Sociedad

“Era su sueño”: el mal momento de un grupo de alumnos que viajó 250 kilómetros para conocer el subte y no pudo por el sorpresivo paro gremial

Los estudiantes son de una escuela de Villa Constitución, Santa Fe, y estaban ilusionados con viajar a través de la red de subterráneos de CABA. Sin embargo, la inesperada medida de fuerza gremial de los metrodelegados los dejó con las ganas

Un grupo de alumnos viajó 250 kilómetros para conocer el subte y no pudo por la sorpresiva paro gremial en todas las líneas
Guardar

El sorpresivo paro que alcanza este martes a todas las líneas del Subte (A, B, C, D, E y H) y al Premetro, en el marco de una medida de fuerza gremial por la detención de dos metrodelegados en la estación Juan Manuel de Rosas, no solo afecta a los miles de pasajeros que utilizan a diario este transporte público.

La protesta, además, truncó el sueño de un grupo de alumnos que viajó esta madrugada desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe, hasta la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo principal de conocer por dentro la red de subterráneos.

PUBLICIDAD

“Son chicos que no conocen el subte, hicimos 250 kilómetros, vinimos de Villa Constitución, Santa Fe, y nos encontramos con esto. Era el sueño de ellos conocer el subte”, explicó el hombre a cargo del grupo de estudiantes desde la Plaza de Mayo, durante una entrevista para el canal de noticias TN.

Un grupo de alumnos viajó 250 kilómetros para conocer el subte y no pudo por la sorpresiva paro gremial en todas las líneas

Con evidente desilusión, el encargado del grupo explicó que los chicos son de 5° y 6° de una escuela de Villa Constitución y ya tenían una visita guiada en el Subte programada para este martes.

Veníamos principalmente para conocer el subte, porque nosotros no tenemos. La idea era viajar de acá hasta Congreso -en la línea A del subte-, para que ellos conozcan. Pero ahora hay que ver qué hacemos”, lamentó mientras los menores realizaban una ronda en plena Plaza de Mayo, a la espera de continuar con el recorrido pautado.

PUBLICIDAD

Sorpresivo paro en las seis líneas del subte y en el Premetro
Sorpresivo paro en las seis líneas del subte y en el Premetro

Según detalló el tutor de los alumnos, el itinerario contempla una visita al barrio de La Boca y sus principales atractivos turísticos. Luego, continuarán con un paseo por Tigre y emprenderán la vuelta a sus pagos alrededor de las 19.

El conflicto

Al igual que los miles de pasajeros que suelen utilizar el subte a diario, el contingente de estudiantes se vio sorprendido por la medida de fuerza gremial que impulsa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en reclamo por la detención de tres metrodelegados: los referentes Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, y el gremialista Sebastián Carrizo.

Paro sorpresivo de Subtes y Premetro.

Conocedores de la operación de los subtes asocian el conflicto a la interna gremial que tienen los propios delegados, que empiezan a medir fuerza de cara a las elecciones internas que se realizarán el mes que viene. Explicaron que el incidente empezó por una situación menor: un trabajador decidió levantar molinetes en la estación Rosas del subte B como respuesta a una sanción laboral que había sufrido por no cumplir con su horario. El conflicto derivó en la intervención judicial, escaló con las detenciones y llegó a un límite inesperado, con los delegados amenazando con mantener las medidas de fuerza por varias horas.

Las próximas elecciones por la conducción del sindicato del subte (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro - AGTSyP) se llevarán a cabo el 26 de noviembre de 2026.

Este proceso electoral cuenta con una fuerte particularidad: es la primera renovación de autoridades tras el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, histórico referente del gremio. La ausencia de Pianelli fragmentó al oficialismo, lo que derivó en la presentación de tres listas competidoras: Verde (encabezada por Segovia); Colorada-Violeta (Virginia Bouvet) y Bordó-Azul (Dellecarbonara).

Ante este sorpresivo paro total del Subte y el Premetro, El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones de trabajadores del subte y afirmó que “el que bloquea un servicio esencial va preso”.

Un grupo de alumnos viajó 250 kilómetros para conocer el subte y no pudo por la sorpresiva paro gremial en todas las líneas
El servicio continúa paralizado en todas las líneas del Subte y el Premetro.

Macri difundió el mensaje desde España, donde se encuentra en el marco de una visita oficial. “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, sostuvo.

En esta línea, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad dictó este martes la Resolución 1201/SECTE/26, mediante la cual intimó a garantizar servicios mínimos ante la interrupción total de la red. La medida alcanza a los trabajadores del Subte y Premetro, a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina (ASdRA), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), Emova Movilidad y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).

La resolución dispone que debe garantizarse una cobertura mínima del 50% en cada una de las líneas de subte y en el Premetro. También ordena a las partes informar de manera inmediata qué medidas adoptarán, cuál será la modalidad operativa y qué nivel de servicio prevén asegurar.

La Secretaría convocó a una instancia urgente para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos y encauzar el conflicto. El texto oficial advierte que el incumplimiento de las obligaciones previstas podría derivar en sanciones administrativas.

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó en un comunicado de prensa que la interrupción del servicio de todas las líneas del Subte y el Premetro es en reclamo por la detención “arbitraria” de los trabajadores.

Comunicado de los metrodelegados tras la detención de Claudio Dellecarbonara
Comunicado de los metrodelegados tras la detención de Claudio Dellecarbonara

Sobre la medida de fuerza que los metrodelegados llevaban a cabo esta mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, desde el gremio señalaron que el reclamo se originó “frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa”.

“No habrá servicio del Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, concluye el comunicado.

Temas Relacionados

subteCiudad de Buenos AiresÚltimas noticiasParo gremialMetrodelegadosPremetro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo a menos de una hora de Córdoba Capital con cascada y reserva natural, ideal para visitar un fin de semana largo

Ubicado a pocos kilómetros de Tanti, es una alternativa para quienes buscan descanso, paisajes serranos y actividades en contacto con la naturaleza

El pueblo a menos de una hora de Córdoba Capital con cascada y reserva natural, ideal para visitar un fin de semana largo

Por qué Diego Peretti es la figura clave en la denuncia por estafa a Hernán Casciari

El actor fue mencionado más de 50 veces en la acusación de 18 presuntas víctimas que hoy analiza la Justicia. Los denunciantes que invirtieron en su debut como director aseguraron recibir apenas centavos de los dólares entregados

Por qué Diego Peretti es la figura clave en la denuncia por estafa a Hernán Casciari

Sorpresivo paro total en el subte: detuvieron a Dellecarbonara y Segovia, quien luego fue liberado

El conflicto se inició luego de que la Policía detuviera a un trabajador que había liberado el ingreso de pasajeros en la estación Rosas. Los metrodelegados amenazan con extender la protesta hasta que liberen a todos los detenidos. El gobierno porteño intimó a los gremios, Emova y Subterráneos de Buenos Aires a restablecer un servicio mínimo del 50% en cada línea y en el Premetro

Sorpresivo paro total en el subte: detuvieron a Dellecarbonara y Segovia, quien luego fue liberado

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Terminemos con esta mentira de la acusación”, dijo la defensa del psicólogo Carlos Díaz

Desde hoy, los abogados de los imputados darán sus últimas exposiciones ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro. El miércoles será el turno del equipo de Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Terminemos con esta mentira de la acusación”, dijo la defensa del psicólogo Carlos Díaz

Luján reúne a intendentes y obispos antes de la visita del papa León XIV

Delegaciones de 16 países intercambiaron experiencias sobre peregrinaciones, servicios urbanos y desarrollo local en un foro que conecta a gobiernos municipales con instituciones católicas

Luján reúne a intendentes y obispos antes de la visita del papa León XIV

DEPORTES

Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

Impactante revelación del ex jefe de Red Bull sobre las presiones para beneficiar a Max Verstappen dentro del equipo: “Fue muy claro el mensaje”

La FIFA sancionó al entrenador y a una figura de la selección de Egipto por sus declaraciones tras perder con Argentina en el Mundial

Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas

Fingió quedar inconsciente, se zafó de su rival y ganó el combate: la inesperada maniobra de un luchador de MMA que revolucionó las redes sociales

Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

TELESHOW

Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol

Murió Benito Di Paula, el pianista que convirtió un samba en un himno: del carnaval carioca a las canchas de fútbol

Murió Antonio Grimau: cómo fue la llamada que hizo la semana pasada para renunciar a una obra de teatro y alertó sobre su salud

La tristeza de Germán Kraus tras la muerte de Antonio Grimau: “Es duro entender que estamos en la última vuelta”

Continúa la polémica por la actuación de Maru Botana al probar los platos en Masterchef: “Esta vez simuló y no lo comió”

Antonio Grimau: el hombre que se refugió en la actuación para soportar las tristezas más profundas

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala conmemora los 82 años de la Revolución de 1944 este martes

Guatemala conmemora los 82 años de la Revolución de 1944 este martes

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

El ómnibus de Industriales sufre daños tras un accidente durante el viaje del equipo a Pinar del Río

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

Autoridades registran más de 600 controles antidoping en lo que va del año en El Salvador