Pasadas las 20, Sergio Maldonado y Verónica Heredia encabezaron una conferencia de prensa en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. "Hasta no estar 100% seguros no vamos a confirmar si es Santiago, pedimos respeto", afirmó el hermano del artesano. Además, al ser consultado sobre si el cuerpo había sido plantado, respondió: "Yo no puedo asegurarlo, pero creo que sí".