Vuelve el sol, pero acompañado por el frío polar: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

El clima en el AMBA volverá a mostrar sol durante el fin de semana, pero con el ingreso de aire polar sobre Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cielo de Buenos Aires volvió a nublarse este jueves. Tras una jornada del miércoles en la que el sol se había reinstalado con fuerza y la ciudad respiró un alivio que muchos festejaron después de días de cielo encapotado, el amanecer de esta jornada trajo nubes cerradas y densas nieblas que redujeron la visibilidad a mínimos en distintos puntos del área metropolitana.

La causa del vuelco climático, según informó Meteored, es el retorno de aire húmedo y más templado vinculado a una ciclogénesis que avanza sobre el Litoral argentino.

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Ese sistema mantiene la región con lluvias y alerta oficial, y su influencia se extendió de manera marginal hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde, si bien no se registraron precipitaciones, el manto de nubosidad llegó acompañado de nieblas que complicaron las primeras horas del día.

El jueves, las temperaturas mínimas subieron por el ingreso de aire húmedo, con valores de 8 a 10 °C en Capital y de 3 a 6 °C en el Gran Buenos Aires (Télam)

Esa masa de aire más templado tuvo un efecto directo sobre las temperaturas mínimas del jueves. Los termómetros se ubicaron entre 8 y 10 °C en Capital y entre 3 y 6 °C en el Gran Buenos Aires, registros superiores a los del día anterior, producto justamente del ingreso de esa masa de aire húmedo que actuó como manta térmica durante la madrugada.

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El viernes marcará el paso más firme de esa masa de aire polar sobre el AMBA. Si bien las temperaturas matinales no sufrirán un impacto tan pronunciado —con una mínima prevista de 7 °C en la Ciudad de Buenos Aires—, las vespertinas sí acusarán el golpe: la máxima del día no superaría los 12 °C, lo que implica una amplitud térmica notablemente reducida respecto a otras jornadas recientes, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viento del sur seguirá activo y rafagoso al menos hasta el mediodía o el inicio de la tarde, para luego perder algo de fuerza hacia el final de la jornada.

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El sábado marcará el regreso del sol en Buenos Aires tras el frente frío, con una mínima cercana a 4 °C en la ciudad y una máxima de 12 °C

Ese cambio en la circulación del aire también tendrá consecuencias sobre el Río de la Plata. Según explicó Meteored, se producirá una leve crecida del río, con pleamares que podrían superar los 2,50 metros cerca del mediodía en los puertos del AMBA. El cielo del viernes, no obstante, ofrecerá algo más de sol que el jueves, con condiciones de nubosidad parcial.

Será durante el fin de semana cuando el aire polar llegue a su punto más intenso en Buenos Aires. Sin embargo, al mismo tiempo tendrá momentos de pleno sol en el cielo. Sería el segundo día soleado en la semana, algo que no ocurre hace varias jornadas.

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Los amaneceres del sábado y el domingo serán los más fríos del período, con marcas que caerán por debajo de los 5 °C incluso dentro de la Capital Federal, donde este tipo de registros no son tan frecuentes. En el conurbano bonaerense, los puntos más expuestos podrían registrar temperaturas de 2 o 3 grados bajo cero.

El domingo mantendrá el frío polar en el AMBA, con mínimas de entre 3 y 5 °C en Capital y temperaturas bajo cero en sectores del Gran Buenos Aires (Télam)

De acuerdo con el SMN, el sábado traerá el regreso del sol tras el paso del frente frío. Será especialmente durante la mañana, ya que por la tarde se espera que lleguen algunas nubes para que quede un cielo parcialmente nublado.

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Las mínimas se ubicarán en torno a los 4 °C en la ciudad, mientras que el viento del sudoeste sumará sensación térmica en las primeras horas. La tarde, con una máxima de 12 °C, ofrecerá un contraste respecto al amanecer gélido.

El domingo presentará un panorama similar: mínimas de entre 3 y 5 °C en Capital y valores bajo cero en sectores del Gran Buenos Aires, con una tarde de cielo parcialmente nublado y máximas del orden de 13 °C. A lo largo de esa jornada, el viento del sur irá rotando paulatinamente hacia el cuadrante este.

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