Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Las y los atletas mexicanos derrotaron 10-4 a las estrellas mundiales en el primer asalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hoy viernes 4 de septiembre se lleva a cabo una nueva transmisión de la décima temporada del Exatlón México. En su semana de estreno de horario las y los atletas de ambos equipos, rojo y azul, unen fuerzas para competir contra los mejores del mundo.

Ayer (jueves) el bloque mexicano cumplió con su primera participación internacional, venciendo por un apabullante resultado de 10-4 a los atletas del equipo rival, que este día buscan revancha en las tierras y playas del Exatlón,

PUBLICIDAD

Antonio Rosique, conductor del programa de TV Azteca, anunció al término del encuentro que habrá una segunda disputa internacional en República Dominicana. La misma está pactada para esta noche en un circuito lleno de explosión.

Resumen del primer duelo internacional

Integrantes de los equipos: rojo y azul forman un sólo grupo para los duelos internacionales (X / Exatlón México)

Adrián Leo, conocido como Black Lion, le dio forma al triunfo mexicano: logró el punto en la primera confrontación. Luego Erick Segura hizo lo propio para el 2-1 parcial. Pablo Franco extendió la ventaja 4-1 por su precisión en el lanzamiento de costales.

México tuvo cuesta arriba a las estrellas mundiales al tomar distancia con puro enfoque y puntería. Alexis Vargas dejó sin oportunidad a Jous para colocar el 6-1 en la pizarra.

PUBLICIDAD

A pesar de la alta brecha, el turco Ramazán Sarı consiguió el segundo punto para las figuras globales, celebrando con una pirueta y tratando de enviar un claro mensaje a sus compañeros, pero poco pudieron hacer ante el nivel de la escuadra mexicana.

Las estrellas internacionales obtuvieron otros dos puntos pero México acabó el enfrentamiento tras alcanzar el doble dígito gracias a Karol Rojas, quien llegó esta semana a las playas del Exatlón México para reforzar al equipo rojo.