Honduras

Gobierno de Honduras analiza focalizar estado de excepción en municipios con mayor incidencia criminal

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó que su gobierno analiza los lugares del país donde sería necesario establecer un estado de excepción focalizado, como respuesta a los niveles de inseguridad y violencia que se registran en determinadas zonas

Nasry Asfura confirmó que las autoridades identifican los lugares donde podrían aplicar medidas extraordinarias de seguridad. EFE/Gustavo Amador
Nasry Asfura confirmó que las autoridades identifican los lugares donde podrían aplicar medidas extraordinarias de seguridad. EFE/Gustavo Amador
Guardar

El presidente Nasry Asfura confirmó que las autoridades trabajan en la identificación de los lugares donde podría implementarse esta medida, con el propósito de concentrar las acciones de seguridad en los sectores con mayor incidencia delictiva. La propuesta busca evitar una aplicación generalizada y dirigir los esfuerzos hacia territorios específicos que enfrenten mayor violencia.

Asfura señaló que analizan cuáles serían los puntos donde la situación de inseguridad justificaría una intervención especial.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, también se refirió a la posibilidad de retomar esta medida y dejó claro que no es partidario de establecer un estado de excepción amplio. El funcionario explicó que prefiere acciones dirigidas contra las personas involucradas en actividades delictivas, para que las operaciones no terminen afectando a ciudadanos sin relación con la criminalidad.

“Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común”, manifestó Rodríguez Burchard.

El titular de Defensa confirmó que el tema podría debatirse en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que tendría que analizar la propuesta y determinar si existen condiciones para declarar un estado de excepción parcial.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos bajo análisis es la delimitación territorial de la medida. En lugar de extender las restricciones a todo el país, la propuesta apunta a identificar municipios o sectores donde los índices de criminalidad justifiquen una intervención extraordinaria.

La medida sería focalizada

El analista en seguridad Germán Licona consideró que esta posibilidad refleja las dificultades que enfrenta la actual administración para alcanzar resultados para reducir la inseguridad y señaló que la propuesta tiene similitudes con el estado de excepción implementado durante el gobierno anterior, aunque en esta ocasión se plantea concentrar las acciones en un número determinado de municipios con mayor incidencia delictiva.

La propuesta de estado de excepción en Honduras busca evitar una aplicación generalizada y concentrarse en territorios con mayor incidencia delictiva.
La propuesta de estado de excepción en Honduras busca evitar una aplicación generalizada y concentrarse en territorios con mayor incidencia delictiva.

Licona mencionó que podrían ser alrededor de 30 municipios los que eventualmente quedarían incluidos en una estrategia de este tipo, aunque la definición final dependerá del análisis de las autoridades.

La focalización busca que las medidas extraordinarias se apliquen únicamente donde la situación de inseguridad las haga necesarias, en lugar de afectar de manera general a la población de todo el territorio nacional.

Población exige seguridad

El posible retorno del estado de excepción revive el debate generado durante la administración anterior, cuando esta medida permaneció vigente durante varios años como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia. Su aplicación prolongada fue cuestionada por distintos sectores, principalmente por las implicaciones sobre los derechos y garantías de la población.

Germán Licona afirmó que la medida tendría similitudes con el estado de excepción del gobierno anterior y podría alcanzar a unos 30 municipios.
Germán Licona afirmó que la medida tendría similitudes con el estado de excepción del gobierno anterior y podría alcanzar a unos 30 municipios.

Ante ese antecedente, el planteamiento de las autoridades busca establecer una intervención más delimitada territorialmente. La discusión deberá determinar no solo los lugares donde podrían aplicarse las medidas, sino también las condiciones, la duración y el alcance de una eventual declaratoria.

Para Licona, cualquier medida extraordinaria debe estar acompañada por un fortalecimiento de la investigación criminal. El analista consideró que las autoridades no deben concentrar la estrategia únicamente en operativos de seguridad, sino garantizar que las investigaciones permitan identificar a los responsables y presentar ante los tribunales casos respaldados por pruebas suficientes.

La persecución del delito tendría que continuar más allá de las acciones realizadas en las zonas donde eventualmente se establezca el estado de excepción. Por ahora, la decisión permanece bajo análisis y será el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el que deberá valorar la propuesta y establecer si procede una nueva declaratoria de estado de excepción parcial y cuáles serían las zonas incluidas.

Temas Relacionados

HondurasEstadodeExcepciónfocalizadofallidoinseguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A dos años del asesinato de Juan López, la ONU advierte: “El verdadero homenaje es esclarecer el crimen y corregir las fallas que lo permitieron”

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras sostiene que las medidas de protección no fueron implementadas adecuadamente y advierte que se debe abordar las alertas ignoradas, las fallas institucionales y los conflictos territoriales que rodearon al ambientalista de Tocoa

A dos años del asesinato de Juan López, la ONU advierte: “El verdadero homenaje es esclarecer el crimen y corregir las fallas que lo permitieron”

Honduras enfrenta una escalada de violencia contra las mujeres: ya son más de 200 muertes en 2026

Más de 200 mujeres han muerto de forma violenta o en circunstancias calificadas como feminicidio en Honduras durante 2026, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa la violencia de género en el país

Honduras enfrenta una escalada de violencia contra las mujeres: ya son más de 200 muertes en 2026

Advierten que la falta de prevención está dejando a la niñez hondureña a merced del crimen organizado

La ausencia de una estrategia de prevención y protección para niños y adolescentes estaría abriendo espacios para que las estructuras del crimen organizado aprovechen la pobreza y otras condiciones de vulnerabilidad para incorporar a menores en actividades ilícitas

Advierten que la falta de prevención está dejando a la niñez hondureña a merced del crimen organizado

Honduras: vence el plazo para los consejeros electorales de Honduras

Una disposición incluida en el propio decreto permite que las autoridades electorales continúen desempeñando sus funciones mientras no exista una nueva reforma o acuerdo legislativo

Honduras: vence el plazo para los consejeros electorales de Honduras

Honduras sube la presión contra el crimen organizado: preparan la declaratoria de “terroristas” para grupos criminales

El presidente Nasry Asfura convocará en los próximos días al Consejo de Defensa y Seguridad para analizar nuevas acciones contra las estructuras criminales y ser declaradas como “terroristas”

Honduras sube la presión contra el crimen organizado: preparan la declaratoria de “terroristas” para grupos criminales

TECNO

De correr a hacer volteretas: así la IA que amplía las habilidades de los robots humanoides

De correr a hacer volteretas: así la IA que amplía las habilidades de los robots humanoides

El prompt definitivo en ChatGPT para crear una foto propia en los años 80s

El 71% de los colombianos recibió un intento de fraude telefónico en 2025: cómo identificar la estada a tiempo

Seis usos poco conocidos para sacarle provecho a Google Lens en tu día a día: ver etiquetas, notas y má

Cómo funciona el chip inspirado en la visión humana que podría abrir el camino hacia el ojo biónico

ENTRETENIMIENTO

Cuando la despedida se convierte en tributo: 5 artistas con reproducciones récord tras su muerte

Cuando la despedida se convierte en tributo: 5 artistas con reproducciones récord tras su muerte

Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Stray Kids: quiénes son los ocho miembros de la banda de K-pop que rompió récords en Billboard

Sydney Sweeney enfrenta críticas de atletas olímpicas tras un polémico comercial: “Dejen de sexualizar a las mujeres en el deporte”

MUNDO

Zelensky destituyó al fiscal general de Ucrania en plena purga por el escándalo de los centros de llamadas fraudulentos

Zelensky destituyó al fiscal general de Ucrania en plena purga por el escándalo de los centros de llamadas fraudulentos

Finlandia se incorporó al esquema francés de disuasión nuclear ampliada

De la gastronomía neoyorquina a una cadena global, el negocio hotelero que Robert De Niro creó junto a un chef

Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua

Más presión sobre el precio del petróleo: la reparación del oleoducto de Arabia Saudita podría demorar hasta cinco semanas