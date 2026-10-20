El Gobierno prometió mejorar los subsidios a colectivos del AMBA tras la amenaza de recortes de frecuencias nocturnas

La Secretaría de Transporte aplicó una nueva estructura de compensaciones que rige desde octubre para los colectivos del AMBA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Transporte anunció una actualización del esquema de compensaciones para las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con cambios en el reconocimiento de costos, una propuesta de pago en cuotas por diferencias de recaudación y previsiones salariales hasta el inicio de 2027.

Las medidas fueron presentadas este martes durante una reunión entre autoridades nacionales y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. El encuentro se produjo en medio de los reclamos del sector por su situación económica y después de que las compañías advirtieran sobre posibles restricciones en los servicios nocturnos.

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La Secretaría, que depende del Ministerio de Economía, informó que la nueva estructura de costos rige desde octubre. El objetivo oficial es elevar los ingresos reconocidos a las prestadoras y darles un marco de previsibilidad para sostener la operación de las líneas.

El Gobierno propuso pagar en tres cuotas las diferencias de recaudación

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el reclamo empresario por diferencias acumuladas en la recaudación. Frente a ese planteo, el Gobierno puso sobre la mesa un mecanismo de regularización en tres cuotas, aunque el comunicado no precisó los montos involucrados ni el cronograma de los desembolsos.

La propuesta se suma a la actualización mensual de las compensaciones que perciben las compañías. Según la Secretaría de Transporte, la revisión contempla los valores reconocidos por la prestación de los servicios y busca acompañar la evolución de los gastos operativos.

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El sistema de compensaciones es uno de los componentes que inciden en la ecuación económica de las líneas de colectivos del AMBA. Las empresas reciben esos recursos para cubrir parte de los costos que no quedan absorbidos por la venta de boletos, dentro de un esquema que combina tarifas reguladas, subsidios y parámetros de operación.

Además, las autoridades informaron modificaciones en el cálculo de la recaudación y de las compensaciones para corregir diferencias acumuladas. También anticiparon cambios en los procedimientos de pago, con la intención de ordenar las liquidaciones y permitir una mayor previsibilidad financiera para las firmas.

La actualización incluye costos laborales y previsiones para 2027

La nueva estructura de costos incorpora una revisión de los componentes vinculados con los gastos laborales y de seguridad. El Gobierno indicó que las actualizaciones contemplan previsiones salariales para los próximos meses, incluidos los compromisos correspondientes al cierre de 2026 y el comienzo de 2027.

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Las prestadoras del transporte automotor advirtieron sobre posibles restricciones en los servicios nocturnos debido a su situación económica.

El anuncio adquiere relevancia en un sector con una estructura de costos marcada por los salarios, el combustible, el mantenimiento de las unidades, los seguros y las obligaciones vinculadas a la seguridad. Las cámaras empresarias habían llevado esos factores a la mesa de discusión con la Secretaría de Transporte.

El comunicado oficial no detalló qué variación tendrán las compensaciones por línea ni cuándo se acreditará cada tramo de la actualización. Sí señaló que las medidas se presentarán con mayor detalle antes de la próxima liquidación y que habrá un nuevo encuentro de trabajo la semana próxima.

De la reunión participaron el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y representantes de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

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El Ejecutivo pidió que las mejoras se reflejen en las frecuencias

La Secretaría de Transporte vinculó las mejoras económicas para las empresas con el cumplimiento de sus obligaciones de servicio. En particular, remarcó que las prestadoras deben sostener la frecuencia, la continuidad y la calidad de las prestaciones para los pasajeros.

Ese punto toma especial relevancia ante las advertencias sobre una posible reducción de los servicios nocturnos. El Gobierno afirmó que los recursos destinados al sistema deben traducirse en una prestación regular y adecuada, sin precisar si existió un compromiso específico de las cámaras para dejar sin efecto eventuales cambios en las frecuencias.

El comunicado sostuvo que las decisiones forman parte de una reorganización del transporte automotor orientada a actualizar los mecanismos de reconocimiento de costos y a mejorar la asignación de fondos públicos. La próxima reunión servirá para conocer el alcance concreto de los cambios y su impacto en la operación de las líneas del AMBA.

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El boleto mínimo acumula una suba de 1.303 % desde diciembre de 2023

Como parte de su explicación, la Secretaría recordó que el boleto mínimo del transporte público pasó de $ 52,96 en diciembre de 2023 a $ 742,81, una variación acumulada de 1.303 %. El Ejecutivo planteó que la actualización de costos busca evitar que cada aumento de los gastos de operación implique una suba automática de tarifas para los usuarios.

La discusión combina así dos variables: la sustentabilidad de las empresas y el costo que afrontan los pasajeros. Las autoridades nacionales señalaron que procuran mantener ese equilibrio mediante el rediseño de las compensaciones, mientras las cámaras reclaman certezas sobre los recursos que recibirán.

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En la próxima mesa de trabajo, prevista para la semana próxima, la Secretaría de Transporte presentará el detalle de las actualizaciones antes de una nueva liquidación. Allí quedará definido si las medidas alcanzan para atender los reclamos empresariales y garantizar la continuidad de los servicios, en particular durante la noche.