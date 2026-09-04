Economía

Créditos hipotecarios para monotributistas: qué bancos los ofrecen, quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Varias entidades financieras otorgan préstamos a trabajadores adheridos al monotributo, mientras que otras permiten sumar los montos facturados para complementar los ingresos

Crédito hipotecario de hasta 200 mil soles en el Banco de la Nación. (Foto referencial/Andina)
Nueve bancos otorgan préstamos hipotecarios UVA a monotributistas, con plazos que van de los 15 a los 30 años según la entidad. (Andina)
Guardar

El mercado de créditos hipotecarios UVA ofrece varias alternativas para quienes trabajan bajo la figura del monotributo. Las opciones son muy variadas en cuanto a montos, tasas y plazos, aunque existen algunos puntos en común entre las diferentes entidades financieras.

Entre los bancos que financian a monotributistas, el Hipotecario ofrece plazos de hasta 15 años, con un monto aproximado de USD 170.000 y una financiación de hasta el 80% de la tasación. Ciudad extiende el plazo a 25 años, con un monto de hasta USD 248.000 para la primera vivienda o de USD 70.000 en otros casos, y financia el 70% de la propiedad, de acuerdo con un relevamiento realizad por el economistas Andrés Salinas.

PUBLICIDAD

También Brubank y el Banco Nación dan alternativas para monotributistas. Ambos comparten un monto aproximado de USD 216.000, aunque con diferencias en plazo y financiación: Brubank llega a 30 años y cubre el 70% en primera vivienda y el 60% en segunda, mientras que Nación también ofrece hasta 30 años, pero con un porcentaje de financiación del 75%.

Se suman a la lista los bancos Macro y BBVA. Estas entidades no fijan un tope de monto. Macro otorga créditos a 20 años y financia hasta el 90% para los menores de 30 años, aunque ese porcentaje baja al 70% en operaciones por debajo de USD 302.000 y al 60% en las que superan esa cifra, con un piso adicional de 25% para quienes no son clientes del banco y de 30% para quienes acreditan su sueldo en la entidad. BBVA, con plazos de hasta 30 años, financia el 80% de la tasación.

PUBLICIDAD

Otro banco que trabaja con monotributistas es el Credicoop, que ofrece un monto aproximado de USD 141.000 a hasta 20 años, con una financiación del 70% en primera vivienda y del 50% en segunda. A su vez, los monotributistas tienen otras dos opciones: Banco del Sol, sin límite de monto y también a 20 años, cubre el 80% y el 70% en cada uno de esos casos. Comafi cierra el grupo con un monto aproximado de USD 246.000, un plazo de hasta 20 años y una financiación del 75%.

Tasas de interés y relación cuota-ingreso

En general, los monotributistas acceden a los créditos hipotecarios UVA con tasas más altas que los trabajadores en relación de dependencia que cobran su sueldo en el banco otorgante, ya que la mayoría de las entidades aplica un esquema diferenciado según si el solicitante acredita o no sus haberes en la cuenta.

Modelo de casa en miniatura y signo de porcentaje rojo sobre un escritorio blanco. Al fondo, una persona vestida con traje escribe documentos.
Las tasas cobrando sueldo van del 6,7% al 12,0% según el banco, mientras que sin acreditar haberes pueden llegar hasta el 15%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Banco Ciudad, la tasa cobrando sueldo es del 9% en ciertos barrios y del 9,5% en el resto, con un valor especial del 7,5% para la primera vivienda; sin acreditar sueldo, esos valores suben al 11,5% y al 15%, respectivamente. Brubank aplica una tasa del 12,0% cobrando sueldo, que trepa al 14,0% sin esa condición, mientras que en Nación la tasa es del 6,7% en el primer caso y del 12,0% en el segundo.

Macro cobra el 8,5% a quienes acreditan sueldo y no especifica una tasa alternativa para quienes no lo hacen. BBVA aplica un rango de entre el 7,5% y el 9,5% cobrando sueldo, que se ubica en el 11,5% sin esa condición. Credicoop tiene la tasa más baja del relevamiento, con un 7,5% cobrando sueldo y un 9,0% sin cobrarlo. Banco del Sol cobra el 9,0% y el 12,5% en cada escenario, y Comafi el 9,5% y el 11,0% respectivamente.

En cuanto a la relación entre la cuota y el ingreso del solicitante, la mayoría de los bancos fija un tope del 25%, salvo Hipotecario, que lo lleva al 20%, y Macro y BBVA, que no aclaran ese porcentaje, según el balance de Salinas.

Complementar ingresos del monotributo

Galicia y Santander representan una situación distinta dentro del mismo universo de créditos UVA. Ambas entidades piden como requisito central que el solicitante perciba un sueldo en relación de dependencia, pero permiten sumar la facturación del monotributo como ingreso complementario para reforzar la capacidad de pago.

En el caso de Galicia, el crédito tiene un plazo de hasta 20 años, sin límite de monto, financia el 70% de la tasación y aplica una tasa del 9,5% cobrando sueldo, que sube al 11,5% sin esa condición.

Las manos de una mujer adulta mientras hace cuentas de finanzas y economía - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Galicia y Santander Río exigen un sueldo en relación de dependencia, pero permiten sumar la facturación del monotributo para completar el ingreso requerido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santander, por su parte, ofrece plazos de hasta 20 años, también sin tope de monto, con una financiación del 70% y una tasa del 9,5% cobrando sueldo, y permite sumar los ingresos del cónyuge o concubino.

Requisitos que cambian según cada entidad

Más allá de las condiciones generales del crédito, los requisitos puntuales para monotributistas varían de un banco a otro. Algunas entidades solo piden que el solicitante esté al día con sus pagos ante ARCA, otras exigen presentar los últimos tres comprobantes de pago del monotributo y hay bancos que piden acreditar más de un año de antigüedad como monotributista, entre otros ejemplos posibles. Por eso, más allá de confirmar que una entidad ofrece la línea, conviene consultar en la sucursal o con un oficial de crédito cuál es el requisito puntual que aplica en cada caso.

Un dato adicional distingue a algunos de estos bancos del resto: no todos limitan su oferta al crédito hipotecario tradicional. Hipotecario, Nación y Credicoop cuentan además con una línea específica para construcción, con condiciones propias y distintas a las del crédito para compra de vivienda, una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan edificar en un terreno propio en lugar de adquirir una propiedad ya construida.

Temas Relacionados

Préstamos hipotecariosBancosMonotributistasTasasVivienda propiaÚltimas noticiasMonotributoCréditos hipotecariosHipotecarios UVA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cuesta comprar un metro cuadrado en los principales barrios de CABA y municipios del conurbano

Un relevamiento privado detectó variaciones de precios en agosto y una demanda que se enfría en un contexto de crédito hipotecario más restrictivo

Cuánto cuesta comprar un metro cuadrado en los principales barrios de CABA y municipios del conurbano

Si la inteligencia artificial puede aprobar la universidad, ¿qué estamos enseñando?

Una investigación de The New York Times describió agentes que acceden a plataformas educativas, reproducen clases, resuelven cuestionarios y entregan trabajos, lo que reabre el debate sobre qué habilidades certifican hoy las instituciones

Si la inteligencia artificial puede aprobar la universidad, ¿qué estamos enseñando?

Cae el uso de la tarjeta de crédito: el financiamiento se desplomó 10,1% interanual en agosto

La elevada morosidad y las restricciones de los bancos llevan a que cada vez los hogares usen menos el plástico para financiarse

Cae el uso de la tarjeta de crédito: el financiamiento se desplomó 10,1% interanual en agosto

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario escalonado del organismo previsional contempla una actualización del 1,89% y un refuerzo extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 3

El Gobierno eliminó los subsidios energéticos a los countries de Neuquén y “depuró” casi un millón de solicitudes erróneas

La Secretaría de Energía sumó al Gran Neuquén al mapa de zonas sin beneficio energético y recortará además cerca de un millón de inscripciones a la subvención que nunca se completaron o tenían datos erróneos

El Gobierno eliminó los subsidios energéticos a los countries de Neuquén y “depuró” casi un millón de solicitudes erróneas

DEPORTES

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

La FIA premió a la federación de automovilismo de las Islas Caimán por llevar el deporte del motor a las aulas, las pantallas y las carreteras

Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

TELESHOW

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

Rayo mortal en Guatemala: una trabajadora estatal buscó esquivar un bloqueo en Cuyotenango y no llegó a casa

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño