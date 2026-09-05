Quién era Gabriel Ansiaume, el enólogo argentino que murió mientras escalaba el Mont Blanc en Francia

Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia - Gabriel Ansiaume

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La noticia de la muerte de Gabriel Ansiaume, el argentino de 39 años que murió al caer durante un descenso en el macizo del Mont Blanc, ubicado en Francia, conmocionó al sector vitivinícola de Mendoza. Tras confirmarse su identidad, se dio a conocer que se trataba de un conocido enólogo mendocino.

Según trascendió, Ansiaume era conocido en el ambiente como “Rata”, un apodo que le quedó producto de una experiencia de bullying y que, con el tiempo, decidió apropiárselo y resignificarlo. Además, tenía varios proyectos propios y compartidos en marcha.

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Entre sus iniciativas más recientes figuraba la línea Contrabando, producida en Bodegas Tierras Altas. Se trataba de un proyecto que había impulsado junto a su colega y amigo Federico Vargas Arizu durante la pandemia de COVID-19.

En 2023, Ansiaume avanzó con un proyecto propio bajo el nombre Vinos Rattus, una marca con la que buscó trasladar a una etiqueta una identidad personal basada en su apodo. En una publicación de presentación de ese sello escribió: “Te presento a Rattus, mi sello. Del bulliyng, a mi apodo, un grandísimo paso... Sí, los niños suelen ser crueles”.

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Gabriel Ansiaume y Federico Vargas Arizu

A pesar de ese capítulo de su vida, el enólogo valoró: “Lo cierto es que de la rata heredé también la honestidad y la tenacidad”. Así, le dio vida a la línea Polivalente, a la que definió como una propuesta orientada a reflejar la fruta, la añada y una lectura personal del vino.

En ese mismo espacio describió uno de sus productos, Blend de Sed 2022, con una composición de 60% Malbec, 20% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon y 5% Petit Verdot, con uvas provenientes de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.

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“Polivalente es dinámico, no hay uno igual a otro, valora y respeta las notas originales de la fruta y lo combina con la creatividad del momento”, describió Ansiaume al resumir el espíritu de la marca con esta simple frase: “No le debe nada a nadie, es libre de hacer lo que quiera”.

Ese recorrido profesional había estado acompañado por la formación académica que obtuvo en la Universidad Maza, donde obtuvo primero el título de enólogo y luego la licenciatura en Enología. Tras conocerse la noticia de su muerte, la casa de altos estudios difundió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de uno de sus graduados.

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Un mensaje de la bodega Tierras Altas despide a un colaborador sobre una fotografía en blanco y negro en la que un hombre sostiene una botella de vino.

“Gabriel fue parte de nuestra casa de estudios, transitando nuestras aulas hasta graduarse inicialmente como enólogo, y continuando hasta obtener el título de licenciado en Enología”, señaló la institución en el texto difundido bajo el título “Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Ansiaume”.

Las expresiones de pesar circularon en medio de la reconstrucción de las últimas horas del enólogo en Francia, a donde había viajado por razones laborales. Otro de los allegados en lamentar su muerte fue su colega y amigo Federico Vargas Arizu.

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Por medio de una historia de Instagram, lo recordó como una persona volcada al trabajo y a la creación dentro del universo del vino. “Viviste el vino a tu manera: con pasión, con curiosidad y con esa energía única que te hacía estar siempre pensando, haciendo... creando”, detalló para, finalmente, cerrar con un: “Te vamos a extrañar muchísimo, Gabi”.

Así fue el accidente en el que murió el enólogo argentino

El hecho ocurrió este jueves en la Aiguille du Peigne, una de las cumbres del macizo del Mont Blanc, dentro del sector de las agujas de Chamonix. La cima se eleva a 3.192 metros sobre el nivel del mar y forma parte de un recorrido habitual para escaladores.

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Un argentino murió y otro resultó gravemente herido al caer cuando escalaban el Mont Blanc en Francia - Gabriel Ansiaume

El hombre se encontraba junto a un primo, también de nacionalidad argentina. Cuando ambos realizaban el descenso, perdieron el equilibrio y se cayeron al vacío. De acuerdo con el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, citado por Le Parisien, los dos “resbalaron y cayeron al corredor de Papillons” durante la mañana.

Otros escaladores que transitaban por la cresta advirtieron lo sucedido y alertaron a los equipos de emergencia. Para cuando los rescatistas llegaron al lugar, Ansiaume ya había muerto por las lesiones provocadas por la caída.

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En el caso del otro sobreviviente, fue evacuado y trasladado al Hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde fue intervenido quirúrgicamente y continúa en recuperación.

Según la información reunida hasta ahora, los dos argentinos habían completado el ascenso sin inconvenientes y el accidente se produjo durante el descenso, mientras realizaban maniobras de rapel.

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Una de las hipótesis que maneja el entorno de las víctimas indica que, en un tramo de bajada libre, cuando ambos se habían desenganchado de las clavijas, un enganche menor pudo haber desencadenado la pérdida de equilibrio y la caída.