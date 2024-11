A 10 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños: la vigencia de Chespirito, los amores y conflictos de la “vecindad”

os icónicos personajes de Roberto Gómez Bolaños siguen capturando la atención del público

Pasaron ya diez años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, ocurrido el 28 de noviembre de 2014. Y casi tres décadas desde que el productor y comediante mexicano decidió ponerle fin a su gran creación: Chespirito. Sin embargo, a pesar del tiempo trascurrido y los múltiples conflictos desatados en torno a ese programa de sketches que vio nacer a El Chavo del 8, entre muchos otros personajes, el público parece seguir ávido por ver una y otra vez los capítulos de ese ciclo que ya es considerado como una obra de culto.

“Mis amados argentinos, ustedes lo hicieron posible. Están en nuestro corazón, porque gracias a ustedes...¡Chespirito sigue vivo!”, escribió en su cuenta de X Florinda Meza, viuda de Bolaños, a mediados del mes de septiembre. Y su felicidad tenía que ver con el hecho de que, tras cuatro años fuera de la pantalla por cuestiones legales, el niño huérfano que dormía en un barril y que había logrado enamorar a toda Hispanoamérica y España, iba a poder volver a emitirse por la pantalla de Telefe.

En plena pandemia del coronavirus, en 2020, Roberto Gómez Fernández, uno de los seis hijos que Bolaños tuvo junto a su primera esposa, Graciela Fernández, había anunciado que los productos de su padre dejarían de emitirse debido a la falta de renovación de derechos por parte de Televisa. “Aunque triste por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro de que lo lograremos”, había escrito el también actor en sus redes sociales.

El productor y comediante junto a su última esposa, Florinda Meza

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa de Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión a la gente”, había expresado en ese momento Meza, dejando en evidencia su distanciamiento de los herederos de su difunto esposo. Sin embargo, en las últimas semanas, ella misma fue anunciando el regreso del ciclo en distintos países hasta llegar, finalmente, al acuerdo tan esperado por los fanáticos argentinos.

El debut, aunque para muchos sea vintage tratándose de un programa nacido en 1971, tuvo lugar el pasado domingo 17 de noviembre, a las 17 hs. El rating fue de 4,9 puntos, muy distantes de los 15 diarios que solía alcanzar en los años ‘90 en esa misma emisora, pero bastante aceptables teniendo en cuenta las mediciones actuales en televisión abierta. Y allí, pudieron volver a hacer de las suyas Doña Florinda (Florinda Meza), Quico (Carlos Villagrán), la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Don Ramón (Ramón Valdés), el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre), Doña Clotilde o La Bruja del 71 (Angelines Fernández) y el Señor Barriga (Edgar Vivar), entre otros habitantes de la vecindad. También se pudieron ver algunos episodios de El Chapulín Colorado y otras inolvidables invenciones del mismo autor.

Pero lo cierto es que, si bien después de la muerte de Gómez Bolaños muchos conflictos salieron a la luz, los escándalos formaron parte de su vida desde el mismo momento en el que su programa se convirtió en un suceso. Para empezar, el productor y comediante comenzó su relación sentimental con Meza, su compañera de elenco, cuando todavía estaba legalmente casado con la madre de sus hijos. “No conozco a una esposa que se haya entregado tanto a un hombre como Florinda con Roberto. Le hacía su comidita, lo atendía muy bien. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos”, contó la intérprete de La Chilindrina en una entrevista.

Gómez Bolaños en su rol de El Chavo del 8

Por otra parte, fue el propio Villagrán el que reconoció que había mantenido un romance previo con Meza y que ésta también se habría relacionado con el director del programa. “A mí me dicen: ´Vos anduviste con Doña Florinda’. Y yo digo: ‘No, ella anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó´. Fue un corto tiempo. Ella anduvo también con Enrique Segoviano. Y con Chespirito, que fue su esposo y lo respetamos como tal. Pero yo le pedí ayuda porque yo con esa relación, ya no podía”, contó el actor que le dio vida a Quico, dando a entender que se había sentido acosado por quien interpretaba a su madre en la ficción.

Como si esto fuera poco, el actor también dio a entender que Gómez Bolaños podría haber tenido lazos con el narcotráfico, ya que habría aceptado actuar en varias fiestas organizadas por estos grupos. “Yo no fui y tengo ese orgullo de decir ‘no fui’, pero sí fue Roberto. Llegaron a ofrecerme hasta un millón de dólares y eso me causó escalofríos”, explicó Villagrán. Por otra parte, Gómez Bolaños también dividió a la audiencia en los años 2000 y 2006 al apoyar activamente las campañas presidenciales de los conservadores Vicente Fox y Felipe Calderón del PAN. Y en 2007, cuando participó de un spot para repudiar la despenalización del aborto.

Pero, sin lugar a dudas, con lo que más controversia mediática generó fue con su lucha para evitar que los actores que le pusieron el cuerpo a sus personajes pudieran seguir lucrando con ellos. De hecho, recién en 2013, María Antonieta de las Nieves logró ganar una demanda que el creador del Chavo había iniciado en su contra doce años antes por el uso indebido de su creación. “La Chilindrina es mía y no me la puede quitar nadie”, dijo la actriz, que había denunciado que el hijo de Gómez Bolaños la había amenazado diciéndole que no volvería a trabajar, tras ganar el pleito que mantenía con Televisa y Chespirito.

A diferencia de la actriz, que acompañó al comediante y productor hasta el levantamiento de su programa, Villagrán se fue del ciclo en pleno éxito denunciando celos por parte de Gómez Bolaños. Y tuvo que cambiar el nombre de su personaje, Quico por Kiko, para poder seguir trabajando con él, aunque ya no con el mismo éxito.

Gómez Bolaños como el Chavo junto a parte del elenco de Chespirito

“Es la ambición del dinero, aprovechando un recoveco que la ley tiene a veces. María Antonieta registró el personaje como si fuera de su propiedad, fue una bajeza. Y Carlos habla mal de Chespirito, es malagradecido. No digo que lo alabe, sino que esté calladito”, había dicho en su momento Rubén Aguirre en defensa de Gómez Bolaños. Y, para explicar el final del Chavo, el encargado de darle vida al Profesor Jirafales agregó: “Roberto siempre, con esa inteligencia que lo caracteriza, quiso dejar el programa en la cumbre. Todo lo que hubiéramos hecho después de eso era bajar. Cada día que pasaba a los actores nos costaba más hacer el papel de niños”.

Sea como fuere, lo cierto es que hoy el Chavo y sus amigos siguen despertando pasiones con un humor por momentos naif y por momentos inaceptable para los tiempos que corren. Y que, a diez años de la partida de su creador, quien murió a los 85 años en Cancún tras luchar contra la enfermedad de Parkinson, sus seguidores están expectantes del estreno de la bioserie Sin querer queriendo, producida por Perro Azul, que ya comenzó a grabarse en Acapulco y cuya finalidad será rendirle un sentido homenaje a Gómez Bolaños.