Pachelo, uno de los nombres más calientes en las crónicas policiales de la década pasada, no se perdió en el tiempo en estos últimos 15 años, al menos, no completamente. En diciembre de 2015, la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal lo encontró en una situación incómoda al amanecer, cuando irrumpieron en una fiesta electrónica en una quinta de General Rodríguez comandada por el fisicoculturista Javier Florio, la llamada Florio Fest, un operativo bajo las órdenes del juez Salas de Morón: los policías lo vieron junto a un gazebo frente a la pileta del lugar, descartando un paquete de pastillas de éxtasis mientras huía.