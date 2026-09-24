“Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”: aberrante y discriminatoria frase de una jugadora de pádel

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Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, posteó un repudiable comentario antisemita en sus redes sociales tras anunciar que representará a la Argentina en un torneo Panamericano de clubes en República Dominicana.

En el posteo, la jugadora escribió: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “SI o SI” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

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El mensaje terminó con una aberrante exclusión explícita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó después el mensaje y sus cuentas ante la repercusión.

LA jugadora de pádel que posteó el mensaje luego eliminó su cuenta (@florguerrasodero)

El politólogo y periodista Daniel Lerer calificó las expresiones como “ABERRANTES EXPRESIONES ANTISEMITAS” y manifestó su repudio. Lerer, activista y cofundador y director ejecutivo de Media Oriente, también acusó a Guerra de promover el odio. Ángel de Brito también posteó al respecto bajo el título de “Escándalo”.

Un mensaje publicado en Instagram por la jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero genera repudio y debate en las redes sociales. (@danilerer)

Luego de hacerse público los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación de Pádel Argentino decidió excluir a la deportista de la competencia. Y emitió un comunicado al respecto. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, posteó en el comienzo del comunicado.

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La Asociación Pádel Argentino resolvió apartar a la jugadora Florencia Guerra Sodero de la delegación nacional por expresiones antisemitas en redes sociales. (X.com)

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) expresó que “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”.

Una publicación del Foro Argentino Contra el Antisemitismo señala a la jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero por sus dichos (FACA)

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