Los 55 años de Naomi Campbell: de ser la primera modelo negra en triunfar a quedar involucrada en los escándalos más resonantes

“No puedo, soy demasiado mayor”, dijo Naomi Campbell en un video que publicó en 2024, en el que anunciaba que ya no formaría parte de la Met Gala que se desarrolla cada primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Dijo que ya no estaba en condiciones de lidiar con la ansiedad que le generaba un evento de estas características. Y así fue como, después de haber participado de en 17 ocasiones de la fiesta más esperada por la industria del diseño, la Diosa de Ébano que este jueves cumple 55 años, decidió empezar a bajar su exposición.

Nació el 22 de mayo de 1970 en Londres, Inglaterra, como hija de una bailarina de Jamaica que solía llevarla a las giras por el mundo. Siendo apenas una adolescente, fue descubierta por los productores que le ofrecieron participar del videoclip de Is this love, junto al legendario Bob Marley. Y así fue como, con 15 años, comenzó a trabajar para agencia de modelos Synchro. Sin embargo, en tiempos en los que el racismo todavía estaba muy arraigado, fue Yvez Saint Laurent quien apostó a ella. Y logró que en 1989 fuera la primera mujer negra en aparecer en la portada de Vogue, luego de amenazar a los editores con retirar toda su pauta por no querer incluirla debido a su color de piel.

Así las cosas, los años noventa la encontraron convertida en una de las top models más importantes del mundo, junto con Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington y Claudia Schiffer, todas conocidas como The Big Five. Era dueña de un estilo sin igual. Y con una altura de 1,75 metros, pesaba 57 kilos y ostentaba unas medidas de 86-62-86 centímetros, encajando perfectamente en los casi irreales cánones de delgadez de la época. De manera que se convirtió en una máquina de facturar, trabajando para firmas como Chanel, Prada, Louis Vuitton, y Dolce & Gabbana, entre otras.

Pero como toda estrella que se precie de tal, Campbell tampoco estuvo exenta de escándalos. De hecho, fue señalada por aparecer en la lista del financista Jeffrey Epstein, quien se suicidó en su celda mientras esperaba ser juzgado por el delito de tráfico sexual de menores. Y tuvo que salir a defenderse. “Lo que ha hecho es indefendible, y cuando me enteré de lo que hizo, me revolvió el estómago, como a todo el mundo”, dijo sobre el hombre que solía sentarse en la primera fila de los desfiles de Victoria‘s Secret que ella cerraba.

Por otra parte, estuvo cuestionada por las dudosas finanzas de la organización benéfica Fashion For Relief, que ella había montado como presidenta en 2015 para dar asistencia a víctimas de diferentes causas medioambientales y humanitarias. Y, tras varias quejas de sus socios por el incierto origen y destino de los fondos, la fundación terminó cerrando sus puertas de manera abrupta en 2024.

También se vio involucrada en un escándalo por recibir un obsequio de dudosa procedencia por parte del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, por lo que en 2010 su nombre terminó siendo mencionado en un juicio por delitos de lesa humanidad en La Haya. La modelo había aparecido en una fotografía junto a éste y Mia Farrow en una fiesta en casa de Nelson Mandela en 1997, cuando el hombre le habría regalado diamantes de sangre. “Vi unas cuantas piedras ahí, y eran piedras muy pequeñas y de aspecto sucio”, terminó reconociendo Naomi en su declaración, en la que dijo desconocer el origen de las mismas.

Por otra parte, Campbell ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por agresiones, tanto a sus asistentes como a agentes de policía y camarógrafos. Algunas de ellas fueron desestimadas. Aunque en otras, la propia modelo reconoció su culpabilidad para evitar terminar en la cárcel accediendo a tareas comunitarias. Sea como fuere, lo cierto es que sus ataques de ira se hicieron tan famosos como ella. Y fueron muchas las oportunidades en las que empleados de hoteles o tiendas dieron cuenta de sus maltratos, aunque no llegaron a hacer presentaciones formales en la Justicia.

Tuvo varias parejas. Las más recordadas por lo duraderas fueron con Flavio Briatore, entre 1998 y 2003, con Vladislav Doronin, entre 2008 y 2013, y con Louis C. Camilleri, ente 2017 y 2018. Estuvo de novia con el bajista Adam Clayton, con quien se comprometió en 1994. Pero también se la ha vinculado con Liam Payne, el ex integrante de One Direction que falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, con quien habría tenido un affaire en 2019. Y eso sin contar el intenso y tórrido romance que vivió con el bailaor Joaquín Cortés en 1996. Pero, si de rumores se trata, hay que decir que en la lista aparecen los nombres de Robert de Niro, Mike Tyson, Silvester Stallone, Eric Clapton, Leonardo Di Caprio, Lewis Hamilton, el actualmente juzgado entre otros cargos por tráfico sexual y extorsión, Sean Diddy Combs, y hasta el expresidente de Venezuela, Hugo Chavez, entre muchos otros. Aunque, quizá, podría decirse que no tuvo suerte en el amor.

Sin embargo, todo cambió para ella en 2021. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido como su madre. Me siento profundamente honrada por tener esta alma gentil en mi vida. No hay palabras para expresar el vínculo de amor eterno que ahora comparto contigo, mi ángel”, escribió en sus redes sociales anunciando la llegada de su primera hija, a quien concibió a través del método de subrogación de vientre. Y, dos años más tarde, celebró la llegada de un niño, quien llegó al mundo de la misma forma.

Aunque optó por mantener en privado tanto los nombres como los rostros de sus hijos, la modelo se mostró feliz de haber podido abrazar la maternidad. “Me encanta ser mamá. Y eso es exactamente lo que soy: para ellos no soy Naomi, soy su madre”, explicó exultante después de haber podido formar una familia aún siendo soltera. Y sin querer confesar si, más allá de las versiones que hasta hace poco la vinculaban al productor de cine saudí Mohammed Al Turki, alguna pareja ha podido entrar en su corazón al día de hoy.