Sociedad

Investigan un posible ataque a un camionero en Córdoba: lo encontraron descompensado y tenía golpes en la cabeza

En un primer momento se creyó que había sufrido un accidente cerebrovascular, pero la aparición de golpes y cortes modificó el rumbo de la causa

El camionero fue encontrado descompensado dentro de su vehículo en una estación de servicio de Quilino
El camionero fue encontrado descompensado dentro de su vehículo en una estación de servicio de Quilino
Guardar

Encontraron a un camionero descompensado dentro de su vehículo, en una estación de servicio ubicada en Quilino, localidad situada al norte de Córdoba. El hombre de 54 años estaba en grave estado y quedó internado. La investigación constató que el hombre presentaba golpes y cortes en la cabeza.

El hombre fue trasladado al Hospital Misericordia, donde continúa bajo atención médica. En un primer momento, los reportes apuntaban a un posible accidente cerebrovascular hemorrágico, pero las lesiones advertidas durante la investigación abrieron otra línea de pesquisa.

PUBLICIDAD

Los investigadores detectaron un golpe y otras heridas cortantes en la cabeza del camionero. Ahora buscan determinar si esas marcas se produjeron antes de que fuera hallado dentro del vehículo y si están vinculadas con una agresión.

El camionero permanece internado en grave estado en el Hospital Misericordia de Córdoba
El camionero permanece internado en grave estado en el Hospital Misericordia de Córdoba

En ese marco, la Fiscalía intenta reconstruir las horas previas al hallazgo, identificar a las personas que pudieron haber estado con el conductor y establecer las circunstancias en las que sufrió las lesiones.

Una de las medidas centrales será el análisis de las cámaras de seguridad del lugar donde fue encontrado el camionero. Esas imágenes podrían aportar datos sobre los movimientos en la estación de servicio y ayudar a establecer qué ocurrió antes de la emergencia.

PUBLICIDAD

Según informó El Doce, en un primer momento la empresa habría rechazado entregar los registros. La Justicia evaluará si esa negativa pudo haber obstaculizado el progreso de la investigación.

Mientras se esperan nuevas medidas judiciales y el acceso al material de las cámaras, el conductor continúa internado en grave estado. La causa busca determinar si las lesiones obedecen a un ataque y precisar quiénes tuvieron contacto con él antes de que fuera encontrado.

Un hombre murió al chocar contra un poste y analizan una posible descompensación

En otro hecho ocurrido este jueves, un hombre murió tras chocar con su Chevrolet Onix contra un poste en bulevar Las Heras al 300, frente al Parque Las Heras-Elisa. La Justicia investiga si el conductor sufrió una descompensación antes del impacto.

Tras el impacto, el conductor quedó inconsciente dentro del vehículo. Personal de seguridad que se encontraba en la zona pidió asistencia médica y una unidad del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento en el lugar.

Las autoridades analizan la posibilidad de que el hombre haya sufrido una descompensación previa antes de perder el control del auto. Esa hipótesis forma parte de las actuaciones iniciales y deberá ser determinada mediante las pericias que disponga la Justicia.

Hasta el momento, no se difundieron la identidad ni la edad de la persona fallecida. Tampoco se informaron otros vehículos involucrados en el siniestro ocurrido frente al Parque Las Heras-Elisa.

El choque se registró poco antes de las 18, en un tramo de bulevar Las Heras que conecta distintos sectores del área central de la capital cordobesa. La presencia de policías, personal médico y agentes de seguridad se concentró en el lugar tras el aviso sobre el conductor inconsciente.

La investigación procurará establecer qué sucedió en los instantes anteriores al impacto contra el poste y si existió un factor de salud que haya condicionado la conducción. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, que podrá ordenar nuevas medidas para esclarecer el caso.

Las pericias sobre el vehículo y el relevamiento del lugar serán parte de los elementos que la Justicia podrá considerar para reconstruir la secuencia. Esas medidas permitirán establecer si el choque respondió a una descompensación o a otra circunstancia, una hipótesis que todavía no fue confirmada.

El caso se suma a los siniestros viales registrados en la ciudad durante la jornada. Por ahora, la principal línea de análisis se concentra en determinar si el episodio fue consecuencia de una descompensación o de otra circunstancia previa que provocó el impacto.

Temas Relacionados

CórdobaAccidente de tránsitoataqueúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es Santiago Fiocchi, el empresario que murió en la misma ruta donde perdió la vida su papá

El fueguino de 38 años conducía solo una coupé Toyota 86 GR cuando volcó a la altura del kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto y con condiciones óptimas de transitabilidad entre Río Grande y Tolhuin, donde los investigadores aún no lograron determinar las causas del despiste

Quién es Santiago Fiocchi, el empresario que murió en la misma ruta donde perdió la vida su papá

La Noche de las Embajadas abrirá más de 20 sedes diplomáticas en la Ciudad de Buenos Aires

La jornada se realizará entre las 18 y las 22 del sábado 24 de octubre, con recorridos por residencias, centros culturales y edificios patrimoniales que habitualmente están destinados a funciones oficiales estatales

La Noche de las Embajadas abrirá más de 20 sedes diplomáticas en la Ciudad de Buenos Aires

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

La investigación había comenzado en septiembre y derivó en 27 procedimientos en Santa Rosa y Bosques, con la participación de más de 800 policías. Hay 20 detenidos

Cocaína debajo de una bañera y dólares en un peluche: el allanamiento al líder de una banda narco de Florencio Varela

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Así lo anunció el juez Alberto Gaig. Pedro Di Spagna quedó absuelto por el Tribunal N°7 de San Isidro

Terminó el juicio por la muerte de Maradona: los jueces absolvieron al clínico y el fallo se conocerá el 22 de diciembre

Referentes de la Iglesia debatirán sobre el trabajo, la educación y la IA antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina

La jornada se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en el auditorio de la UCA y contará con la participación del Arzobispado de Buenos Aires y la Conferencia Episcopal Argentina

Referentes de la Iglesia debatirán sobre el trabajo, la educación y la IA antes de la visita del Papa León XIV a la Argentina

DEPORTES

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: el histórico estadio que será sede

Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

“Lo logré, papi”: la conmovedora decisión de Boca con el hijo de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros

TELESHOW

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

El insólito furcio de Edith Hermida sobre la China Suárez al aire al hablar de MasterChef: “Me tienen podrida”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ

Las inspecciones diarias al transporte de carga subieron de nueve a 88 durante octubre en El Salvador