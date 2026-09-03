Llueve en el AMBA y se espera un descenso de la temperatura para los próximos días

El SMN indicó que desde mañana comenzarán a bajar las temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una seguidilla de jornadas estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con descenso térmico hacia el fin de semana, baja probabilidad de lluvias y una mejora sostenida desde el viernes en la región integrada por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el parte difundido para el AMBA, el único tramo con posibilidad de precipitaciones aparece esta mañana, cuando la probabilidad se ubica entre 10% y 40%. Para el resto del día no se esperan lluvias y el cielo variará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto. La temperatura prevista para esa jornada irá de 14℃ a 19℃.

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El pronóstico del SMN muestra que el viernes 4 se presentará con buenas condiciones y amplitud térmica marcada. La mínima se ubicará en 10℃ y la máxima alcanzará 17℃, con cielo despejado durante la madrugada y la mañana, sol pleno en las horas centrales y nubosidad parcial hacia la tarde y la noche.

Ese día no se prevén precipitaciones en ningún tramo de la jornada. El informe también indica circulación de viento leve a moderado y consolida una mejora respecto del jueves, luego de las lluvias aisladas previstas para el inicio del período.

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Para el sábado 5, el organismo meteorológico prevé una baja adicional de las temperaturas, con registros entre 8℃ y 14℃. El cielo se mantendría parcialmente nublado, sin lluvias previstas. El domingo 6, en tanto, se perfila como la jornada más fría del tramo analizado, con una mínima de 5℃ y una máxima de 13℃.

Un esquema de pronóstico meteorológico detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aunque el domingo se mantendrá sin lluvias durante la mayor parte del día, el parte menciona una probabilidad acotada de precipitaciones por la noche, de entre 0% y 10%, un valor que no altera el escenario general de estabilidad para el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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De cara a la semana próxima y el pronóstico extendido, el lunes 7 seguirá con tiempo seco y valores térmicos algo superiores a los del domingo. La previsión para el AMBA marca entre 7℃ y 14℃, con cielo algo a parcialmente nublado a lo largo del día. Para el martes 8 se espera otro leve ascenso, con mínima de 9℃ y máxima de 16℃.

La tendencia continuaría el miércoles 9, cuando la temperatura oscilaría entre 12℃ y 18℃. Según el pronóstico oficial, tampoco se esperan precipitaciones en esa jornada, lo que extiende a casi toda la semana un panorama dominado por condiciones secas y variaciones moderadas de nubosidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran tormentas en el norte y chaparrones en la Costa Atlántica, que se mantendrán a lo largo de la jornada; mientras que en el resto de la provincia estará parcialmente nublado.

La mañana de viernes brindará un panorama distinto, con cielo despejado y gran presencia del sol. Sin embargo, desde la tarde volverán las lluvias en el sector sur y que se mantendrán hasta el sábado. El domingo estará mayormente nublado en todo el territorio bonaerense.

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Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas en el Litoral argentino, específicamente en el área que comprende el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y Santa Fe. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Las diferentes alertas en todo el país

En tanto, en el suroeste de Santa Cruz se mantiene alerta amarilla por nevadas. Ante este panorama, el organismo solicita:

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Por fuertes vientos, las provincias afectadas son: centro de Chubut, centro y norte de San Luis, oeste de Mendoza y San Juan, norte de Córdoba y centro y sur de Santiago del Estero. Por viento Zonda, el centro de San Juan y oeste de La Rioja cuentan con alerta amarilla. Por lo cual, las acciones recomendadas son:

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Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.