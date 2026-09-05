Sociedad

Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo argentino que murió mientras escalaba el Mont Blanc en Francia

Tenía 39 años, se había formado en la Universidad Maza y en los últimos años había impulsado proyectos como Contrabando y su marca personal Vinos Rattus

Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia - Gabriel Ansiaume
Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia - Gabriel Ansiaume
Guardar

La noticia de la muerte de Gabriel Ansiaume, el argentino de 39 años que murió al caer durante un descenso en el macizo del Mont Blanc, ubicado en Francia, conmocionó al sector vitivinícola de Mendoza. Tras confirmarse su identidad, se dio a conocer que se trataba de un conocido enólogo mendocino.

Según trascendió, Ansiaume era conocido en el ambiente como “Rata”, un apodo que le quedó producto de una experiencia de bullying y que, con el tiempo, decidió apropiárselo y resignificarlo. Además, tenía varios proyectos propios y compartidos en marcha.

PUBLICIDAD

Entre sus iniciativas más recientes figuraba la línea Contrabando, producida en Bodegas Tierras Altas. Se trataba de un proyecto que había impulsado junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu durante la pandemia de COVID-19.

En 2023, Ansiaume avanzó con un proyecto propio bajo el nombre Vinos Rattus, una marca con la que buscó trasladar a una etiqueta una identidad personal basada en su apodo. En una publicación de presentación de ese sello escribió: “Te presento a Rattus, mi sello. Del bulliyng, a mi apodo, un grandísimo paso... Sí, los niños suelen ser crueles”.

PUBLICIDAD

Dos hombres sentados en un sofá de exterior con barricas de madera apiladas al fondo en una imagen en blanco y negro
Gabriel Ansiaume y Federico Vargas Arizu

A pesar de ese capítulo de su vida, el enólogo valoró: “Lo cierto es que de la rata heredé también la honestidad y la tenacidad”. Así, le dio vida a la línea Polivalente, a la que definió como una propuesta orientada a reflejar la fruta, la añada y una lectura personal del vino.

En ese mismo espacio describió uno de sus productos, Blend de Sed 2022, con una composición de 60% Malbec, 20% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon y 5% Petit Verdot, con uvas provenientes de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

“Polivalente es dinámico, no hay uno igual a otro, valora y respeta las notas originales de la fruta y lo combina con la creatividad del momento”, describió Ansiaume al resumir el espíritu de la marca con esta simple frase: “No le debe nada a nadie, es libre de hacer lo que quiera”.

Ese recorrido profesional había estado acompañado por la formación académica que obtuvo en la Universidad Maza, donde obtuvo primero el título de enólogo y luego la licenciatura en Enología. Tras conocerse la noticia de su muerte, la casa de altos estudios difundió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de uno de sus graduados.

Hombre sentado en una escalera observando una botella de vino que sostiene en sus manos, con texto superpuesto en blanco y negro
Un mensaje de la bodega Tierras Altas despide a un colaborador sobre una fotografía en blanco y negro en la que un hombre sostiene una botella de vino.

“Gabriel fue parte de nuestra casa de estudios, transitando nuestras aulas hasta graduarse inicialmente como enólogo, y continuando hasta obtener el título de licenciado en Enología”, señaló la institución en el texto difundido bajo el título “Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Ansiaume”.

Las expresiones de pesar circularon en medio de la reconstrucción de las últimas horas del enólogo en Francia, a donde había viajado por razones laborales. Otro de los allegados en lamentar su muerte fue su colega y amigo Federico Vargas Arizu.

Por medio de una historia de Instagram, lo recordó como una persona volcada al trabajo y a la creación dentro del universo del vino. “Viviste el vino a tu manera: con pasión, con curiosidad y con esa energía única que te hacía estar siempre pensando, haciendo... creando”, detalló para, finalmente, cerrar con un: “Te vamos a extrañar muchísimo, Gabi”.

Así fue el accidente en el que murió el enólogo argentino

El hecho ocurrió este jueves en la Aiguille du Peigne, una de las cumbres del macizo del Mont Blanc, dentro del sector de las agujas de Chamonix. La cima se eleva a 3.192 metros sobre el nivel del mar y forma parte de un recorrido habitual para escaladores.

Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia - Gabriel Ansiaume
Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia - Gabriel Ansiaume

El hombre se encontraba junto a un primo, también de nacionalidad argentina. Cuando ambos realizaban el descenso, perdieron el equilibrio y se cayeron al vacío. De acuerdo con el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, citado por Le Parisien, los dos “resbalaron y cayeron al corredor de Papillons” durante la mañana.

Otros escaladores que transitaban por la cresta advirtieron lo sucedido y alertaron a los equipos de emergencia. Para cuando los rescatistas llegaron al lugar, Ansiaume ya había muerto por las lesiones provocadas por la caída.

En el caso del otro sobreviviente, fue evacuado y trasladado al Hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde fue intervenido quirúrgicamente y continúa en recuperación.

Según la información reunida hasta ahora, los dos argentinos habían completado el ascenso sin inconvenientes y el accidente se produjo durante el descenso, mientras realizaban maniobras de rapel.

Una de las hipótesis que maneja el entorno de las víctimas indica que, en un tramo de bajada libre, cuando ambos se habían desenganchado de las clavijas, un enganche menor pudo haber desencadenado la pérdida de equilibrio y la caída.

Temas Relacionados

ArgentinoFranciaMont BlancGabriel AnsiaumeMendozaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un perito reveló que “Pity” Álvarez le disparó a su víctima en “la cruz de la muerte”: dónde está y qué significa

El criminalista Manuel Omar Martín aportó detalles hasta ahora desconocidos sobre la mecánica del crimen de Cristian Díaz. Su análisis cobra relevancia frente a la estrategia de la defensa del cantante, que sostiene que actuó en legítima defensa

Un perito reveló que “Pity” Álvarez le disparó a su víctima en “la cruz de la muerte”: dónde está y qué significa

Una experiencia mística la llevó a entregarse a los más necesitados y marcó a la humanidad: la historia de la Madre Teresa de Calcuta

El 5 de septiembre de 1997, con 87 años, moría Agnes Gonxha Bojaxhiu, la mujer que dedicó su vida a aquellas personas en los márgenes del mundo y enseñó que la verdadera gloria reside en el amor entregado sin reservas. Su vida, la llamada que cambiaría su destino, los lazos con grandes personalidades, y un legado que trasciende el tiempo y las fronteras

Una experiencia mística la llevó a entregarse a los más necesitados y marcó a la humanidad: la historia de la Madre Teresa de Calcuta

De robar limosnas a los 7 años a la mesa de Mirtha: qué hizo “Pepita la pistolera” para ser una protagonista del crimen argentino

Margarita Di Tullio debutó en el crimen de la mano de su papá, que deseaba un hijo varón. Fue condenada por el triple crimen de Mar del Plata de 1985 y falsamente acusada por el crimen de José Luis Cabezas. Ahora, Luisana Lopilato protagoniza la película que reconstruye parte de su vida

De robar limosnas a los 7 años a la mesa de Mirtha: qué hizo “Pepita la pistolera” para ser una protagonista del crimen argentino

Su madre fue asesinada por la dictadura y 41 años después el hijo de un represor le envió dibujos que había hecho en su cautiverio

Susana Martinelli y Carlos Alberto “Calú” Oliva vivían en Mar del Plata junto a su pequeña hija, Mariana, cuando fueron secuestrados. Mariana, de cinco meses, fue dejada en una tintorería y rescatada por su familia. Creció con su identidad completa y una verdad tan omnipresente como fragmentada que aprehendía mientras unía los puntos de su historia. Dos décadas después se encontraría con piezas que no esperaba. De las manos de un mensajero imposible

Su madre fue asesinada por la dictadura y 41 años después el hijo de un represor le envió dibujos que había hecho en su cautiverio

“Las cosas me salen tan bien que me da miedo”: el trágico fin del único piloto de Fórmula 1 que se consagró campeón después de morir

El 5 de septiembre de 1970, mientras se entrenaba en el Circuito de Monza, el austríaco Jochen Rindt estrelló su Lotus contra una barandilla y perdió la vida. Tenía 28 años y en esa temporada había ganado cinco carreras que lo encaminaban a ganar el título. Su pasión por la velocidad, su manera audaz de conducir, su vertiginoso ascenso a la cima y la premonición que tuvo antes de su muerte

“Las cosas me salen tan bien que me da miedo”: el trágico fin del único piloto de Fórmula 1 que se consagró campeón después de morir

DEPORTES

El boxeador argentino Alan “Veneno” Cháves perdió el título latino y su invicto ante Eridson García

El boxeador argentino Alan “Veneno” Cháves perdió el título latino y su invicto ante Eridson García

Tomás Etcheverry le dedicó su mejor actuación en el US Open a su papá: “Está atravesando una situación complicada”

La frase de Hernán Galíndez sobre la posible llegada de Marcelo Gallardo a la selección de Ecuador

Así están las tablas del Torneo Clausura: se definen los descensos y la clasificación a las copas internacionales

Tomás Etcheverry venció a Mariano Navone en el duelo de argentinos y avanzó a los octavos de final del US Open

TELESHOW

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

"Todavía me gusta un poquito": Sabrina Rojas le dejó abierta la puerta a Pepe Chatruc si llegan solteros a noviembre

INFOBAE AMÉRICA

Expertos advierten que El Chaltén puede sufrir un aluvión glaciar similar al de Nepal y piden un plan de evacuación urgente

Expertos advierten que El Chaltén puede sufrir un aluvión glaciar similar al de Nepal y piden un plan de evacuación urgente

Murió Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista de Chile, a los 71 años

Costa Rica: Detienen a transportista panameño tras encontrar a una mujer nicaragüense oculta

El Insivumeh advierte que el volcán de Fuego en Guatemala mantiene explosiones y puede generar caída de ceniza

Diecisiete transferencias en 41 minutos: así operaba una red de “mulas financieras” acusada de mover dinero robado en Honduras