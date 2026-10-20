Economía

El riesgo país superó la línea de los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos

Los títulos Globales caen un 1,5% promedio en Wall Street. En el último mes la caída de precios alcanza el 6%. El indicador de JP Morgan subió a su máximo nivel en el último año

Los títulos públicos argentinos caen a precios mínimos desde las elecciones del año pasado.
Los títulos públicos argentinos caen a precios mínimos desde las elecciones del año pasado.
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Los bonos argentinos son negociados este martes con una baja promedio de 1,5%, según la referencia de los Globales con ley extranjera en Wall Street. Los títulos hard dollar anotan una caída promedio de 6% en el último mes, con bajas superiores al 7% en el caso de los bonos de mayor plazo.

En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan sube a las 10:15 horas unas 35 unidades, en los 710 puntos básicos, el nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025. El indicador encadena ocho ruedas consecutivas en alza.

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En el último mes el riesgo país de Argentina -que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de los EEUU de similar duración- subió 185 puntos básicos o un 35 por ciento. este indicador tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indicó que “este movimiento responde a una combinación de factores: la suba de tasas en Estados Unidos tras el último dato de inflación, una mayor aversión global al riesgo emergente y la cercanía del calendario electoral de 2027, que el mercado empieza a incorporar en los precios. No vemos un deterioro en los fundamentos que sostienen la capacidad de pago. El superávit fiscal se mantiene, el BCRA sigue acumulando reservas y el Tesoro acaba de conseguir un rollover del 136% en su última licitación”.

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“Lo que estamos viendo es una suba en la prima de riesgo que exigen los inversores, más vinculada a la incertidumbre que a los números de la economía. La experiencia muestra que la convergencia del riesgo país no es lineal y que este tipo de correcciones son parte del proceso. Para el inversor, este escenario abre oportunidades. Con bonos de la parte larga de la curva que ya rinden por encima del 12% en dólares, los precios actuales incorporan un escenario bastante exigente. Nuestra recomendación es no vender en medio de la volatilidad, sino aprovecharla para recomponer posiciones de manera gradual”, consignó Lazzati.

Mauro Carrizo, head of wealth management de Cocos, explicó que “la suba del riesgo país se da en un contexto en el que la tasa larga norteamericana viene subiendo: el bono del Tesoro a 10 años está en la zona de 5,15%. Estamos en un escenario de tasas globales altas, más allá de que empieza a aparecer cierta demanda a estos niveles, y ese es el principal factor detrás de la suba. Las tasas argentinas suben más porque nuestro beta es más alto. Cuando el mercado global se pone más exigente, los activos de mayor riesgo amplifican el movimiento, y Argentina es uno de ellos. En el corto plazo puede haber desacoples, porque lo local agrega ruido, pero la tendencia de fondo la marca la tasa global”.

“Esto opaca algo que debería ser lo central del análisis: el BCRA sigue comprando reservas. En otro contexto, ese dato tendría un impacto positivo mucho más visible en los bonos. Vemos al riesgo país como algo volátil de acá en adelante. Creemos que va a ser difícil verlo nuevamente en la zona de 400 puntos básicos, incluso si la tasa afuera afloja. Ya entramos en un contexto de ruido político, y por más que las variables globales se acomoden, la incertidumbre local va a seguir presente”, añadió Carrizo.

“La plaza financiera local operó bajo presión vendedora. Las acciones argentinas continuaron con su tendencia bajista mientras que los bonos soberanos en dólares profundizaron las pérdidas acumuladas en las últimas sesiones. Este escenario de mayor aversión al riesgo local impulsó al indicador de riesgo país”, describió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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