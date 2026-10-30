Daniel Hadad fue distinguido con el Premio Menora Internacional 2026 por su contribución a las futuras generaciones

Daniel Hadad fue distinguido con el premio Menora. En la foto, junto al gran rabino Isaac Sacca

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“Si yo tuviera 25 años, destinaría gran parte de mi tiempo al estudio de la IA. La inteligencia artificial nos puede despertar muchos pensamientos y muchos sentimientos, pero hay uno solo que no nos puede generar: miedo. Pensando en jóvenes de esa edad, creo que entre alguien que se presenta a un primer empleo con conocimientos sobre IA y alguien que no, estoy seguro de que consigue el trabajo el que sabe sobre IA y el otro vuelve a la casa”, les dijo Daniel Hadad a las más de trescientas personas que lo escuchaban atentamente.

Pero se los dijo sobre todo a los jóvenes que fueron a escucharlo este jueves al auditorio del Centro Chella & Moise Safra que Menora, la Organización Judía Mundial para la Juventud, tiene en el barrio de Palermo. Allí, el fundador y CEO de Infobae fue distinguido con el Premio Menora Internacional 2026, que reconoce “la contribución a las futuras generaciones”.

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La distinción fue al final de la ceremonia, de manos del Gran Rabino Isaac Sacca, fundador y presidente de Menora, y de cinco de los jóvenes que asisten regularmente a ese espacio comunitario. Pero antes, Hadad conversó mano a mano con el desarrollador inmobiliario e influencer Beltrán Briones, de 27 años. Y fue en esa charla que dejó varias definiciones.

Daniel Hadad, el gran rabino Isaac Sacca y Ariel Cohen Sabban

“Me defino por lo que hago”

La primera de esas definiciones fue sobre sí mismo, ante la pregunta sobre quién es y qué hizo. “Me defino por lo que hago. Todavía pongo ‘periodista’ como profesión en los formularios de Migraciones. Extraño mucho estar frente a un micrófono o delante de una cámara, pero hoy soy más un empresario”, sostuvo, y sumó: “Lo que más hice fue crear empresas que no existían, salvo Canal 9, que cuando lo compré estaba quebrado, roto, supuestamente con una deuda de 3 millones de dólares que después resultaron ser 63 millones. La noche que supe cuál era la deuda real descubrí el vodka”.

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Se rieron muchos de los jóvenes que lo escuchaban, y también varias de las personalidades destacadas de la sala. Estaban allí Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí; Ariel Cohen Sabban, ex presidente de la DAIA; Mauro Berenstein, el actual titular de esa organización; Luis Ovsejevich, creador de la Fundación Konex; Waldo Wolff, ex diputado nacional y actual legislador porteño; y Gabriel Sacca, rabino de Menora, entre otros. También estaban Camila y Mateo Hadad, dos de los cuatro hijos del fundador de Infobae.

El Premio Menora Internacional 2026 reconoce la contribución a las futuras generaciones. En la foto, Hadad junto a la presidente de la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Rubenzadeh

Hadad contó cómo, especialmente en los casos de Radio 10 y de Mega, llevó radios recién creadas al liderazgo de audiencia en apenas pocos meses. También recordó cómo, en 2002 y en medio de ese éxito en el mundo de la radio, intentó la aventura de encabezar un diario de papel: “Fui a golpear la puerta de Papel Prensa, una empresa que pertenecía a dos diarios y al Estado. Me dijeron que me daban papel para 5.000 ejemplares y que el resto lo importara, lo que resultaba mucho más caro. Yo quería imprimir 500.000 ejemplares los domingos y me dijeron que soñaba en grande”.

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Ante ese obstáculo, el empresario recordó cuál fue su siguiente paso: “Empezamos con Infobae pensando que en algún momento las computadoras iban a importar más que los diarios de papel. Y fuimos a contramano de los grandes diarios, pensando ‘first mobile’, primero el teléfono, algo que terminó pasando. Ahora pensamos ‘first AI’”.

“Soy un tipo que no tiene límites para trabajar, creo ser un workaholic. Ya no juego al tenis ni vuelo helicópteros, tengo el manguito rotador roto, así que soy un aburrido que trabaja 20 horas por día”, se definió Hadad, y contó que usa el celular entre seis y seis horas y media diariamente.

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Un cambio enorme, una guerra militar

“La IA, tal como apareció y al ritmo que crece es un cambio enorme en la humanidad. Un cambio que yo definiría como antropológico. La foto que más me impactó en el último tiempo es del 29 de septiembre, está Donald Trump en el centro, en la Casa Blanca, rodeado de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, el líder de Anthropic, todos empresarios que dos semanas antes de la foto le habían pedido a la ONU alguna regulación para la IA, algún freno de mano”, reconstruyó Hadad.

“En la reunión de la foto, Donald les dijo ‘regúlense ustedes’. Ese día supe que nadie va a poner límites y que esto es una carrera militar. Vamos a ver la pelea para ver quién logra dominar los sistemas eléctricos y poder dejar sin luz a toda una ciudad o quién logra tener la posibilidad de envenenar el agua”, sumó el CEO de Infobae.

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“Hoy no vengo a hablar de nada político”, sostuvo, y enseguida sumó: “Hace un tiempo, ya no me acuerdo qué ministro dijo ‘yo vengo a destruir el Estado’. Hay también funcionarios locales que dicen que a Trump no le gusta el Estado, y no es así. Trump cree en el Estado y mucho, acaba de lanzar un plan para que 100 millones de estadounidenses se formen en IA. A los que somos liberales no nos gusta mucho el Estado, pero aún en las sociedades más liberales hay Estado, porque tiene una función”, definió.

Daniel Hadad

Según la mirada del empresario, “la agenda pública hoy se ocupa de la inflación, el precio de la nafta y el tipo de cambio, pero no mira lo educativo”. “Tenemos los peores indicadores educativos desde que se tiene registro. En 1997, Argentina era el segundo país latinoamericano con mayor alfabetización, el año pasado estaba en el puesto 19, y no veo a nadie preocupándose por esto”, aseguró.

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Aprender, ganar y devolver

Además de responder qué haría si tuviera 25 años, Hadad se refirió a su actualidad y citó al actor Denzel Washington. “Es un actor y una persona brillante, leo casi todas las entrevistas que le hacen, y él habla de tres etapas de la vida: en la primera, aprendemos; en la segunda, ganamos; en la tercera, devolvemos. Yo estoy en esa, en la de devolver”. Así le respondió Hadad a su entrevistador, Beltrán Briones, que le preguntó si se iba a meter en política.

“La Argentina se hizo grande cuando se sancionó su Constitución liberal en 1853, cuando la provincia de Buenos Aires se incorporó al país, y con la seguidilla de cuatro presidentes: Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. En 1869, Sarmiento organizó el primer censo en un momento que pocos países lo habían hecho. Ese censo arrojó un 79% de analfabetos, y al final de esas cuatro presidencias, que se extendieron durante veinticuatro años, Argentina tenía sólo 3% de analfabetos. Eso es pensar un país en grande, y en la Argentina de hoy nadie piensa en grande”, definió.

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Hadad dialoga con el gran rabino Isaac Sacca. Durante su discurso, volvió a hacer hincapié en los bajos indicadores educativos de la Argentina (fotos: Jaime Olivos)

“¿Dónde creo que puedo devolver en esta etapa de mi vida? En educación creo que puedo ayudar. Argentina tiene mucho talento en think tanks dedicados a la educación, y no los va a ver nadie. La dirigencia política en su conjunto y buena parte de la dirigencia empresarial no está viendo el panorama educativo porque los resultados no se ven inmediatamente, y yo estoy con muchas ganas de ayudar en ese tema”, cerró Hadad.

Un rato antes, el rabino Gabriel Sacca lo había presentado así: “En la Torá, Iosef es nombrado por el faraón como el hombre más importante del Egipto antiguo. Le colocan una medalla para que todos puedan ver al hombre que había salvado al mundo en ese momento. Esa medalla es un agradecimiento y una responsabilidad, y también una forma de que los demás lo miren y se inspiren. Aquí queremos inspirar a los jóvenes y construir futuro. Este premio es para usted, Daniel Hadad, y para que los que estamos aquí nos podamos inspirar”.

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