Investigan un posible ataque a un camionero en Córdoba: lo encontraron descompensado y tenía golpes en la cabeza

El camionero fue encontrado descompensado dentro de su vehículo en una estación de servicio de Quilino

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Encontraron a un camionero descompensado dentro de su vehículo, en una estación de servicio ubicada en Quilino, localidad situada al norte de Córdoba. El hombre de 54 años estaba en grave estado y quedó internado. La investigación constató que el hombre presentaba golpes y cortes en la cabeza.

El hombre fue trasladado al Hospital Misericordia, donde continúa bajo atención médica. En un primer momento, los reportes apuntaban a un posible accidente cerebrovascular hemorrágico, pero las lesiones advertidas durante la investigación abrieron otra línea de pesquisa.

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Los investigadores detectaron un golpe y otras heridas cortantes en la cabeza del camionero. Ahora buscan determinar si esas marcas se produjeron antes de que fuera hallado dentro del vehículo y si están vinculadas con una agresión.

El camionero permanece internado en grave estado en el Hospital Misericordia de Córdoba

En ese marco, la Fiscalía intenta reconstruir las horas previas al hallazgo, identificar a las personas que pudieron haber estado con el conductor y establecer las circunstancias en las que sufrió las lesiones.

Una de las medidas centrales será el análisis de las cámaras de seguridad del lugar donde fue encontrado el camionero. Esas imágenes podrían aportar datos sobre los movimientos en la estación de servicio y ayudar a establecer qué ocurrió antes de la emergencia.

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Según informó El Doce, en un primer momento la empresa habría rechazado entregar los registros. La Justicia evaluará si esa negativa pudo haber obstaculizado el progreso de la investigación.

Mientras se esperan nuevas medidas judiciales y el acceso al material de las cámaras, el conductor continúa internado en grave estado. La causa busca determinar si las lesiones obedecen a un ataque y precisar quiénes tuvieron contacto con él antes de que fuera encontrado.

Un hombre murió al chocar contra un poste y analizan una posible descompensación

En otro hecho ocurrido este jueves, un hombre murió tras chocar con su Chevrolet Onix contra un poste en bulevar Las Heras al 300, frente al Parque Las Heras-Elisa. La Justicia investiga si el conductor sufrió una descompensación antes del impacto.

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Tras el impacto, el conductor quedó inconsciente dentro del vehículo. Personal de seguridad que se encontraba en la zona pidió asistencia médica y una unidad del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento en el lugar.

Las autoridades analizan la posibilidad de que el hombre haya sufrido una descompensación previa antes de perder el control del auto. Esa hipótesis forma parte de las actuaciones iniciales y deberá ser determinada mediante las pericias que disponga la Justicia.

Hasta el momento, no se difundieron la identidad ni la edad de la persona fallecida. Tampoco se informaron otros vehículos involucrados en el siniestro ocurrido frente al Parque Las Heras-Elisa.

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El choque se registró poco antes de las 18, en un tramo de bulevar Las Heras que conecta distintos sectores del área central de la capital cordobesa. La presencia de policías, personal médico y agentes de seguridad se concentró en el lugar tras el aviso sobre el conductor inconsciente.

La investigación procurará establecer qué sucedió en los instantes anteriores al impacto contra el poste y si existió un factor de salud que haya condicionado la conducción. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia, que podrá ordenar nuevas medidas para esclarecer el caso.

Las pericias sobre el vehículo y el relevamiento del lugar serán parte de los elementos que la Justicia podrá considerar para reconstruir la secuencia. Esas medidas permitirán establecer si el choque respondió a una descompensación o a otra circunstancia, una hipótesis que todavía no fue confirmada.

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El caso se suma a los siniestros viales registrados en la ciudad durante la jornada. Por ahora, la principal línea de análisis se concentra en determinar si el episodio fue consecuencia de una descompensación o de otra circunstancia previa que provocó el impacto.