Marco Rubio felicita a Honduras por sus 205 años de independencia y destaca el liderazgo de Nasry Asfura

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a Honduras por sus 205 años de independencia. (Foto: EFE / Archivo)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este lunes al pueblo hondureño por la celebración de los 205 años de independencia y destacó los principios de libertad y justicia que, según afirmó, continúan orientando al país centroamericano hacia el futuro.

En un mensaje divulgado en el marco de la celebración del Día de la Independencia de Honduras, el funcionario estadounidense reafirmó además la importancia de la relación bilateral y destacó el papel que el gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene en el impulso de objetivos compartidos con Washington.

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“Esta fecha honra los principios perdurables de libertad y justicia que continúan guiando a Honduras hacia el futuro”, expresó Rubio en su mensaje dirigido al pueblo hondureño.

La felicitación ocurre mientras Honduras conmemora este 15 de septiembre el 205 aniversario de la Independencia, una jornada que reúne a miles de ciudadanos en distintas actividades cívicas y que tiene como principal escenario los tradicionales desfiles patrios en Tegucigalpa.

En su declaración, el secretario de Estado subrayó que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación basada en intereses comunes y en el compromiso de ambos países con la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos.

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El secretario de Estado estadounidense resaltó la alianza entre Honduras y Estados Unidos durante su mensaje por la independencia. (Foto: cortesía)

Rubio señaló que Honduras permanece junto a Estados Unidos como miembro fundador del Escudo de las Américas, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación regional frente a amenazas que afectan la seguridad del hemisferio.

La participación de Honduras en este mecanismo se enmarca en una agenda regional impulsada por Washington para coordinar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional y otras amenazas que afectan a los países del continente.

En marzo de este año, el presidente Nasry Asfura participó en la cumbre inaugural de esta iniciativa junto a otros mandatarios de la región.

El mensaje de Rubio también hizo énfasis en la cooperación bilateral, al destacar que los dos países comparten objetivos relacionados con la protección de sus ciudadanos y la construcción de condiciones que permitan ampliar las oportunidades económicas.

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Uno de los puntos centrales del mensaje del secretario de Estado estadounidense fue el reconocimiento al liderazgo del presidente Nasry Asfura.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, fue reconocido por Rubio por su liderazgo en prioridades compartidas con Washington. (Foto: archivo/ Europa Press)

Rubio destacó que el mandatario hondureño ha impulsado prioridades que coinciden con los intereses de Washington, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el combate al crimen transnacional y la generación de mayores oportunidades económicas tanto para hondureños como para estadounidenses.

El reconocimiento llega en un momento en que el gobierno de Asfura ha colocado la seguridad y la cooperación internacional entre los principales ejes de su administración.

El llamado a fortalecer la seguridad fronteriza también se produce en un contexto regional marcado por una mayor coordinación entre gobiernos para combatir redes criminales que aprovechan las fronteras para movilizar drogas, armas, dinero y personas.

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Al finalizar su mensaje, Rubio aseguró que Estados Unidos continuará al lado de Honduras mientras el país conmemora con orgullo su independencia y avanza hacia los próximos años.

El funcionario estadounidense expresó su deseo de que ambos países continúen trabajando para alcanzar un futuro caracterizado por mayor seguridad y prosperidad para sus ciudadanos.

Rubio destacó los principios de libertad y justicia que, según afirmó, continúan guiando a Honduras. (Foto: EFE / Archivo)

El mensaje fue recibido en Honduras durante una jornada marcada por los actos oficiales del 205 aniversario de la Independencia, encabezados por el presidente Asfura y con la participación de representantes de los distintos poderes del Estado y del cuerpo diplomático.

Durante los actos conmemorativos, Asfura también hizo un llamado a los hondureños a construir una nación con unidad, trabajo y compromiso con las futuras generaciones, al señalar que la independencia debe traducirse en mayores oportunidades y en la capacidad del país para avanzar por sí mismo.

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El mensaje de Rubio se suma así a las expresiones de respaldo internacional recibidas por Honduras durante la celebración de su aniversario patrio y coloca nuevamente en primer plano la alianza entre Tegucigalpa y Washington.