepito, el epicentro de la venta de playeras piratas

Hombres cargando grandes bolsas negras de mercancía incautada, rodeados de agentes de seguridad armados con uniformes negros y chalecos del Gobierno de la CDMX, en un pasillo comercial
Durante un operativo conjunto en Tepito, Ciudad de México, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el IMPI retiran grandes bolsas de mercancía deportiva presuntamente apócrifa, ante la mirada de civiles. (Cuartoscuro)

El barrio de Tepito continúa siendo uno de los principales puntos de comercialización de mercancía relacionada con la Selección Mexicana. Entre sus pasillos es posible encontrar una amplia variedad de modelos, desde las versiones más recientes hasta diseños retro que evocan diferentes etapas del combinado nacional.

Los vendedores explican que los precios dependen de la calidad de los materiales, los acabados y las tallas. Las más económicas rondan los 150 pesos, mientras que algunas réplicas consideradas “premium” pueden alcanzar los 300 pesos.

La diferencia con los productos oficiales es tan amplia que muchos consumidores consideran que la compra de una camiseta original simplemente no entra dentro de sus posibilidades económicas.

Autoridades intensifican operativos contra mercancía apócrifa

Vidal Llerenas, director del IMPI, dijo que se intensificaran los operativos para asegurar e inhibir la venta de productos pirata durante el Mundial 2026
Vidal Llerenas, director del IMPI, dijo que se intensificaran los operativos para asegurar e inhibir la venta de productos pirata durante el Mundial 2026

Sin embargo, el crecimiento de este mercado también ha provocado una respuesta por parte de las autoridades.

En los últimos meses se han reforzado los operativos contra la venta de mercancía pirata relacionada con la Selección Mexicana, la FIFA y diversas marcas deportivas. Las acciones son encabezadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Marina.

En mayo, el organismo informó del aseguramiento de más de 13 mil productos deportivos presuntamente falsificados, mientras que un mes antes decomiso de 19 mil 591 productos apócrifos en el Centro Histórico de la CDMX.

Como resultado de estos operativos, se han decomisado productos apócrifos valuados en aproximadamente 23.1 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del comercio informal vinculado al Mundial 2026.

Riesgos para vendedores y comerciantes

Las autoridades han advertido que las consecuencias de comercializar productos falsificados no se limitan al decomiso de mercancía.

Dependiendo de la gravedad de cada caso, los responsables podrían enfrentar multas económicas considerables e incluso sanciones penales. El objetivo es proteger los derechos de propiedad intelectual de las marcas registradas y combatir las redes de distribución ilegal.

A pesar de ello, la oferta continúa creciendo debido a la fuerte demanda existente entre los aficionados.

La pasión por el Tri impulsa el mercado informal

Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- En calles de Zona Rosa, aficionados celebraron el segundo gol de la Selección Mexicana contra el equipo de Sudáfrica en la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Con la victoria de México contra Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa por apoyar a la Selección Nacional sigue aumentando. Sin embargo, la realidad económica de miles de aficionados ha generado un fenómeno evidente: la popularidad de las playeras piratas supera ampliamente a la de las versiones oficiales.

Mientras las autoridades mantienen los operativos para combatir la piratería, los comerciantes continúan abasteciendo un mercado que encuentra en los bajos precios su principal atractivo. Para muchos seguidores del Tricolor, vestir la camiseta nacional importa más que el logotipo oficial que aparezca en ella.

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