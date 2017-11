La causa de muerte de Yésica, por lo pronto, se desconoce. El fiscal Latorre todavía espera los resultados oficiales de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Se encontró un golpe en la cabeza de la joven, aunque ese golpe no habría sido letal, aunque la habría atontado o desmayado. No se detectaron otras lesiones traumáticas, puñaladas o marcas de estrangulamiento. Las pericias histopatológicas, ordenadas por Latorre, determinarán cómo murió. "El Chori", por su parte, todavía no fue indagado.