A cinco años de la muerte de “Carlín” Calvo: del galán irresistible al hombre que enfrentó una enfermedad implacable

Carlos Calvo

La noticia de su partida fue un golpe duro, aunque no inesperado. Ese 11 de diciembre del 2020, cuando murió, Carlos Calvo llevaba más de dos décadas luchando por su salud. Primero fue un ACV, años más tarde otro y, después, su vida ya no fue la misma. Por decisión propia había optado por dejar atrás al galán para darle paso al actor que muchas veces se escondía detrás de esa faceta quizá más “liviana”. Después de incontables amoríos, se había afianzado en su matrimonio con Carina Galucci, madre de sus hijos Facundo y Abril, y estaba dispuesto a formar una familia. Pero, de repente, todo se hizo cuesta arriba para él. Hasta que con 67 años, finalmente, falleció.

Algunos hablan de una maldición ligada a Drácula, el personaje que Calvo había decidido interpretar en una serie y que, según la leyenda que circula en el ambiente artístico, siempre trae consecuencias negativas para quienes tienen el coraje de encarnarlo. Crease o no, el 14 de marzo de 1999, después de grabar una escena sobre el famoso Conde de Transilvania, Carlín sufrió su primer accidente cerebrovascular. La noticia recorrió todos los diarios, las revistas y los noticieros de la época. Y su familia, en especial su mujer que para entonces estaba embarazada de su primer hijo, temió lo peor.

El actor, sin embargo, no estaba dispuesto a bajar los brazos. Estuvo internado durante once días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento. Logró salir adelante, aunque no sin secuelas. El coágulo cerebral que había sufrido le había afectado la movilidad en su brazo y su pierna izquierda. Y desde entonces comenzó su derrotero. Primero, viajó a Cuba para realizar un tratamiento de rehabilitación. Y después siguió con su recuperación en la Argentina hasta que, ya en 2001, pudo volver a trabajar tanto en teatro como en televisión.

El actor junto a Carina Galucci y sus hijos, Facundo y Abril (@facu_calvo)

No era fácil para él. Acostumbrado a ser uno de los actores más codiciados de su época, de un momento a otro se encontraba lidiando con un cuerpo que no le respondía al cien por ciento. Y tenía que sacar a flote su profesionalismo para evitar que esto se notara tanto en la pantalla como en el escenario. Su voluntad pudo más, ya sea en el terreno profesional como en el personal. Y, no solo los productores volvieron a convocarlo, sino que también se animó a agrandar la familia con la llegada de su hija, que nació en 2006.

Es verdad que, con el tiempo, la pareja de Calvo y Galucci se desgastó. Pocos sabían que ambos habían comenzado a tramitar su divorcio cuando, el 4 de octubre de 2010, el actor sufrió su segundo accidente cerebrovascular. Estaba a punto de debutar con la obra Taxi 2 en Mar del Plata, cuando se empezó a sentir mal. Y su amigo Diego Pérez se dio cuenta de que la situación era delicada, por lo que llamó a la ambulancia para que los médicos lo asistieran.

Desde ese momento, ya nada fue lo mismo para el actor. Su entonces ex esposa se hizo cargo de asistirlo y de acompañarlo junto con sus hijos. Hubo algunos amigos, como el productor teatral Javier Faroni, que se ocupó de que ni él ni su familia pasaran ningún tipo de necesidades. Pero Calvo ya no pudo volver a trabajar. Solo se dejó ver en público en contadas oportunidades, a veces para el festejo de su cumpleaños, otras para ir a ver al club de sus amores en la cancha de Boca Juniors y, en una de las últimas ocasiones, en el marco de la obra Las Leonas que protagonizaban Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, quienes lo invitaron para una participación especial en 2015.

Calvo y Ricardo Darín en sus tiempos de "galancitos" (Gentileza, Carlos Olivieri)

Lejos había quedado el galancito de Extraña Pareja, la obra que protagonizó junto a Ricardo Darín en el ’84, o el pícaro chanta de Amigos son los amigos, la serie que encabezó con Pablo Rago en la década del ’90, en la que inmortalizó frases como el “vos fumá”, por mencionar solo algunos de sus éxitos. Pero tampoco quedaba nada del rompe corazones por cuyos brazos habían pasado mujeres como María Noel Genovese, Cecilia Cenci, Elvia Andreoli, Adriana Salgueiro, María Leal, Luisina Brando, Marisa Mondino, Julieta Ortega o Patricia Echegoyen, por mencionar solo algunos nombres.

Calvo había nacido el 21 de febrero de 1953 en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Siendo apenas un niño, había demostrado su talento sobre las tablas en diferentes actos escolares. Seductor nato, en algún momento reconoció que había decidido dedicarse profesionalmente a la actuación con tan solo 17 años, porque sabía que era la mejor manera de vincularse con las mujeres. Tras sus primeros papeles en Canal 7 y Canal 9, supo que su destino estaba marcado. Empezó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, tomando clases con maestros de la talla de Augusto Fernándes, Lito Cruz, Elsa Berenguer y Agustín Alezzo.

Hizo La lección de anatomía, Equus, Mamá y La pulga en la oreja en teatro, El Rafa, RRDT y Gasoleros, en televisión y Los hijos de López, Adiós, Roberto y Comodines en cine. Era un personaje pintoresco, que contaba con gracias sus anécdotas de juventud y sus embrollos de polleras. Pero que, además, tenía oficio como para encarar cualquier desafío actoral que se le presentara en el camino. La vida quiso que su luz se fuera apagando lentamente hasta su triste partida. Aunque su brillo se mantiene en el recuerdo de todos los que lo conocieron y en aquellos que, en alguna oportunidad, lo pudieron ver actuar y se enamoraron de su talento.