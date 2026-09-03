Subsidio a la luz y al gas: cómo tramitarlo 100% online y cuáles son los requisitos

El trámite se realiza de forma 100% online a través de la plataforma Mi Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde este año, el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados unificó en Argentina el acceso a los subsidios para electricidad, gas por redes y garrafas de 10 kilos, con un trámite que se hace de forma online y que define la ayuda según los ingresos y la situación patrimonial de cada hogar. El esquema busca aliviar el peso de las boletas de luz y gas, que aumentarán 1,75% y 1,4% respectivamente en septiembre, en hogares con recursos ajustados y concentra toda la gestión en una plataforma del Ministerio de Economía.

El requisito central para ingresar al beneficio es que los ingresos netos del grupo familiar no superen $4.694.148, equivalentes a tres veces la Canasta Básica Total para un hogar tipo dos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El sistema también admite hogares que excedan ese límite si al menos uno de sus integrantes tiene Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares, Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o Certificado Único de Discapacidad.

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La ayuda alcanza también a quienes usan gas envasado: el régimen prevé una bonificación mensual de $9.593 por garrafa de 10 kilos. En invierno cubre dos garrafas por mes y en verano, una.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza en el sitio oficial del Gobierno, en argentina.gob.ar/subsidios, y exige tener cuenta activa en Mi Argentina con CUIL y clave personal. Desde esa plataforma se puede iniciar una solicitud, consultar el estado del trámite o pedir una revisión cuando la información registrada no refleje la situación real del hogar.

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El descuento se acredita de forma directa en las facturas una vez aprobada la solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar, el solicitante debe reunir el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figuran en las facturas de electricidad y gas por red, además del DNI vigente, el CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años y un correo electrónico personal. Quienes ya estaban anotados en el antiguo Registro de Acceso a Subsidios de Energía (RASE) fueron incorporados automáticamente al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

Sí deben hacer el trámite quienes nunca pidieron el beneficio, quienes cobraban subsidio para garrafas a través del extinto Programa Hogar y quienes accedían a la Tarifa Social de Gas en las zonas donde ese esquema seguía vigente. En esos casos, la carga de datos se hace mediante un formulario con carácter de declaración jurada.

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Ese formulario pide información sobre ingresos, cantidad de integrantes del grupo familiar, situación laboral y condiciones patrimoniales. Una parte de los datos aparece completada con información que ya tiene el Estado, pero el usuario debe revisar y corregir cualquier dato desactualizado antes de enviar la solicitud.

La evaluación patrimonial

El sistema cruza lo declarado con bases de datos oficiales y, a partir de esa verificación, aprueba o rechaza el pedido. Si después cambian los ingresos, la composición del hogar o el tipo de servicio contratado, esos datos pueden actualizarse para futuras evaluaciones.

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El régimen deja afuera a los hogares en los que algún integrante sea titular de un automóvil con una antigüedad de hasta tres años, salvo que en la vivienda haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). También quedan excluidos los grupos familiares que posean en conjunto tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios.

El sistema cruza lo declarado por el usuario con bases de datos oficiales y, a partir de esa verificación, aprueba o rechaza el pedido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación patrimonial se hace sobre todo el grupo familiar y no sobre una persona en particular. Esa condición puede impedir el acceso al subsidio incluso cuando el hogar declare ingresos por debajo del tope establecido.

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Una vez aprobada la solicitud, el descuento se aplica directamente en la factura sin trámites adicionales. En septiembre, el Gobierno modificó los descuentos adicionales aplicados a las tarifas de energía. En el caso de la electricidad, elevó el beneficio extraordinario al 25%, que se agrega al subsidio habitual del 50 por ciento. De ese modo, la reducción total sobre la factura llega al 75 por ciento.

Para los usuarios de gas natural, el descuento complementario quedó establecido en 24,5 por ciento. La medida se suma a la bonificación base y deja el beneficio total en 74,5%, de acuerdo con la normativa oficial.

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El subsidio para garrafas

Para quienes dependen del gas envasado, el reintegro funciona en el momento de la compra y no después. La operación debe hacerse a través de las billeteras virtuales BNA+ o MODO, incluidas las entidades bancarias adheridas a esa red de pagos.

Quienes eran beneficiarios del ex Programa Hogar y todavía no se inscribieron en el nuevo régimen pueden hacerlo desde la plataforma oficial o mediante la aplicación Mi Argentina. El registro no tiene una fecha límite definida, pero mientras no se complete la inscripción, el usuario no podrá acceder al beneficio.

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