Crimen y Justicia

Así fue la detención de Callejero Fino: circulaba en una camioneta sin patente y con una Glock .40 en la guantera

El cantante fue interceptado por agentes del Centro de Operaciones Tigre y de la Policía Bonaerense cuando circulaba por Villa La Ñata. En el vehículo encontraron un arma con la numeración suprimida y 12 municiones. El video del procedimiento

Tras ser detenido, el cantante no ocultó su preocupación por la situación. “Me quiero matar”, dijo
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Un control vehicular en Villa La Ñata, partido de Tigre, terminó este domingo con la detención del cantante Callejero Fino, luego de que agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de la Policía Bonaerense encontraran una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y 12 municiones en la camioneta en la que circulaba.

El artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, de 31 años, viajaba a bordo de una Volkswagen Amarok V6 junto a otro joven de 27 años cuando fue interceptado por los efectivos. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el vehículo circulaba sin las chapas de la patente, situación que llamó la atención de los agentes.

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Ahora, Infobae accedió al video que registró parte del procedimiento y que muestra cómo se desarrolló el operativo que terminó con el cantante de RKT detenido.

En las imágenes, que encabezan esta nota, se observa inicialmente a una camioneta del COT que obliga a frenar a la Amarok gris en la que circulaba Callejero Fino, mientras uno de los agentes se aproxima al vehículo. Segundos después, otro móvil llega al lugar y se suma al procedimiento.

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Con el correr de la secuencia, los efectivos rodean la camioneta y hacen descender a sus ocupantes. Callejero Fino, vestido con una remera blanca y un pantalón claro, aparece junto al vehículo mientras los agentes continúan con el operativo. Posteriormente, un móvil policial arriba al lugar para reforzar el procedimiento y se lo lleva detenido.

El cantante Callejero Fino viste una camiseta blanca junto a una oficial de policía con chaleco antibalas
El cantante quedó detenido y será indagado este lunes

Como contó este medio, durante la inspección de la Amarok los policías encontraron dentro de la guantera una pistola Glock calibre .40. El arma tenía la numeración suprimida y un cargador con 12 municiones.

Al momento de ser interceptado, Callejero Fino les explicó a los agentes que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Según relataron fuentes del caso a Infobae, al advertir que sería detenido, el cantante reaccionó con una frase de preocupación: “Me quiero matar”, dijo.

Una pistola negra desmontada en sus componentes, un cargador y doce cartuchos colocados sobre una superficie blanca
El arma incautada

Tanto Alvarenga como el joven que viajaba con él fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez.

La Volkswagen Amarok también quedó secuestrada. Las fotografías tomadas después del procedimiento muestran que el vehículo no tenía colocada ninguna de sus dos chapas patente, tanto en la parte delantera como en la trasera.

Una camioneta de color marrón metalizado estacionada en la calle junto a postes de madera y vegetación bajo un cielo despejado
La camioneta Amarok sin pantente en la que circulaba el cantante

Preso por robo: los antecedentes de Callejero Fino

No es la primera vez que Callejero Fino queda involucrado en una causa penal. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el cantante registra antecedentes judiciales en San Isidro.

Uno de ellos se remonta al 11 de marzo de 2016, cuando fue detenido en el marco de una causa por tentativa de robo y lesiones. Según la información a la que accedió este medio, el músico permaneció preso durante cinco meses y luego obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, por lo que continuó privado de su libertad en su casa.

Durante esa etapa estuvo bajo monitoreo electrónico y utilizó una tobillera. Finalmente, el 2 de junio de 2022 obtuvo la libertad, por disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de San Isidro.

El propio cantante habló públicamente sobre aquellos años. En una entrevista publicada por Infobae en 2023, contó que fue justamente durante el período en el que cumplía arresto domiciliario cuando comenzó a volcarse de lleno a la música.

Me volqué a la música cuando estaba preso en mi casa, que tenía la pulsera electrónica”, recordó entonces. A partir de allí comenzó a desarrollar la carrera que años después lo convirtió en uno de los principales exponentes del RKT argentino.

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