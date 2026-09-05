México

Así luce el billete conmemorativo de la Lotería Nacional por los 57 años del Metro

La entidad reconoció la trayectoria del metro de la CDMX

Brugada estuvo presente en el homenaje (captura de pantalla)
Brugada estuvo presente en el homenaje (captura de pantalla)
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La historia del Metro de la Ciudad de México también ha quedado plasmada en uno de los objetos más tradicionales del país.

Con motivo de su aniversario, la Lotería Nacional dedicó una emisión especial al sistema de transporte que durante casi seis décadas se ha convertido en parte indispensable de la vida cotidiana de millones de capitalinos.

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Así luce es el diseño por los 57 años del Metro

El billete está dedicado al 57° aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro y tiene como principal protagonista la imagen de un tren, con lo que busca representar la evolución que ha tenido este medio de transporte desde su inauguración.

Le hicieron un billete en honor al Metro Créditos: Lotería Nacional
Le hicieron un billete en honor al Metro Créditos: Lotería Nacional

La emisión forma parte del Sorteo Zodiaco Especial No. 1762 y convierte al aniversario del Metro en el motivo central de una pieza que también funciona como reconocimiento a la infraestructura y al personal que hace posible diariamente la operación de la red.

De acuerdo con la información publicada por la Lotería Nacional, el diseño destaca un convoy NM22, modelo que forma parte de las unidades más modernas incorporadas al sistema.

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De esta manera, la imagen elegida no solamente hace referencia a la historia del Metro, sino también a su proceso de renovación.

La emisión conmemorativa busca reconocer al STC Metro como uno de los servicios públicos fundamentales para la capital. Su red conecta distintos puntos de la CDMX y también llega a municipios del Estado de México mediante las líneas 2, A y B.

El billete representa así una especie de homenaje gráfico a un sistema que, más allá de sus trenes y estaciones, forma parte de la identidad urbana de la capital.

¿Cuándo será el sorteo del billete del Metro?

El homenaje tendrá también una parte relacionada directamente con la tradición de los sorteos. El Sorteo Zodiaco Especial 1762 está programado para el domingo 27 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Lotería Nacional.

Para esta edición se contempla un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie, mientras que la información oficial señala un costo de 20 pesos por cachito y 400 pesos por serie.

Ruvalcaba también se dio cita.
Ruvalcaba también se dio cita.

La elección del Metro para esta emisión también ocurre en un momento de renovación para el sistema.

Durante el primer semestre de 2026 se realizaron trabajos de rehabilitación de instalaciones, mantenimiento de trenes y remodelación de estaciones, particularmente en el tramo de Tasqueña a Revolución de la Línea 2, además de intervenciones en estaciones de las líneas 7 y 8.

La propia Lotería Nacional señala que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para mejorar el servicio.

Entre los datos reportados se encuentra un incremento en la confiabilidad de los trenes, además de una reducción en el intervalo promedio de paso de algunas unidades.

De esta forma, el billete conmemorativo del Metro no solamente recuerda los 57 años de historia del sistema, sino que también retrata una etapa marcada por la modernización y mantenimiento de una infraestructura que continúa siendo esencial para la movilidad de la capital.

En los próximos días, la pieza podrá convertirse además en un objeto de interés para quienes coleccionan billetes conmemorativos de la Lotería Nacional, particularmente por tratarse de una emisión dedicada a uno de los símbolos más reconocibles de la Ciudad de México.

El aniversario representa una oportunidad para recordar la relevancia que adquirió este transporte desde su puesta en marcha en 1969.

A lo largo de estas décadas, el Metro ha acompañado la transformación de la capital, desde el crecimiento urbano hasta los cambios en la movilidad, convirtiéndose en un elemento cotidiano que atraviesa generaciones de habitantes y visitantes.

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