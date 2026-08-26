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El gesto de Paredes con Aranda tras su dura lesión y la apuesta de Boca para cubrir la sensible baja del “10”

Con el mediocampista ofensivo fuera de las canchas hasta 2027 por una fractura de peroné, el capitán le expresó su apoyo en redes y Arruabarrena ya tiene a mano a otro juvenil para llenar el vacío

Leandro Paredes habla con el jugador Tomás Aranda, quien viste la camiseta amarilla número 36 de Boca Juniors
Leandro Paredes dedica un mensaje de apoyo al jugador Tomás Aranda junto a una fotografía de ambos vistiendo la camiseta de Boca Juniors. ((@Leaparedes20))
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Leandro Paredes fue uno de los primeros en reaccionar a la grave lesión de Tomás Aranda —quien sufrió una fractura de peroné derecho durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza y deberá ser operado este jueves— mientras el club ya trabaja para cubrir su baja con otro juvenil de las inferiores: Lautaro Bianco, el número 10 de la Reserva.

El capitán del Boca Juniors publicó en sus redes sociales una foto de Aranda junto a un mensaje directo: “Fuerza, Joya, estamos todos con vos”, acompañado por un corazón. El gesto de Paredes no fue aislado: otros integrantes del plantel también expresaron su apoyo al joven mediocampista ofensivo, una de las figuras del equipo durante este 2026.

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La lesión ocurrió cuando el pie del jugador quedó enganchado en el césped al intentar cambiar de dirección. Los estudios posteriores confirmaron la fractura en la pierna derecha y determinaron que Aranda —de 19 años, igual que Bianco— necesitará intervención quirúrgica. El proceso de recuperación se estima entre tres y seis meses, por lo que su regreso se proyecta recién para 2027 y su temporada quedó terminada.

El gesto de Paredes con el juvenil no sorprendió a quienes siguen de cerca el vestuario del Xeneize. Desde su retorno al club, el mediocampista campeón del mundo asumió un rol de liderazgo que excede lo futbolístico. Ya había tomado contacto con Leandro Lozano cuando el lateral llegó a Boca, incluso mientras Paredes todavía estaba concentrado con la selección argentina. El propio Lozano relató luego que el gesto lo sorprendió y valoró la proximidad del capitán.

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Un jugador de fútbol con uniforme azul y amarillo conduce el balón cerca de un rival vestido de blanco sobre el césped
Un juvenil de Boca Juniors Lautaro Bianco fue subido a la primera tras confirmarse la dura lesión de Tomás Aranda ((@bianco00._))

Mientras tanto, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena puso en marcha su plan para suplir la ausencia. La dirigencia descartó salir al mercado de pases y buscará resolver la situación con recursos propios. La primera medida fue ordenar que Bianco se incorpore a los entrenamientos del plantel profesional a partir de este sábado.

Bianco nació el 19 de febrero de 2007 en Morón, es categoría 2007 y firmó su primer contrato profesional con Boca en julio de 2025, a los 18 años, con contrato hasta diciembre de 2029. Su vínculo con Aranda no es nuevo: en las divisiones inferiores era el suplente del actual número 10 de Primera, y cuando Aranda ascendió, Bianco heredó esa camiseta en la Reserva. Ahora podría repetirse el esquema un escalón más arriba.

En el club identifican varias similitudes entre ambos jugadores. Bianco es un enganche con velocidad, gambeta y capacidad para el uno contra uno. Una de sus armas más destacadas es el remate de larga distancia, que según los informes internos incluso supera al de Aranda. Las diferencias aparecen en la creación de juego: Bianco todavía no posee la misma facilidad para filtrar pases hacia sus compañeros, un aspecto que deberá seguir desarrollando.

El juvenil generalmente juega por la banda izquierda, aunque también puede actuar como mediapunta detrás del delantero o por el costado derecho. Con 1,84 metros de altura, mejoró en el juego aéreo y puede convertirse en un mediocampista llegador. En la Reserva se hace cargo de las ejecuciones de pelota parada y acumula dos goles en 15 partidos durante esta temporada.

El video presenta una recopilación de jugadas del juvenil de Boca Juniors, Lautaro Bianco

Uno de esos goles llegó en julio de 2026, tras el triunfo de Boca por 3-0 ante Belgrano por la primera fecha del torneo de Reserva. Bianco lo festejó con emoción: se lo dedicó a su padre fallecido, quien lo acompañó durante su formación. Al finalizar el partido ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Proyección —en el que fue titular y su equipo ganó—, el juvenil también tuvo palabras para su compañero lesionado: “Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda que está con esa lesión”.

Su eventual debut en Primera no tiene fecha definida. Bianco competirá por un lugar en la lista de convocados para el partido de Boca ante Lanús. Las principales alternativas para ocupar el puesto que dejó Aranda son Alan Velasco, Leonel Flores, Carlos Palacios y Kevin Zenón, con Velasco como uno de los candidatos más firmes.

Bianco no esconde su identificación con el club. En agosto de 2025 había afirmado que el Predio de Ezeiza es “mi segunda casa” y que su mayor objetivo era debutar oficialmente con Boca en el torneo local. También reveló entonces quién era su referente futbolístico: Juan Román Riquelme. Un año después de esa entrevista, la chance de cumplir ese sueño quedó más cerca.

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