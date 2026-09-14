Un grupo de jóvenes se reunió con senadores y pidió participar en las leyes sobre entornos digitales

La Fundación Red por la Infancia presentó en el Senado un relevamiento nacional sobre derechos y riesgos en entornos digitales con la participación de más de 30 jóvenes de distintas provincias. (Freepik)

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El grooming, el bullying, la sextorsión y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento encabezan la lista de situaciones que más preocupan a los adolescentes argentinos cuando piensan en su vida en internet. Eso surge de un relevamiento nacional presentado por la Fundación Red por la Infancia el último viernes en el Senado de la Nación, durante una jornada en la que más de 30 jóvenes de distintas provincias expusieron sus experiencias y demandas directamente ante legisladores de diferentes espacios políticos.

El encuentro, denominado “Escucha a adolescentes y jóvenes sobre derechos y riesgos en entornos digitales”, se realizó en el Salón Frondizi Moreno del Edificio Anexo Alfredo Palacios, en el marco de ReConectate y del ciclo de Mesas de Trabajo Legislativas impulsado por la Fundación, organizado junto a la senadora por la provincia de Corrientes Gabriela Valenzuela. El objetivo fue incorporar la participación efectiva de adolescentes y jóvenes a los debates sobre las normas y políticas públicas que regulan los entornos digitales.

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Durante tres horas, los participantes compartieron experiencias, formularon preguntas y presentaron propuestas. Estuvieron presentes, entre otras autoridades, las senadoras Alicia Kirchner (Santa Cruz), Vilma Bedia (Jujuy), Carolina Losada (Santa Fe), Andrea Cristina (Chubut) y Sonia Elizabeth Rojas Decut (Misiones); los senadores Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Gonzalo Guzmán (Salta); y los diputados nacionales Esteban Paulón y Antonella Giampieri. La concurrencia de representantes de distintos bloques reforzó uno de los mensajes centrales del encuentro: la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales debe ser una prioridad compartida, construida con quienes viven esas realidades a diario.

Resultados del relevamiento nacional presentado en el Senado

Durante la jornada, Paula Wachter, directora ejecutiva de la FRI, presentó los resultados preliminares de un relevamiento realizado a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 20 años de distintas jurisdicciones del país, con proyección de replicarse a nivel regional. El dato indica que el 82,1% considera probable o muy probable que pares de su edad atraviesen situaciones dañinas o incómodas en línea. Entre las principales preocupaciones figuran el grooming (65,2%), el bullying, acoso o discriminación en redes (59,8%), la sextorsión o amenazas con imágenes íntimas (48,4%) y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (40,6%).

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El grooming, el bullying, la sextorsión y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento encabezan las preocupaciones de los adolescentes argentinos sobre su vida en internet. (Jovani Pérez)

El sondeo también expone una brecha central en materia de protección: uno de cada dos jóvenes no sabe con certeza a quién recurrir ante una situación de riesgo. A eso se suma que 57,4% señaló como prioridad poder denunciar contenidos o conductas dañinas de manera fácil y rápida. Wachter subrayó que escuchar a los jóvenes no solo permite incorporar sus experiencias al debate legislativo, sino también comprender de manera directa cómo atraviesan estas problemáticas. “Tenemos que entender el rol que pueden ocupar en el diseño de las leyes y las políticas públicas, pero también preguntarnos cómo hacer para que la información y las herramientas de protección realmente les lleguen: cómo se informan, qué lenguajes utilizan y de qué manera podemos acercarnos de forma efectiva. No alcanza con producir información; el desafío es que esa información pueda convertirse en una herramienta concreta de protección”, afirmó la directora ejecutiva durante el encuentro.

Las intervenciones de los participantes perfilaron una agenda concreta para quienes tienen la responsabilidad de legislar. Los reclamos se articularon en torno a seis ejes: proteger sin convertir el cuidado en vigilancia; contar con mecanismos de denuncia accesibles, ágiles y con respuesta efectiva; exigir a las plataformas mayor responsabilidad y seguridad desde el diseño; establecer una ruta de ayuda clara y conocida; incorporar los desafíos vinculados con la inteligencia artificial y los deepfakes —videos o imágenes falsas generados digitalmente—; y garantizar la participación juvenil desde el inicio de los procesos de toma de decisión.

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Uno de los mensajes que atravesó la jornada fue especialmente directo: “No se puede legislar sobre la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales sin escuchar a quienes viven esas realidades”.

El Manifiesto de la Juventud como insumo legislativo

Como resultado de la consulta y de las intervenciones realizadas, se elaborará un Manifiesto de la Juventud sobre riesgos en los entornos digitales, que será entregado al Congreso de la Nación como insumo para los próximos debates legislativos. El documento reunirá los principales planteos formulados por adolescentes y jóvenes: que las leyes protejan sin prohibir; que toda denuncia tenga una respuesta; que las plataformas asuman obligaciones concretas; que se legisle sobre el uso de inteligencia artificial para crear o alterar imágenes sexuales; que exista una ruta de ayuda clara, gratuita y conocida; que escuelas y familias cuenten con herramientas para acompañar; que la respuesta sea federal; y que las juventudes participen desde el inicio en el diseño de las normas que las involucran.

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La jornada contó con el acompañamiento de más de 20 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, ciudadanía digital, educación y participación juvenil.