Crimen y Justicia

Una mujer fue atacada a martillazos en una playa de Mar del Plata

La mujer permanece grave tras sufrir un hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica. El sospechoso se negó a declarar ante la fiscalía y fue alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán

El hombre de 37 años fue detenido horas después del ataque e imputado por tentativa de femicidio
El hombre de 37 años fue detenido horas después del ataque e imputado por tentativa de femicidio
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Una mujer de 36 años fue atacada a martillazos en una playa de la zona norte de Mar del Plata. El hecho ocurrió durante la noche del viernes en inmediaciones de la ruta 11 y la calle Scaglia, en un sector costero próximo al Parque Camet. Por el caso, un hombre de 37 años fue detenido e imputado por tentativa de femicidio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la mujer y el acusado se habían trasladado hasta allí a bordo de un automóvil. Ambos se conocían por Facebook y se habían encontrado en al menos cuatro veces. En esta opertunidad, habrían consumido cerveza y marihuana.

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Tras el ataque, personal de la comisaría decimoquinta encontró a la mujer herida alrededor de las 22.30, a la vera de la ruta. Un patrullero que recorría la jurisdicción la trasladó de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones craneales.

La mujer ingresó con un hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, a raíz de las heridas sufridas durante el ataque. Fue sometida a una intervención quirúrgica y continúa internada en grave estado en el área de terapia intensiva. Hasta el momento, no se difundió un nuevo parte médico sobre su evolución.

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La mujer permanece en grave estado bajo cuidados intensivos tras la intervención quirúrgica en el HIGA
La mujer permanece en grave estado bajo cuidados intensivos tras la intervención quirúrgica en el HIGA

La investigación está a cargo de la fiscal María Florencia Salas, quien deberá determinar las circunstancias en que sucedió el brutal episodio, el vínculo entre las dos personas y la secuencia previa y posterior a la agresión. La causa fue calificada provisoriamente como tentativa de femicidio.

El primer registro médico también consignó signos que podían ser compatibles con un posible abuso sexual. Sin embargo, ese extremo no había sido confirmado hasta el último parte conocido y forma parte de las cuestiones bajo análisis de la fiscalía.

La detención se concretó cerca de las 4.30 del sábado en una estación de servicio ubicada en la zona de avenida Constitución y la costa. El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) había advertido la presencia de un vehículo gris que coincidía con la descripción aportada en el marco de la investigación.

Los agentes interceptaron al hombre, de 37 años, y secuestraron un Suzuki Fun gris que habría sido utilizado para trasladarse al lugar del hecho. Durante una requisa de urgencia, la Policía halló un machete de aproximadamente 50 centímetros, un cuchillo, prendas de vestir, una lata de cerveza y un teléfono celular.

La Policía detuvo al sospechoso en una estación de servicio de Constitución y la costa
La Policía detuvo al sospechoso en una estación de servicio de Constitución y la costa

Además, se verificó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 20 de mayo de 2016, solicitado por Gendarmería Nacional con intervención del Juzgado de Juicio y Ejecución N.º 3 de Neuquén. Ese dato también fue incorporado al expediente judicial.

El acusado fue llevado a Tribunales para prestar declaración indagatoria, aunque optó por no responder preguntas ante la fiscal Salas. Previamente se entrevistó con integrantes de la Defensoría Oficial N.º 1.

Tras esa instancia, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso. La fiscalía deberá reunir elementos para establecer cómo se produjo la agresión y si existieron antecedentes o episodios previos entre la víctima y el detenido.

La pesquisa incluye el análisis de los objetos secuestrados dentro del automóvil, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios que puedan aportar datos sobre los movimientos del vehículo durante la noche. También se buscará precisar qué ocurrió en la playa y si hubo otras personas en el sector al momento del ataque.

El estado de salud de la mujer continúa siendo uno de los ejes centrales de la causa. Su evolución médica será determinante para conocer el alcance definitivo de las lesiones, mientras la Justicia mantiene al sospechoso detenido.

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