Cerraron la pista de atletismo del Parque Chacabuco por obras: tendrá carpeta sintética y certificación internacional

Comenzaron las obras para renovar la Pista del Parque Chacabuco

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La Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el lunes 31 de agosto la renovación integral de la pista de atletismo del Parque Chacabuco, uno de los espacios deportivos gratuitos de mayor concurrencia de la Capital Federal. Los trabajos se extenderán por aproximadamente 180 días.

La obra se divide en dos etapas con enfoques distintos

La intervención contempla dos fases diferenciadas. La primera, de carácter estructural, incluye la renovación completa del sistema pluvial y la reconstrucción de la base de la pista, condición necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la superficie. La segunda etapa consiste en la colocación de una carpeta sintética conocida como “sistema sándwich” —pavimento sintético de alto rendimiento— de 14 milímetros de espesor, junto con ocho carriles reglamentarios. Este tipo de superficie cuenta con la certificación de World Athletics, la federación deportiva internacional que regula la disciplina.

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El domingo 30 de agosto fue el último día de uso antes del cierre

Con el inicio de las obras, la pista quedó cerrada al público. El domingo previo al comienzo de los trabajos fue la última jornada de funcionamiento antes de la refacción. Creada en la década de 1940, la instalación se convirtió con el tiempo en un punto de encuentro para corredores, atletas y vecinos del barrio, que encontraron en el Parque Chacabuco uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

La obra incluye una garantía técnica de un año

Una vez finalizada la renovación, la pista contará con una garantía técnica de 12 meses que cubrirá posibles desgastes o defectos en la colocación del material que pudieran afectar el rendimiento deportivo.

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“Esta obra es una muestra concreta de que seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva pública y de calidad. La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral”, dijo Fabián Turnes, secretario de Deportes porteño. El funcionario agregó que el objetivo es que la ciudad “siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027”.