Opinión

El CEO ya no pregunta si usás IA, sino cuánto negocio genera

Las empresas priorizan ahora a líderes que acrediten con resultados concretos mejoras en productividad, costos, decisiones e ingresos mediante su uso, por encima del mero dominio de plataformas de inteligencia artificial generativa

Centro de monitoreo donde un equipo supervisa grandes pantallas con mapas de huracanes y datos. Drones visibles en el suelo y uno suspendido en el aire.
Hoy, cualquier ejecutivo puede acceder a herramientas de IA generativa para resolver tareas cotidianas, analizar información o acelerar procesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inteligencia artificial pasó de ser una innovación interesante a convertirse en una herramienta disponible para prácticamente todos los profesionales. Desde sus inicios en la década de 1950 hasta la actualidad, su evolución fue constante, pero en los últimos años el desarrollo y la accesibilidad crecieron con rapidez. Hoy, cualquier ejecutivo puede acceder a herramientas de IA generativa para resolver tareas cotidianas, analizar información o acelerar procesos.

En las búsquedas de talento ejecutivo, la experiencia en inteligencia artificial dejó de ser un atributo deseable y pasó a ser, en muchos casos, un requisito casi excluyente. La diferencia ya no está en usar herramientas, sino en demostrar con resultados concretos su impacto en el negocio.

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Los directorios y CEOs ya no buscan ejecutivos que simplemente sepan utilizar ChatGPT, Claude o cualquier otra plataforma de IA generativa. Buscan líderes capaces de demostrar cómo esa capacidad permitió mejorar la productividad de sus equipos, acelerar la toma de decisiones, optimizar costos, generar nuevos ingresos o construir ventajas competitivas.

La verdadera diferencia no está en incorporar una herramienta, sino en utilizarla para redefinir procesos, fortalecer la propuesta de valor y generar impacto en los resultados de la organización

La inteligencia artificial dejó de ser una competencia técnica orientada únicamente a lograr mejoras incrementales para convertirse en una competencia de negocio. Porque la verdadera diferencia no está en incorporar una herramienta, sino en utilizarla para redefinir procesos, fortalecer la propuesta de valor y generar impacto en los resultados de la organización.

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Cómo se evalúa ahora el talento ejecutivo

Este cambio modifica también la forma en que evaluamos el talento ejecutivo. Históricamente, gran parte de las entrevistas giraban alrededor de la experiencia acumulada, la capacidad de liderazgo, la gestión de equipos o la conducción de operaciones complejas. Todo eso sigue siendo determinante y continúa formando parte del análisis. Sin embargo, ahora aparece una nueva variable que gana protagonismo: la capacidad de amplificar el impacto del negocio utilizando inteligencia artificial.

Hombre en oficina usa portátil con interfaz de inteligencia artificial y monitor con código. Hay documentos y carpetas en el escritorio y otros empleados.
Ahora aparece una nueva variable que gana protagonismo: la capacidad de amplificar el impacto del negocio utilizando inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya no alcanza con afirmar que una organización implementó una plataforma de inteligencia artificial. La conversación pasa a preguntas más concretas: ¿qué proceso cambió?, ¿cuánto tiempo se redujo?, ¿qué decisiones mejoraron?, ¿qué indicadores crecieron gracias a esa implementación?, ¿qué ahorros se generaron?, o incluso, ¿fue posible crear nuevas fuentes de ingresos a partir de esa transformación?

La diferencia puede parecer sutil, pero cambia completamente la conversación. El foco deja de estar en la adopción tecnológica y pasa a concentrarse en el impacto que esa adopción tuvo sobre el negocio.

El foco deja de estar en la adopción tecnológica y pasa a concentrarse en el impacto que esa adopción tuvo sobre el negocio

Los ejecutivos que hoy están mejor posicionados en el mercado no son necesariamente quienes dominan una mayor cantidad de herramientas, sino quienes pueden traducir esa adopción tecnológica en soluciones concretas para la organización. La tecnología, por sí sola, dejó de ser una ventaja competitiva. Lo que realmente genera una diferencia es la capacidad de integrarla dentro de la estrategia del negocio y convertirla en un motor de crecimiento.

Qué rasgos buscan hoy las empresas

Al mismo tiempo, la velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial hace cada vez más difícil apoyarse únicamente en conocimientos adquiridos hace algunos años. Lo aprendido rápidamente queda desactualizado y obliga a mantener una actitud de aprendizaje permanente. Por eso, uno de los atributos más buscados en posiciones de dirección comienza a ser la mentalidad: líderes que prueban, miden, corrigen, aprenden y escalan nuevas formas de trabajar antes que el resto del mercado.

Uno de los atributos más buscados en posiciones de dirección comienza a ser la mentalidad: líderes que prueban, miden, corrigen, aprenden y escalan nuevas formas de trabajar antes que el resto del mercado (Foto: EFE)
Uno de los atributos más buscados en posiciones de dirección comienza a ser la mentalidad: líderes que prueban, miden, corrigen, aprenden y escalan nuevas formas de trabajar antes que el resto del mercado (Foto: EFE)

En los procesos de reclutamiento ejecutivo vemos este cambio con claridad. Continúan estando las preguntas sobre el conocimiento técnico de determinadas herramientas, pero cada vez hay más interés por comprender el impacto que un ejecutivo logró generar utilizando esas capacidades. Lo relevante ya no es demostrar que se conoce una tecnología, sino mostrar cómo esa tecnología contribuyó a mejorar el desempeño del negocio.

Probablemente, en muy poco tiempo, saber utilizar inteligencia artificial sea tan esperado como hoy lo es manejar una planilla de cálculo o interpretar un tablero de indicadores. Nadie será contratado únicamente por eso. Será simplemente el punto de partida, una condición básica para competir en el mercado.

El autor es Co Founder y COO de High Flow

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