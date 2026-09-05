México

Tragedia en el Metro Chapultepec de la CDMX: mujer cae a las vías y muere electrocutada

El Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha hecho algún pronunciamiento tras el incidente en la Línea 1 este viernes

reapertura linea 1 del metro cdmx - 15 abril 2025
Una mujer murió electrocutada en la estación Chapultepec de la Línea 1 (X/ @ClaraBrugadaM)
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El Sistema de Transporte Colectivo Metro suspendió temporalmente el servicio en la Línea 1, esto debido al fallecimiento de una mujer a causa de electrocución tras caer a las vías de la estación Chapultepec.

Reportes indican que la usuaria se desvaneció en el andén de Metro Chapultepec. Al perder el conocimiento, la señorita descendió a la zona de vías, lo que generó la suspensión parcial de la Línea Rosa para intentar el rescate del cuerpo de la mujer.

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Sin embargo, una vez que la seguridad del Metro trató de socorrer a la persona que fue hallada en las vías de la estación Chapultepec, lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Servicios Periciales llevaron a cabo el retiro del cuerpo y, por ahora, no hay algún informe oficial por parte del Sistema de Transporte Colectivo.

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