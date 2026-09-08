Médicos en Honduras mantienen asambleas mientras salud asegura que cumple lo acordado

Salud sostiene que ya atendió parte de los reclamos del gremio médico sobre pagos y condiciones laborales.

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La tensión entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud continuó este martes: los médicos mantuvieron asambleas informativas en los centros asistenciales y siguió suspendida la consulta externa, mientras el gremio exigió respuestas a sus demandas laborales y las autoridades sostuvieron que ya atendieron parte de los reclamos.

Los profesionales mantuvieron estas actividades, las autoridades sanitarias defendieron que avanzaron en varios de los puntos planteados por el sector.

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El viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que la institución ya destinó millones de lempiras para el pago del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el BINAL a 4.258 funcionarios.

La principal afectación para los pacientes se mantuvo en los servicios de consulta externa, cuya atención siguió suspendida mientras los médicos participaron en las asambleas informativas.

La medida no implicó necesariamente la paralización de todos los servicios hospitalarios, ya que las áreas consideradas esenciales continuaron funcionando, pero sí afectó las citas y atenciones programadas en consulta externa.

Para los pacientes que tenían una cita prevista, la suspensión representó la interrupción de la atención programada mientras se mantuvieron las acciones del gremio.

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El CMH inició las asambleas para informar a sus afiliados sobre la situación laboral y los compromisos que, según el gremio, aún requerían respuesta por parte de las autoridades.

La postura de Salud

La versión de la Secretaría de Salud surgió en medio de los reclamos del gremio médico por el cumplimiento de acuerdos laborales y la atención de pagos que consideraron pendientes.

En medio de la protesta, Eduardo Midence manifestó su sorpresa por la posición adoptada por la Junta Directiva del Colegio Médico y aseguró que la Secretaría de Salud trabajó con el gremio en diferentes asuntos relacionados con sus empleados.

Eduardo Midence señaló que 14 médicos con segundo o tercer contrato de interinato requerían una resolución conjunta y aseguró que el caso ya fue atendido.

El funcionario afirmó que 4.258 trabajadores ya recibieron los pagos correspondientes al IPC y BINAL, con una inversión aproximada de 80 millones de lempiras.equivale aproximadamente a 2.98 millones de dólares estadounidenses

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Midence señaló que estos pagos formaron parte de los reclamos planteados por el Colegio Médico y sostuvo que, históricamente, este tipo de obligaciones dentro de la Secretaría de Salud podía llegar a pagarse hasta diciembre o incluso durante el siguiente ejercicio fiscal.

Con este argumento, el funcionario sostuvo que la institución adelantó el cumplimiento de estos pagos frente a los plazos registrados en años anteriores.

Reclamos por interinatos

Otro de los puntos que permaneció sobre la mesa fue la situación de los médicos contratados bajo la modalidad de interinato. La Secretaría de Salud aseguró que trabajaba en la revisión de expedientes y en la emisión de las resoluciones necesarias para regularizar contratos anteriores.

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Midence explicó que algunos profesionales llegaron a desempeñar un segundo o incluso un tercer período de interinato, lo que generó procesos administrativos que debían ser revisados antes de definir su situación contractual.

El funcionario negó que estos casos hubieran sido retrasados de manera deliberada por la institución y rechazó que existiera una decisión de no pagar o no regularizar a los médicos que se encontraban en esta condición.

Según la información proporcionada por el viceministro, hasta la semana anterior había 14 médicos con un segundo o tercer contrato de interinato cuyos casos requerían una resolución conjunta. Midence aseguró que esta situación ya fue atendida por la Secretaría de Salud.

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Galeanos a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y reanudar las atenciones.

El conflicto sigue abierto

El gremio reclamó el cumplimiento de acuerdos laborales y respuestas a asuntos relacionados con pagos y contratación de personal, mientras que la Secretaría de Salud sostuvo que una parte de esas demandas ya fue atendida.

La diferencia entre ambas posiciones se mantuvo mientras los médicos continuaron reunidos en los centros asistenciales y la consulta externa permanece suspendida.

Por ahora, las asambleas informativas continuaron y no se normalizó la consulta externa, mientras las autoridades de Salud y la dirigencia médica mantuvieron posiciones distintas sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos laborales.