Antonela Roccuzzo, íntima: del hobby que disfruta con Messi y sus hijos a la carrera que abandonó “por razones personales”

La portada de Haute Living, la primera portada de revista de Antonela Roccuzzo

Lionel Messi ha ganado infinidad de premios individuales y colectivos, como los ocho Balones de Oro o las Copas América y el Mundial logrados con la selección argentina. Su familia lo acompañó en cada paso que dio a lo largo de su carrera viéndolo tocar la gloria máxima en Qatar. Sus tres hijos fueron testigos de su ascenso a lo alto del podio, al igual que su esposa, Antonela Roccuzzo, quien siempre se ha destacado por respaldar al ídolo y pocas veces concedió declaraciones para conocerla más en profundidad, algo que ocurrió en las últimas horas con una entrevista muy particular, porque fue tapa de revista por primera vez en el medio estadounidense: le concedió una entrevista a Haute Living.

La periodista Adrienne Faurote llevó a cabo el reportaje a Roccuzzo, quien lució un elegante vestido negro, que se agregaba a los aros, un collar de diamantes, un peinado suelto y un maquillaje especial para la ocasión. La palabra de la empresaria se dio a conocer mientras su marido está concentrado para los duelos de la Selección por las Eliminatorias Sudamericanas.

Antonela, dueña de una cuenta con más de 40 millones de seguidores en Instagram y cara visible de distintas marcas, contó cuál fue el oficio que buscó seguir después de finalizar los estudios secundarios: “Quería ser odontóloga. Comencé a estudiar en Rosario, pero no me gradué por varias razones personales”. También estudió un año de la carrera de Comunicación Social.

Ahora, la influencer se dedica a un trabajo diametralmente opuesto, pero se mostró convencida del camino elegido: “Hoy me dedico a algo completamente diferente, pero una cosa es segura: siempre debes hacer lo que te haga feliz y te llene”. En este sentido, manifestó cuál consejo le daría a su yo más joven: “Confía en ti misma, sigue tus instintos, y mantente siempre cerca de tu familia”.

La sensual fotografía de Antonela Roccuzzo utilizando un vestido con transparencias

Además, la madre de Thiago, Mateo y Ciro reveló sus máximas pasiones, una de ellas ligada a una exitosa saga literaria y otra vinculada a un inesperado pasatiempo: “Soy una gran fanática de la lectura; Harry Potter es mi favorito. También disfruto armar sets de Lego, tenemos una colección en casa. Y, por supuesto, pasar tiempo con mi familia”. “Soy una persona muy orientada a la familia. Me encanta mi rutina y tener todo bien organizado. Soy puntual y siempre intento ser respetuosa con el tiempo de los demás, al que valoro mucho”, señaló sobre otra de las cuestiones que el público en común no conoce sobre ella.

Más adelante, expresó que las claves fundamentales para edificar una familia pasan por la “humildad, respeto, ayudarnos mutuamente y ser un equipo” y agregó: “Mi equilibrio es mi familia. En buenos y malos momentos, siempre estamos ahí para celebrar los éxitos de cada uno y apoyarnos cuando las cosas no van bien”.

Por otro lado, se refirió a cómo vive los momentos más emotivos en la carrera de Lionel Messi, como lo fue la Copa del Mundo en Qatar: “Esos momentos están llenos de nervios, pero la parte más hermosa es que experimentamos esas cosas juntos como familia, y mis hijos pueden tener grandes recuerdos. Los momentos vividos desde el primer día los hace inolvidables”.

MÁS FRASES DE ANTONELA ROCCUZZO

Cómo es un día en su familia: “Mi vida diaria es bastante normal. Nos despertamos temprano, llevamos a los niños a la escuela, y luego voy al gimnasio o intento hacer alguna actividad física. El resto de la mañana y el día se dedican al trabajo. Si tengo alguna reunión, evento o compromiso laboral, intento programarlos mientras los niños están en la escuela. Por la tarde, me concentro en pasar tiempo con ellos. Asistimos a sus actividades extracurriculares, cenamos temprano, y luego llega la hora de dormir”.

Los secretos de sus looks: “Ha evolucionado con los años, y estar rodeada de profesionales de la moda me ha ayudado a entender qué me sienta bien, en qué piezas vale la pena invertir y cómo construir un guardarropa sólido. Si tuviera que describir mi estilo, sería relajado, casual y con telas cómodas. Me gusta que mis atuendos reflejen realmente quién soy”.

La mudanza de París a Florida: “Ha sido muy fácil, y todos estamos felices por ello. Nuestra principal preocupación era que a los niños no les gustara o no se adaptaran bien, pero desde el primer día se adaptaron muy bien”.

¿Qué le gusta de vivir en Florida? “Nos encanta poder disfrutar de actividades al aire libre (cuando no hace demasiado calor), pasar el día en la playa o hacer un asado en casa con amigos. Si podemos, también disfrutamos de escapadas a Orlando para visitar Disney o Universal y divertirnos con los niños”.

¿Qué les sorprendió de su llegada a Miami? “La mayor sorpresa para nosotros fue la cálida bienvenida que recibimos cuando llegamos. Sabíamos que sería especial, pero superó todas nuestras expectativas”.