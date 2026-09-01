El Salvador registró al menos siete homicidios y 18 capturas por este delito solo en agosto

La víctima, de 28 años y originaria de Texistepeque, fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda, según informaron las autoridades salvadoreñas. (Foto cortesía redes sociales)

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Una joven de 22 años fue brutalmente atacada con un corvo hasta quitarle la vida en el Caserío Los Romeros, distrito de Jerusalén, en La Paz. Esta figura como la séptima muerte violenta ocurrida solo en agosto, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) a través de las estadísticas de homicidios diarios.

La víctima fue identificada como Paulina Antonia Muñoz Rosales, quien habría sido atacada por su pareja sentimental, Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años. La joven presentaba varias lesiones, principalmente en la cabeza.

Vecinos del caserío Los Romeros alertaron a las autoridades después de la agresión. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a Muñoz Rosales sin vida.

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De acuerdo con la información inicial, Zepeda Córdova había escapado antes de la llegada de la Policía. La PNC desplegó un amplio operativo en la zona para ubicarlo.

Horas después, el cuerpo de Zepeda Córdova fue encontrado suspendido de un árbol, en un predio baldío de una zona apartada.

Aunque el caso de Paulina no fue clasificado oficialmente como feminicidio, figura como el cuarto hecho cometido con arma blanca y el segundo en el que el presunto agresor se quitó la vida después del ataque, según datos de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

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Estas cifras no involucran el hallazgo de osamentas como el caso de un cuerpo encontrado el 11 de agosto en el occidente salvadoreño.

Ormusa indicó que el caso de Paulina fue el cuarto hecho cometido con arma blanca y el segundo en el que el presunto agresor se quitó la vida. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de El Salvador)

Agosto cerró con siete muertes violentas registradas por la PNC

El homicidio de Muñoz Rosales fue el último caso registrado durante agosto en las estadísticas diarias de la PNC. Con este hecho, el mes cerró con al menos siete muertes violentas reportadas por la institución.

El caso ocurrió en el distrito de Jerusalén, departamento de La Paz, durante las últimas horas de agosto. La investigación quedó bajo responsabilidad de las autoridades, que deberán determinar la clasificación penal del hecho y establecer todos los elementos relacionados con la agresión.

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Al menos 18 capturados por homicidios a nivel nacional

Durante agosto de 2026, las publicaciones oficiales de la PNC permitieron identificar a nueve personas capturadas o puestas a disposición de las autoridades por homicidio. Entre esos casos aparece una persona investigada por homicidio culposo.

La institución también informó sobre cinco personas requeridas por homicidio agravado. Entre ellas estaba un hombre señalado por el asesinato de una mujer en San Salvador Centro.

A esos casos se suman cuatro detenidos que registraban antecedentes por homicidio u homicidio agravado, según las publicaciones divulgadas por autoridades de seguridad. Estas detenciones no necesariamente correspondieron a asesinatos cometidos en agosto.

Las publicaciones oficiales de la PNC sumaron 18 personas capturadas, requeridas o detenidas con antecedentes por homicidio u homicidio agravado en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos procedimientos respondieron a órdenes de captura, acusaciones pendientes o antecedentes penales vinculados con ese delito.

Entre los casos divulgados hubo capturas efectuadas en controles dentro de El Salvador. También se incluyó a presuntos integrantes de pandillas entregados a las autoridades tras operativos migratorios y policiales coordinados con México y Guatemala.

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Según la información oficial, algunas de esas personas enfrentarían procesos por pertenencia a organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, falsedad u otros delitos, además de los señalamientos o requerimientos relacionados con homicidios.

El recuento reúne 18 personas mencionadas en publicaciones oficiales entre el 1 y el 31 de agosto de 2026. La cifra incluye capturados, requeridos y detenidos con antecedentes por homicidio u homicidio agravado.