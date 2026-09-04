Créditos hipotecarios para monotributistas: qué bancos los ofrecen, quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Nueve bancos otorgan préstamos hipotecarios UVA a monotributistas, con plazos que van de los 15 a los 30 años según la entidad. (Andina)

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El mercado de créditos hipotecarios UVA ofrece varias alternativas para quienes trabajan bajo la figura del monotributo. Las opciones son muy variadas en cuanto a montos, tasas y plazos, aunque existen algunos puntos en común entre las diferentes entidades financieras.

Entre los bancos que financian a monotributistas, el Hipotecario ofrece plazos de hasta 15 años, con un monto aproximado de USD 170.000 y una financiación de hasta el 80% de la tasación. Ciudad extiende el plazo a 25 años, con un monto de hasta USD 248.000 para la primera vivienda o de USD 70.000 en otros casos, y financia el 70% de la propiedad, de acuerdo con un relevamiento realizad por el economistas Andrés Salinas.

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También Brubank y el Banco Nación dan alternativas para monotributistas. Ambos comparten un monto aproximado de USD 216.000, aunque con diferencias en plazo y financiación: Brubank llega a 30 años y cubre el 70% en primera vivienda y el 60% en segunda, mientras que Nación también ofrece hasta 30 años, pero con un porcentaje de financiación del 75%.

Se suman a la lista los bancos Macro y BBVA. Estas entidades no fijan un tope de monto. Macro otorga créditos a 20 años y financia hasta el 90% para los menores de 30 años, aunque ese porcentaje baja al 70% en operaciones por debajo de USD 302.000 y al 60% en las que superan esa cifra, con un piso adicional de 25% para quienes no son clientes del banco y de 30% para quienes acreditan su sueldo en la entidad. BBVA, con plazos de hasta 30 años, financia el 80% de la tasación.

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Otro banco que trabaja con monotributistas es el Credicoop, que ofrece un monto aproximado de USD 141.000 a hasta 20 años, con una financiación del 70% en primera vivienda y del 50% en segunda. A su vez, los monotributistas tienen otras dos opciones: Banco del Sol, sin límite de monto y también a 20 años, cubre el 80% y el 70% en cada uno de esos casos. Comafi cierra el grupo con un monto aproximado de USD 246.000, un plazo de hasta 20 años y una financiación del 75%.

Tasas de interés y relación cuota-ingreso

En general, los monotributistas acceden a los créditos hipotecarios UVA con tasas más altas que los trabajadores en relación de dependencia que cobran su sueldo en el banco otorgante, ya que la mayoría de las entidades aplica un esquema diferenciado según si el solicitante acredita o no sus haberes en la cuenta.

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Las tasas cobrando sueldo van del 6,7% al 12,0% según el banco, mientras que sin acreditar haberes pueden llegar hasta el 15%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Banco Ciudad, la tasa cobrando sueldo es del 9% en ciertos barrios y del 9,5% en el resto, con un valor especial del 7,5% para la primera vivienda; sin acreditar sueldo, esos valores suben al 11,5% y al 15%, respectivamente. Brubank aplica una tasa del 12,0% cobrando sueldo, que trepa al 14,0% sin esa condición, mientras que en Nación la tasa es del 6,7% en el primer caso y del 12,0% en el segundo.

Macro cobra el 8,5% a quienes acreditan sueldo y no especifica una tasa alternativa para quienes no lo hacen. BBVA aplica un rango de entre el 7,5% y el 9,5% cobrando sueldo, que se ubica en el 11,5% sin esa condición. Credicoop tiene la tasa más baja del relevamiento, con un 7,5% cobrando sueldo y un 9,0% sin cobrarlo. Banco del Sol cobra el 9,0% y el 12,5% en cada escenario, y Comafi el 9,5% y el 11,0% respectivamente.

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En cuanto a la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante, la mayoría de los bancos fija un tope del 25%, salvo Hipotecario, que lo lleva al 20%, y Macro y BBVA, que no aclaran ese porcentaje, según el balance de Salinas.

Complementar ingresos del monotributo

Galicia y Santander representan una situación distinta dentro del mismo universo de créditos UVA. Ambas entidades piden como requisito central que el solicitante perciba un sueldo en relación de dependencia, pero permiten sumar la facturación del monotributo como ingreso complementario para reforzar la capacidad de pago.

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En el caso de Galicia, el crédito tiene un plazo de hasta 20 años, sin límite de monto, financia el 70% de la tasación y aplica una tasa del 9,5% cobrando sueldo, que sube al 11,5% sin esa condición.

Galicia y Santander Río exigen un sueldo en relación de dependencia, pero permiten sumar la facturación del monotributo para completar el ingreso requerido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santander, por su parte, ofrece plazos de hasta 20 años, también sin tope de monto, con una financiación del 70% y una tasa del 9,5% cobrando sueldo, y permite sumar los ingresos del cónyuge o concubino.

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Requisitos que cambian según cada entidad

Más allá de las condiciones generales del crédito, los requisitos puntuales para monotributistas varían de un banco a otro. Algunas entidades solo piden que el solicitante esté al día con sus pagos ante ARCA, otras exigen presentar los últimos tres comprobantes de pago del monotributo y hay bancos que piden acreditar más de un año de antigüedad como monotributista, entre otros ejemplos posibles. Por eso, más allá de confirmar que una entidad ofrece la línea, conviene consultar en la sucursal o con un oficial de crédito cuál es el requisito puntual que aplica en cada caso.

Un dato adicional distingue a algunos de estos bancos del resto: no todos limitan su oferta al crédito hipotecario tradicional. Hipotecario, Nación y Credicoop cuentan además con una línea específica para construcción, con condiciones propias y distintas a las del crédito para compra de vivienda, una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan edificar en un terreno propio en lugar de adquirir una propiedad ya construida.

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