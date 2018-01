Dentro de los vehículos secuestrados, hay una Ferrari California roja, un Mercedes Benz SLR McLaren, un Porsche Boxter, un Chevrolet Camaro y un arenero Can Am Maverick X DS. La flota completa supera el millón de dólares. "El dinero (incautado en la chacras) es de él, lo fue juntando durante 11 años. Tiene diarios, radios… Lo que no son de él son los autos. Hay un vehículo de alta gama que le pertenece, el resto, no", explicó el abogado.