Así fue la inusual caída de graupel que tiñó de blanco a Bahía Blanca en pleno septiembre

(X: @Tiempo_AMBA)

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Después de que anunciaran la llegada de las bajas temperaturas y una alerta amarilla por vientos en Bahía Blanca, el comienzo del fin de semana trajo una sorpresa climática el viernes por la noche. Pese a que ya se inició la cuenta regresiva rumbo a la primavera, el sur de la provincia de Buenos Aires se tiñó de blanco.

Como era de esperarse, el fenómeno se volvió tema de conversación en redes sociales. En medio de la confusión, en un principio, los usuarios creyeron que se trataba de nieve. Sin embargo, los especialistas confirmaron que se trató de graupel.

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Varios vehículos permanecen estacionados en una calle residencial cuya calzada y aceras se encuentran cubiertas por una capa de nieve durante la noche.

De acuerdo con los meteorólogos, el graupel es un tipo de precipitación caracterizada por las pequeñas gotas de lluvia que se congelan y forman partículas de hielo blandas. Es decir, se trataría de una especie de punto intermedio entre el granizo más fino y los copos de nieve.

Si bien el episodio duró apenas unos minutos, la intensidad alcanzó para que el material se acumulara de manera visible en varios puntos. Según la información publicada por La Brújula 24, ese pequeño período de tiempo bastó para que las calles, veredas y distintos sectores de la ciudad se pintaran de blanco.

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(X: @rivoqueen_)

Desde la Municipalidad de Bahía Blanca informaron que no se registraron llamados de emergencia vinculados al fenómeno. Además, indicaron que en otras localidades de la región también se reportaron situaciones similares.

A diferencia del granizo tradicional, compuesto por piedras de hielo más compactas y duras, el graupel tiene una consistencia más suave y, por lo general, no ocasiona daños en vehículos, techos ni otras superficies.

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Varias huellas de calzado quedan marcadas sobre una cubierta de nieve en la entrada de una superficie pavimentada.

Cómo estará el clima en Bahía Blanca durante el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Bahía Blanca tendrá un fin de semana con frío marcado, lluvias y probabilidad de nieve en las primeras horas del sábado. El escenario meteorológico será producto del ingreso de una masa de aire polar que también mantiene vigente una alerta amarilla por vientos hasta el mediodía.

(X: @cindymfernandez)

Para este sábado, la temperatura se moverá entre 1 y 9 grados, con una mañana en la que se esperan precipitaciones combinadas con nieve. Hacia la tarde continuarían las lluvias y, por la noche, se daría una leve mejoría. Aunque el cielo permanecería nublado.

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Varios automóviles permanecen estacionados en una calle residencial cubierta por una capa de nieve con marcas de neumáticos durante la noche.

En paralelo, regirá una alerta amarilla por vientos hasta el mediodía. No obstante, no se esperan por ahora fenómenos de intensidad suficiente como para motivar una nueva advertencia oficial durante el resto del fin de semana.

(X: @LasdicRodro)

Para el domingo, el SMN anticipó una mínima de 0 grados y una máxima de 10 grados. Durante la mayor parte de la jornada el cielo estará algo nublado, aunque hacia la noche se prevé una mejora en las condiciones, con una disminución de la nubosidad.

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Una calle residencial permanece cubierta por una capa de granizo durante la noche mientras las marcas de neumáticos atraviesan la calzada.

Ese cambio abriría paso a un lunes con tiempo estable y cielo despejado. Sin embargo, el alivio en cuanto al estado del tiempo no implicará una suba marcada en los valores térmicos, ya que para el arranque de la semana se esperan 1 grado de mínima y 10 grados de máxima.

(X: @S_Cricel)

El escenario se enmarca en el avance de una masa de aire frío con características polares, según explicó Christian Garavaglia, para Meteored, al describir que ese sistema “avanza a paso firme por la Patagonia y los clásicos chaparrones costeros empiezan a impactar la costa sur bonaerense”.

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Una pequeña figura elaborada con graupel permanece sobre un murete de ladrillo cubierto de hielo tras el paso de una tormenta invernal.

Además, el especialista señaló que el fuerte descenso térmico comenzará a sentirse con claridad en buena parte de la región y que el comportamiento de los modelos de pronóstico abre la posibilidad de una persistencia mayor del frío.

(X: @SurTormentas)

En ese sentido, advirtió que, aunque podría suponerse una recuperación rápida de las temperaturas durante la semana, las proyecciones muestran un patrón más estable de aire frío y que el próximo fin de semana también podría presentar condiciones frías para la época.

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