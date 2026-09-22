Cinco alumnos de escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional porteños representan al país en el Mundial de los Oficios

Los cinco jóvenes argentinos en la ceremonia inaugural de WorldSkills 2026

Guardar

Este martes, Shanghái fue el escenario de un hecho inédito para la educación técnica argentina: por primera vez, la Ciudad de Buenos Aires envió una delegación propia al WorldSkills, la competencia internacional de habilidades profesionales más grande del mundo. Cinco jóvenes formados en escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional porteños comenzaron a competir en la 48.ª edición del evento, que se desarrolla del 22 al 27 de septiembre y reúne a aproximadamente 1.400 participantes de 73 países y regiones en 64 disciplinas de oficios y tecnología.

La apertura oficial tuvo lugar en el Shanghai World Expo Cultural Center, donde las delegaciones de más de 70 países desfilaron con sus banderas ante las autoridades del evento. Desde ese momento, las competencias se trasladaron al National Exhibition and Convention Center (NECC), uno de los predios para exposiciones más grandes del mundo, con una superficie de aproximadamente 300.000 metros cuadrados. Allí se montaron talleres, laboratorios y espacios que replican condiciones de trabajo profesional real para cada una de las especialidades. El certamen se organiza en seis grandes sectores: Construcción y Tecnología de la Edificación; Artes Creativas y Moda; Información y Comunicación; Manufactura e Ingeniería; Servicios Sociales y Personales; y Transporte y Logística.

PUBLICIDAD

El WorldSkills se realiza cada dos años y funciona como el principal referente global para medir el nivel de formación técnica y profesional de los jóvenes. La elección de Shanghái como sede no es menor: China es uno de los países con mayor tradición en este tipo de competencias y ha obtenido, en ediciones anteriores, los primeros puestos en el medallero general. Para Argentina, y en particular para la Ciudad de Buenos Aires, la participación en esta edición marca el cierre de un proceso que comenzó en las aulas y talleres de 30 instituciones técnicas y de formación profesional porteñas.

Los cinco representantes argentinos llegaron a Shanghái tras competir y quedar primeros en el WorldSkills Buenos Aires 2026, organizado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad durante junio y julio. Cada uno defenderá los colores argentinos en una disciplina distinta: Evando Samuel Amarilla, del Centro de Formación Profesional N.º 27, compite en Instalaciones Eléctricas; Azul Abril Domingos, del Centro de Formación Profesional N.º 12, en Pastelería; Juan Palma, de la Escuela Técnica N.º 14 “Libertad”, en Construcción en Seco; Facundo Garmendia, de la Escuela Técnica N.º 26 “Confederación Suiza”, en Tecnología del Automóvil; y Daniel Calizaya Morochi, de 18 años, del Centro de Formación Profesional N.º 16, en Instalaciones Sanitarias.

PUBLICIDAD

El camino hasta Shanghái comenzó en Buenos Aires durante el mes de junio, cuando más de 150 estudiantes participaron de las instancias locales en las cinco disciplinas mencionadas. Los competidores debieron resolver desafíos prácticos basados en situaciones reales de trabajo, con criterios de evaluación que incluyeron precisión técnica, administración del tiempo, resolución de problemas y cumplimiento de estándares de calidad y seguridad. Quienes obtuvieron el primer puesto en cada categoría continuaron con un período de entrenamiento específico para llegar preparados a la instancia internacional. La participación porteña implicó que 30 instituciones técnicas y de formación profesional iniciaran un proceso de adecuación a estándares internacionales, algo que no tenía antecedentes en la Ciudad.

Los jóvenes argentinos competirán en las categorías Instalaciones Eléctricas, Pastelería, Construcción en Seco, Tecnología del Automóvil e Instalaciones Sanitarias

WorldSkills Shanghai 2026 presenta 64 competencias profesionales que abarcan desde oficios tradicionales hasta especialidades vinculadas con la transformación tecnológica. Entre las disciplinas que forman parte de esta edición figuran Robótica, Computación en la Nube, Ciberseguridad, Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Tecnologías Web, Mecatrónica, Ingeniería Mecánica CAD, Cocina, Floristería, Mantenimiento de Aeronaves, Soldadura, y las mismas áreas en las que compiten los argentinos, entre muchas otras. La edición 2026 incorpora además siete nuevas habilidades a la competencia internacional: Prótesis Dental, Diseño Interactivo de Medios Digitales, Tecnología de Seguridad Inteligente, Tecnología de Vehículos Ferroviarios, Ventas Minoristas, Testing de Software y Sistemas Aéreos No Tripulados. La incorporación de estas especialidades da cuenta de cómo la automatización, la digitalización y las nuevas industrias están redefiniendo los perfiles técnicos que el mercado laboral demanda.

PUBLICIDAD

En paralelo a las competencias, el NECC albergará también una Expo abierta al público con más de 300 espacios y más de 100 actividades interactivas, orientada a acercar distintos oficios y habilidades a los visitantes. Se estima que alrededor de 400.000 personas recorrerán el predio durante los cuatro días de competencia. Además, entre el 23 y el 25 de septiembre se desarrolla la WorldSkills Conference 2026, un foro que reúne a ministros, autoridades educativas, representantes de la industria y especialistas para debatir sobre el futuro de la formación técnico-profesional y su relación con el desarrollo económico y el empleo.

Las pruebas en las que participan los cinco representantes argentinos se extienden del 23 al 26 de septiembre. El domingo 27, durante la ceremonia de clausura, se realizará la entrega de medallas en las 64 disciplinas de esta edición.

PUBLICIDAD