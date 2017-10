Nicolás Roberto Pachelo está de vuelta. El 17 de octubre comparecerá por pedido de los fiscales Andrés Quintana y María Inés Domínguez. Será indagado junto a su ex mujer, Inés Dávalos Cornejo, acusado de cometer el crimen que lo rozó durante 15 años sin siquiera tocarlo: el homicidio de su ex vecina en el country Carmel de Pilar, la socióloga María Marta García Belsunce, hallada semisumergida en una bañera, muerta de seis tiros en la cabeza. Quintana y Domínguez, designados en diciembre pasado luego de la absolución del viudo Carlos Carrascosa para revisar el caso, comenzaron una fuerte revisión del expediente con más de 30 testimonios, algunos nuevos junto a viejos testigos citados nuevamente, con vecinos históricos del Carmel como Nora Taylor en la lista. Pachelo no fue precisamente favorecido.