Sociedad

Así fue la inusual caída de graupel que tiñó de blanco a Bahía Blanca en pleno septiembre

El fenómeno se registró en el sur de la provincia de Buenos Aires durante la noche del viernes. Desde el municipio confirmaron que no se registraron incidentes

(X: @Tiempo_AMBA)
Guardar

Después de que anunciaran la llegada de las bajas temperaturas y una alerta amarilla por vientos en Bahía Blanca, el comienzo del fin de semana trajo una sorpresa climática el viernes por la noche. Pese a que ya se inició la cuenta regresiva rumbo a la primavera, el sur de la provincia de Buenos Aires se tiñó de blanco.

Como era de esperarse, el fenómeno se volvió tema de conversación en redes sociales. En medio de la confusión, en un principio, los usuarios creyeron que se trataba de nieve. Sin embargo, los especialistas confirmaron que se trató de graupel.

PUBLICIDAD

Vista nocturna desde lo alto de una calle cubierta de nieve con huellas de neumáticos y varios automóviles y camionetas estacionados
Varios vehículos permanecen estacionados en una calle residencial cuya calzada y aceras se encuentran cubiertas por una capa de nieve durante la noche.

De acuerdo con los meteorólogos, el graupel es un tipo de precipitación caracterizada por las pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas. Es decir, se trataría de una especie de punto intermedio entre el granizo más fino y los copos de nieve.

Si bien el episodio duró apenas unos minutos, la intensidad alcanzó para que el material se acumulara de manera visible en varios puntos. Según la información publicada por La Brújula 24, ese pequeño período de tiempo bastó para que las calles, veredas y distintos sectores de la ciudad se pintaran de blanco.

PUBLICIDAD

(X: @rivoqueen_)

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que no se registraron llamados de emergencia vinculados al fenómeno. Además, indicaron que en otras localidades de la región también se reportaron situaciones similares.

A diferencia del granizo tradicional, compuesto por piedras de hielo más compactas y duras, el graupel tiene una consistencia más suave y, por lo general, no ocasiona daños en vehículos, techos ni otras superficies.

Tres huellas de calzado impresas en una capa de nieve y hielo sobre un suelo oscuro
Varias huellas de calzado quedan marcadas sobre una cubierta de nieve en la entrada de una superficie pavimentada.

Cómo estará el clima en Bahía Blanca durante el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Bahía Blanca tendrá un fin de semana con frío marcado, lluvias y probabilidad de nieve en las primeras horas del sábado. El escenario meteorológico será producto del ingreso de una masa de aire polar que también mantiene vigente una alerta amarilla por vientos hasta el mediodía.

(X: @cindymfernandez)

Para este sábado, la temperatura se moverá entre 1 y 9 grados, con una mañana en la que se esperan precipitaciones combinadas con nieve. Hacia la tarde continuarían las lluvias y, por la noche, se daría una leve mejoría. Aunque el cielo permanecería nublado.

Calle nocturna cubierta de nieve con marcas de ruedas, pisadas en el suelo y automóviles estacionados junto a las aceras
Varios automóviles permanecen estacionados en una calle residencial cubierta por una capa de nieve con marcas de neumáticos durante la noche.

En paralelo, regirá una alerta amarilla por vientos hasta el mediodía. No obstante, no se esperan por ahora fenómenos de intensidad suficiente como para motivar una nueva advertencia oficial durante el resto del fin de semana.

(X: @LasdicRodro)

Para el domingo, el SMN anticipó una mínima de 0 grados y una máxima de 10 grados. Durante la mayor parte de la jornada el cielo estará algo nublado, aunque hacia la noche se prevé una mejora en las condiciones, con una disminución de la nubosidad.

Calle asfaltada cubierta de granizo blanco de noche, con marcas de neumáticos en el centro y automóviles estacionados a la derecha
Una calle residencial permanece cubierta por una capa de granizo durante la noche mientras las marcas de neumáticos atraviesan la calzada.

Ese cambio abriría paso a un lunes con tiempo estable y cielo despejado. Sin embargo, el alivio en cuanto al estado del tiempo no implicará una suba marcada en los valores térmicos, ya que para el arranque de la semana se esperan 1 grado de mínima y 10 grados de máxima.

(X: @S_Cricel)

El escenario se enmarca en el avance de una masa de aire frío con características polares, según explicó Christian Garavaglia, para Meteored, al describir que ese sistema “avanza a paso firme por la Patagonia y los clásicos chaparrones costeros empiezan a impactar la costa sur bonaerense”.

Una pequeña figura de nieve y granizo con alas de madera sobre una superficie de ladrillo rodeada de hielo acumulado
Una pequeña figura elaborada con graupel permanece sobre un murete de ladrillo cubierto de hielo tras el paso de una tormenta invernal.

Además, el especialista señaló que el fuerte descenso térmico comenzará a sentirse con claridad en buena parte de la región y que el comportamiento de los modelos de pronóstico abre la posibilidad de una persistencia mayor del frío.

(X: @SurTormentas)

En ese sentido, advirtió que, aunque podría suponerse una recuperación rápida de las temperaturas durante la semana, las proyecciones muestran un patrón más estable de aire frío y que el próximo fin de semana también podría presentar condiciones frías para la época.

Temas Relacionados

Bahía BlancaGraupelServicio Meteorológico NacionalPronósticoClimaFin de semanaAlertas meteorológicasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió un nene de 2 años tras el ataque de un pitbull y es el segundo caso fatal en pocas horas en Córdoba

El ataque ocurrió en una vivienda de barrio Villa Oviedo y el niño murió en el hospital. Horas antes, una nena de 2 años había fallecido tras ser mordida por dos dogos en barrio Cabildo

Murió un nene de 2 años tras el ataque de un pitbull y es el segundo caso fatal en pocas horas en Córdoba

El desgarrador momento de la mamá de Matías Suárez por la absolución de los tres médicos acusados por la muerte de su hijo

Casi diez años después de la muerte de Matías Juárez en Tucumán, la Justicia absolvió a los tres médicos juzgados por el caso. Su madre cuestionó el fallo, criticó a la Fiscalía y anunció que apelará

El desgarrador momento de la mamá de Matías Suárez por la absolución de los tres médicos acusados por la muerte de su hijo

Alerta meteorológica en 12 provincias por fuertes vientos y nevadas durante el fin de semana

El SMN emitió alertas amarillas para distintas regiones del país, mientras en Buenos Aires se prevén lluvias y un marcado descenso de temperatura

Alerta meteorológica en 12 provincias por fuertes vientos y nevadas durante el fin de semana

Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo argentino que murió mientras escalaba el Mont Blanc en Francia

Tenía 39 años, se había formado en la Universidad Maza y en los últimos años había impulsado proyectos como Contrabando y su marca personal Vinos Rattus

Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo argentino que murió mientras escalaba el Mont Blanc en Francia

Un perito reveló que “Pity” Álvarez le disparó a su víctima en “la cruz de la muerte”: dónde está y qué significa

El criminalista Manuel Omar Martín aportó detalles hasta ahora desconocidos sobre la mecánica del crimen de Cristian Díaz. Su análisis cobra relevancia frente a la estrategia de la defensa del cantante, que sostiene que actuó en legítima defensa

Un perito reveló que “Pity” Álvarez le disparó a su víctima en “la cruz de la muerte”: dónde está y qué significa

DEPORTES

Franco Florio, el velocista que cruzó el Atlántico para cumplir su sueño olímpico: “Quiero correr menos de 10 segundos”

Franco Florio, el velocista que cruzó el Atlántico para cumplir su sueño olímpico: “Quiero correr menos de 10 segundos”

El boxeador argentino Alan “Veneno” Cháves perdió el título latino y su invicto ante Eridson García

Tomás Etcheverry le dedicó su mejor actuación en el US Open a su papá: “Está atravesando una situación complicada”

La frase de Hernán Galíndez sobre la posible llegada de Marcelo Gallardo a la selección de Ecuador

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

TELESHOW

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

"Todavía me gusta un poquito": Sabrina Rojas le dejó abierta la puerta a Pepe Chatruc si llegan solteros a noviembre

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

La inflación acumulada en Bolivia llega al 3%: en el mismo período de 2025 era superior al 18%

Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump a Moscú y Kiev

El partido de Le Pen generó polémica en Francia por amenazar con terminar la ayuda a Ucrania si ganan las elecciones de 2027

EEUU aprobó la venta de armamento a Arabia Saudita por USD 5.000 millones en medio de la guerra con Irán