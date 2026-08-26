Economía

El Gobierno modificó las condiciones de seguridad que deberán cumplir los vehículos 0 km nacionales e importados

Los nuevos estándares de seguridad permitirán alcanzar un nivel de calidad y efectividad similar al mercado estadounidense. Cómo será el procedimiento que deberán seguir los fabricantes e importadores

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva normativa comenzará a regir a partir de hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Esta madrugada, el Gobierno modificó la reglamentación de la Ley N° 24.449 sobre tránsito y seguridad vial y estableció nuevos requisitos para la circulación de vehículos automotores, acoplados y semiacoplados de producción seriada y cero kilómetro, tanto fabricados en el país como importados.

Los cambios entraron en vigencia luego de que se publicara el Decreto N° 796/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó la sustitución del antiguo artículo 28, que establecía las responsabilidades sobre la seguridad de los rodados.

PUBLICIDAD

A partir de esto, solo podrán ser librados al tránsito aquellos vehículos que cuenten con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que certifican el cumplimiento de normas de seguridad y ambientales, respectivamente.

De la misma manera, se indicó que la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía será la responsable de otorgar la LCM, mientras que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete tendrá competencia sobre la LCA.

PUBLICIDAD

Trabajadores en cascos blancos ensamblan una pickup plateada en la línea de producción de una fábrica de automóviles con luces y maquinaria industrial
En el caso de las autopartes, estas pasarán a ser consideradas de libre producción e importación (Infobae)

Ambas, junto a la Secretaría de Transporte, contarán con facultades para fiscalizar el cumplimiento de los artículos 28 al 33 de la Ley N° 24.449, en los cuales también se incluyen otros requisitos a cumplir y los detalles del sistema de iluminación que deberán adoptar. Además, podrán dictar normas complementarias y aplicar sanciones vinculadas a las licencias y su procedimiento de otorgamiento.

Con motivo de cumplir con las nuevas condiciones, informaron que los fabricantes o importadores deberán acreditar que cada modelo se ajusta a los requerimientos de seguridad activa y pasiva, así como a las exigencias ambientales. El procedimiento incluye una declaración jurada y la presentación de documentación conforme al “Anexo P - Procedimiento para otorgar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA)”.

Las solicitudes serán evaluadas y, si cumplen con los requisitos, se expedirán las licencias correspondientes. También se prevé la posibilidad de validar certificaciones emitidas por organismos nacionales o internacionales reconocidos.

Por otro lado, se admitirá la homologación de vehículos bajo estándares internacionales, como el avalado por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos mediante el documento Blue Ribbon Letter, siempre que se acredite la marca, el modelo y el número de identificación vehicular (VIN) correspondiente.

Tras explicar que “la trazabilidad individual de las unidades mediante el Número de Identificación Vehicular (VIN) permite verificar la correspondencia entre los vehículos efectivamente importados y las configuraciones técnicas comprendidas”, remarcaron que la adopción de este estándar garantizará un “idéntico nivel de calidad y seguridad al vendido en el mercado estadounidense”.

De la misma manera, destacaron que este sistema basado en la autocertificación emitida, en principio, por el fabricante “constituye un mecanismo de acreditación del cumplimiento de los estándares de seguridad vehicular funcionalmente equivalente al sistema de homologación contemplado en la legislación nacional”.

Aunque esta homologación no requerirá requisitos de seguridad adicionales a los exigidos por la NHTSA, se aclaró que las autoridades argentinas podrán definir condiciones específicas sobre el origen, categorías o consultas al organismo emisor.

En el caso de quienes importen o fabriquen vehículos homologados bajo este sistema, deberán informar inmediatamente a la autoridad local sobre sanciones, investigaciones, retiros o hechos relevantes que afecten a esos vehículos en el país de origen. En caso de ocultamiento, omisión o falsedad en la información presentada, se aplicarán sanciones por falta grave, además de posibles responsabilidades civiles o penales, según corresponda.

Respecto a los componentes, piezas y autopartes destinados a vehículos, acoplados y semiacoplados, comunicaron que serán de libre producción e importación, sin necesidad de autorización previa. No obstante, recordaron que los fabricantes e importadores serán responsables de que estos elementos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo C del decreto.

Temas Relacionados

Ley de TránsitoSeguridad vialAutos 0 kmImportacionesIndustria automotrizAutopartesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Licitación clave: el Tesoro quiere evitar una suba de tasas y ofrecerá solo bonos de plazos muy cortos

Tampoco habrá colocación de deuda en dólares, porque la tasa se fue a casi 10% anual. Se puso en pausa la política de extender vencimientos en moneda local para después de las elecciones del año próximo

Licitación clave: el Tesoro quiere evitar una suba de tasas y ofrecerá solo bonos de plazos muy cortos

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las seis claves para entender el proyecto que se tratará en Diputados

De la remoción de autoridades al destino de las utilidades: qué otros cambios trae la iniciativa que reescribe la relación entre el BCRA y el Estado

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las seis claves para entender el proyecto que se tratará en Diputados

Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el nuevo proyecto que busca aprobar el Gobierno

Este miércoles, el oficialismo busca la media sanción en la Cámara baja del nuevo proyecto. Las nuevas modificaciones para el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, el calculo de la diferencia de impuesto y el tiempo limite para sacar los dólares del colchón

Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el nuevo proyecto que busca aprobar el Gobierno

Fórmula 1, IA y escándalo en EEUU: una ex gimnasta de Rosario denunció ser víctima de empresas vinculadas al entramado de Mark Walter

Bárbara Bessolo llegó a los 15 años a Indianápolis, en EEUU, para competir en los Juegos Panamericanos. Décadas después, volvió como empresaria tech. Interpuso una demanda judicial que apunta al fundador del equipo Cadillac de la F1 y a Palantir, el gigante de Peter Thiel, entre otras compañías

Fórmula 1, IA y escándalo en EEUU: una ex gimnasta de Rosario denunció ser víctima de empresas vinculadas al entramado de Mark Walter

Un mercado al que no llegan las modas: en medio de baja de ventas de autos 0 km, qué prefieren los conductores que van por un usado

El cambio tecnológico de los últimos 20 años fue el mayor de la historia, incorporando electrónica que no había antes del año 2000. Aún no dominan los SUV ni la caja automática como ocurre con los nuevos

Un mercado al que no llegan las modas: en medio de baja de ventas de autos 0 km, qué prefieren los conductores que van por un usado

DEPORTES

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

TELESHOW

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

Mariela Prieto se enteró en vivo que va a ser abuela: su emotiva reacción en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

Arrestan en Virginia a salvadoreño por presunto vínculo con sobredosis escolares

Ivanka Trump volvió a Costa Rica: el destino que convirtió en uno de sus refugios favoritos para surfear y vacacionar

Muerte de una reclusa en Copán vuelve a poner bajo escrutinio al sistema penitenciario hondureño

Costa Rica concluyó operativo aéreo en territorios indígenas tras entregar alimentos a 860 familias afectadas por las lluvias