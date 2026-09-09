Manejaba por la Autopista Riccheri mientras bebía cerveza y el control de alcoholemia asombró a los agentes

Manejaba por la Autopista Riccheri mientras tomaba cerveza y el control de alcoholemia le dio 2,56 g/l

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Un conductor de 35 años que circulaba a bordo de su auto por la autopista Riccheri fue sancionado este domingo por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), luego de que un control de alcoholemia arrojara que manejaba con 2,56 g/l de alcohol en sangre. Según detallaron desde el organismo preventor, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 15,5, donde los agentes realizaban un operativo de fiscalización integral.

De acuerdo a la información proporcionada por la ANSV, el hombre conducía un vehículo particular y, tras ser detenido, los agentes notaron que había bebido cerveza mientras manejaba y que había dejado la lata en la puerta del acompañante.

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Y ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: “Un poco”.

El infractor conducía con una lata de cerveza en su auto.

Además del test positivo de alcohol, el cual arrojó que el hombre circulaba con más de cinco veces de alcohol en sangre de lo permitido -en provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero- se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo.

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Todas estas irregularidades le costaron la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir y ahora la Justicia correspondiente determinará el tiempo de sanción al volante, mientras que deberá afrontar más de 5.5 millones de pesos por la acumulación de infracciones.

El hombre circulaba con más de cinco veces de alcohol en sangre de lo permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley de Alcohol Cero.

Al consultar las multas que adeuda el conductor, Infobae corroboró que posee una sola en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una infracción de 2023 por exceso de velocidad de 10 por ciento a 30% más de la velocidad permitida.

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En tanto, también acumula cuatro multas en la provincia de Buenos Aires, tres de las cuales fueron impuestas porque superó los límites de velocidad permitidos. La restante fue por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal. Todas ascienden a un total de $1.083.225.

Este caso se dio en el marco de un operativo que la ANSV desplegó el domingo a la madrugada en ambos sentidos de la autopista Riccheri, donde se fiscalizaron 2.744 vehículos y fueron sancionados 110 conductores, de los cuales 90 fueron por alcoholemia positiva.

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