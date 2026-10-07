República Dominicana acumula 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026

República Dominicana acumuló más de 9.2 millones de visitantes entre enero y septiembre de 2026. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)

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República Dominicana recibió 684,831 visitantes en septiembre y acumuló 9,241,246 llegadas en los primeros nueve meses de 2026, según informó este martes el ministro de Turismo, David Collado, durante la presentación mensual de resultados.

La cifra de septiembre integró 533,735 turistas que arribaron por vía aérea y 151,096 pasajeros de cruceros. De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, el resultado mensual representó un alza de 16.4% frente a septiembre de 2025 y de 83.3% respecto del mismo mes de 2019.

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Collado afirmó que las 533,735 llegadas aéreas marcaron el mejor septiembre en la historia del turismo dominicano. El volumen fue 8.8% superior al de 2025, 13.8% mayor que el de 2024 y 64.9% más alto que el registrado antes de la pandemia.

El ministro anticipó que el país alcanzaría los 10 millones de visitantes durante octubre, antes del cierre del año.

Las llegadas aéreas registraron en septiembre el mejor resultado de la historia del turismo dominicano con 533,735 pasajeros. (Cortesía: David Collado)

Más de siete millones de turistas llegaron por vía aérea

Entre enero y septiembre, República Dominicana recibió 7,143,993 turistas por vía aérea, una variación de 8.6% frente al mismo período de 2025. El número también superó en 11.1% el registro de 2024 y quedó 43% por encima de las llegadas aéreas contabilizadas en los primeros nueve meses de 2019.

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Durante septiembre, los extranjeros representaron el 83% de los viajeros que llegaron en avión, con 444,133 personas. Los dominicanos residentes en el exterior o viajeros con pasaporte extranjero sumaron 89,602, según la exposición.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró cerca del 56% de las llegadas aéreas del mes, con unos 300 mil pasajeros. Las Américas recibió 146 mil visitantes, mientras que el Aeropuerto Internacional del Cibao registró 61 mil. Por Puerto Plata ingresaron 16,767 pasajeros, un aumento de 7% frente a septiembre de 2025.

Estados Unidos fue el principal mercado emisor, con 39% de los turistas llegados en septiembre. Canadá aportó 11%, Colombia 9%, Argentina 7% y México mantuvo una participación relevante dentro de los mercados latinoamericanos.

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Los extranjeros representaron el 83% de los viajeros que arribaron por vía aérea al país en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cruceros aportaron más de dos millones de visitantes en nueve meses

El turismo de cruceros aportó 151,096 pasajeros en septiembre, un incremento de 54% respecto del mismo mes del año anterior. La cifra fue 35% superior a la de 2024 y duplicó en más de 200% el resultado de septiembre de 2019.

En los primeros nueve meses del año, los puertos dominicanos recibieron 2,097,253 cruceristas, 4% más que en igual período de 2025. El volumen fue 172% mayor que el de 2019, según los datos presentados por el Ministerio de Turismo.

Puerto Plata tuvo una participación central en ese resultado. Las terminales Amber Cove y Taíno Bay concentraron el 86% de los cruceristas llegados al país durante septiembre. Amber Cove recibió cerca de 85 mil pasajeros, mientras que Taíno Bay superó los 45 mil.

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Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, también formó parte de la distribución de arribos de cruceros, aunque con una proporción menor del total nacional.

El sector de cruceros aportó más de dos millones de visitantes a los puertos dominicanos en nueve meses. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Puerto Plata mantuvo una ocupación hotelera de 74%

La ocupación hotelera de Puerto Plata alcanzó 74% durante septiembre. El 66% de los visitantes aéreos se alojó en hoteles, 18% permaneció en viviendas propias o de familiares y conocidos, y 16% eligió hospedajes de corta estadía.

Canadá fue el principal mercado emisor para Puerto Plata, con 46% de los turistas aéreos. La ruta Miami-Puerto Plata concentró 17% de los vuelos hacia la provincia y registró una ocupación de 86%.

El perfil del visitante mostró que el 47% de los viajeros tenía 50 años o más. Además, 66% ya había visitado anteriormente la provincia y la satisfacción promedio llegó a 4.5 sobre cinco, según las encuestas del ministerio.

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