La fiscal Alejandra Mángano imputó a Baratta a su esposa Dalina Bielle y a su ex chofer Oscar Centeno en una causa que está a cargo del juez Sergio Torres. El expediente se inició por la denuncia que hizo el juez Bonadio debido al testimonio de una mujer que reveló –en la causa del GNL-que su ex marido, que trabajaba como chofer del ex funcionario, visitaba cuevas financieras con Baratta y se llevaban bolsos repletos con dinero.