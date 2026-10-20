Sociedad

Plazas y parques porteños tendrán bares con baño y wifi pero sin cocina

El gobierno realizó la licitación. Los nuevos espacios incorporarán sanitarios, bicicleteros, conectividad e iluminación. Qué empresas ganaron la compulsa y en qué espacios verdes se montarán los puntos gastronómicos

parque de los patricios
El Parque de los Patricios, uno de los puntos donde el GCBA pondrá un café (Espacios Verdes BA)
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicó 16 permisos para instalar cafés en parques y plazas por cinco años, con baños públicos, conexión Wi-Fi, iluminación y espacios para bicicletas financiados por los concesionarios.

El programa incorporará infraestructura privada en espacios verdes de más de cinco hectáreas y prevé cánones mensuales para la administración porteña una vez que las empresas recuperen la inversión comprometida.

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Entrada a la Plaza Inmigrantes de Armenia en Palermo, con escaleras de hormigón, una persona sentada, árboles, un parque infantil cercado y edificios al fondo
Los contratos representan un canon inicial conjunto de 38.311.500 pesos mensuales que ingresarán a la administración porteña, aquí la Plaza Armenia en el barrio de Palermo. (Captura Google Maps)

Los contratos representan un canon inicial conjunto de $38.311.500 mensuales, equivalente a $459.738.000 al año, de acuerdo con la disposición de la Dirección General de Concesiones y Permisos. Los valores serán actualizados según los mecanismos establecidos en los pliegos, mientras que cada adjudicatario deberá entregar una garantía de cumplimiento dentro de los cinco días posteriores a la firma del contrato.

La medida se formalizó después de la evaluación de las ofertas y del vencimiento del período de impugnaciones, sin presentaciones dentro de los plazos legales. La Comisión Evaluadora consideró el precio propuesto, la calidad, la idoneidad de los oferentes, la sustentabilidad y los costos de uso y mantenimiento.

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Servicios en los espacios públicos

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: “Como en las mejores ciudades del mundo, y sin costarle un peso a los porteños, ya adjudicamos 16 cafés en parques y plazas de la Ciudad. Seguimos sumando más servicios e inversión en los espacios públicos”.

El Ministerio de Desarrollo Económico estimó que el programa movilizará USD 4,6 millones en inversiones privadas. Los concesionarios podrán vender alimentos envasados, bebidas, golosinas y productos de confitería, aunque no podrán elaborarlos dentro de los espacios gastronómicos.

El alcalde porteño Jorge Macri anunció el resultado de la licitación de los cafés en distintos espacios verdes de CABA (@jorgemacri)
El alcalde porteño Jorge Macri anunció el resultado de la licitación de los cafés en distintos espacios verdes de CABA (@jorgemacri) (@jorgemacri)

Las cuotas se actualizarán cada seis meses mediante una fórmula compuesta por tres indicadores: 40% del Índice de Precios al Consumidor de bienes y servicios, 40% del índice de alimentos y bebidas no alcohólicas y 20% del índice de precios de la Ciudad. El pago del canon comenzará cuando se haya amortizado la inversión en las obras, una modalidad cuestionada por organizaciones vecinales, sectores de la oposición legislativa y movimientos ambientales.

La ley que habilitó estas concesiones fue aprobada por la Legislatura porteña en 2014, pero su reglamentación llegó en 2025 y se realizó el llamado licitatorio en junio de este año.

En qué barrios están los parques y qué empresas que ganaron la licitación

Los espacios verdes enumerados incluyen 16 parques y plazas de los siguientes barrios porteños:

  • Barracas: Plaza España (Av. Amancio Alcorta y Av. Caseros)
  • Belgrano: Parque de las Américas (presidente Figueroa Alcorta al 7000).
  • Chacarita: Parque Los Andes (entre las avenidas Dorrego y Federico Lacroze, y entre las avenidas Guzmán y Corrientes)
  • Palermo: Plaza Armenia. (Armenia al 1900), Plaza Club Alemán de Equitación (Av Cnel Manuel Dorrego 4045), Parque Ernesto Jaimovich (calle Andrés Bello, frente al Lago de Regatas), Parque Velódromo de la Ciudad (Av. Belisario Roldán 4600), Plaza Sicilia (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento) y Plaza Florencio Sánchez (Agustín Méndez 4000)
  • Parque Chacabuco: Parque Chacabuco (Avenida Directorio 1324)
  • Parque Patricios: Parque de los Patricios (Av. Caseros 3021)
  • Paternal: Parque La Isla (Chorroarin y Av. de los Constituyentes)
  • Recoleta: Parque Thays (Av. del Libertador 2048-2002),
  • Villa Soldati: Parque Indoamericano (Avenidas Lacarra, Castañares, Escalada y Francisco Fernández de la Cruz)

MF Construcciones Electromecánicas SA obtuvo las concesiones de Parque La Isla, Parque Los Andes y Parque Mujeres Argentinas. Tomás Wilhelm administrará el espacio del Parque de las Américas; Early Bird SA, los de Plaza Armenia y Plaza Sicilia; y Explotaciones Coloniales SRL, los de Plaza Club Alemán de Equitación y Parque Micaela Bastidas.

Infografía con un mapa de la Ciudad de Buenos Aires con marcadores y seis ilustraciones de parques, acompañadas de listas con nombres y direcciones.
Barrio por barrio, los 16 parques y plazas de la Ciudad en donde estarán los cafés licitados por el GCBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urban Grounds Consorcio de Empresas operará en Plaza Florencio Sánchez y Parque Thays; La Esquina de Merlo SRL, en Parque Ernesto Jaimovich; LJM Parking SRL, en Parque Velódromo de la Ciudad; y EBS SA, en Parque de los Patricios. Rendeaux SA fue adjudicataria de Parque Chacabuco, Parque Indoamericano y Plaza España.

Los cánones mensuales iniciales fijados en la disposición oscilan entre $860.000 y $4.752.000. Las cuotas más elevadas corresponden a Parque Mujeres Argentinas, con $2.640.000; Parque Micaela Bastidas, con $2.510.000; y Plaza Armenia, Parque Ernesto Jaimovich y Plaza Sicilia, con $2.380.000 cada uno.

El Parque de las Américas tendrá un canon de $2.240.000, al igual que Plaza Florencio Sánchez y uno de los espacios de Parque Velódromo de la Ciudad. Para Parque Thays se informó un canon de $2.110.000, mientras que Rendeaux SA pagará $1.120.000 por Parque Chacabuco, $860.000 por Plaza España y $590.000 por Parque Indoamericano.

Expansión hacia espacios culturales

Por su parte, la Ciudad ya extendió las concesiones gastronómicas a dependencias culturales. Funcionan un puesto de café de especialidad en la biblioteca infantojuvenil La Reina Batata, en las Barrancas de Belgrano, y bares en los museos Saavedra, Isaac Fernández Blanco y Moderno, además del Teatro Colón y la Casa de la Cultura.

Otros seis espacios están en obras, incluidos los proyectados para el Planetario Galileo Galilei, Colón Fábrica y el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario. También fueron planificadas seis nuevas concesiones, entre ellas las de la Torre Monumental de Retiro, Barraca Peña y el Museo Quinquela Martín, en La Boca.

Con los locales abiertos, los que están en construcción y las nuevas adjudicaciones, habrá casi 50 emprendimientos gastronómicos en espacios públicos porteños.

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