Dillom reveló qué no soporta de sus fans: “Son unos insolentes, se quejan de todo”

Dillom habló de sus fans y contó qué es lo que más le molesta de ellos

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Para Dillom, la relación con sus seguidores combina una lealtad que valora y un nivel de exigencia que, según contó entre risas, puede volverse difícil de conformar. Así las cosas, este martes, el músico sorprendió al contar qué es lo que más le molesta de sus fanáticos y las insólitas quejas que recibe en redes sociales.

“Siempre me bancan a morir”, comenzó destacando Dillom, en una charla con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, al definir el vínculo con un público que lo acompaña en cada fecha, viaja para verlo y produce sus propias piezas inspiradas en su obra.

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Luego, el músico describió las demandas que recibe incluso cuando ofrece presentaciones sin costo. “Hago un show gratis y me dicen que no fui a Córdoba. Anuncio Rosario y me reclaman que es lunes porque trabajan. ¿Qué quieren, que vaya a tocar a su casa también?”, ironizó.

Rosemblat había señalado que el artista reúne una comunidad muy fiel y, al mismo tiempo, atenta a cada movimiento. Dillom coincidió con esa caracterización, aunque eligió responder con una crítica humorística: “Son unos insolentes de mie.... Se quejan de todo, son unos rompehuevos totales”.

Dillom reveló que presentó el disco La nueva violencia en 3 recitales gratis por CABA con "la idea de tomar la ciudad"

Detrás de esa dinámica, el cantante destacó el compromiso de quienes lo siguen. “Tengo mucha gente que me va a ver a todos lados, que viaja para todos lados y me expresa mucho cariño”, explicó con entusiasmo el invitado. Para él, el aspecto central de ese vínculo está en la creatividad que despiertan sus canciones y su universo artístico.

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Dillom mencionó que varios fans diseñaron productos vinculados con su figura y los comercializan por cuenta propia. “Diseñaron mucho merch que están vendiendo a lo loco. Me están durmiendo guita ahí”, bromeó, antes de resaltar el valor que le asigna a esas iniciativas.

“Me gusta ver cómo uno puede llegar a inspirar a la gente a que haga creaciones, obras o arte”, afirmó. El músico consideró que una de las partes más valiosas del contacto entre un artista y su público aparece cuando una obra impulsa a otros a producir algo propio: “Que se le abra esa parte del cerebro tan linda y de ahí florezcan cosas nuevas”.

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Por su parte, el conductor retrucó: “Pero escúchame. No estás cobrando las entradas. El merch lo hace otro. Estoy muy preocupado por tu economía, amigo”. En ese momento, el creador de La nueva violencia explicó: “Veo cosas increíbles que hacen y me gusta ver eso, cómo uno puede llegar a inspirar a la gente a que haga creaciones, obras, arte y todo. Y me parece de lo más lindo entre un artista y su público. Esta cuestión de inspirar, de hacer que alguien se le abra esa parte del cerebro tan linda y que de ahí florezcan cosas nuevas, ¿no?”.

Dillom detalló en una entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina las insólitas exigencias que recibe de sus fanáticos en redes sociales

Esa mirada sobre su comunidad también influyó en la forma que eligió para presentar su álbum. En lugar de un evento privado destinado a figuras de la industria, Dillom organizó tres shows gratuitos en un mismo día y en distintos lugares de la ciudad.

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El músico explicó que el disco cuestiona ciertas lógicas de exposición y “cholulaje”, por lo que una presentación convencional habría resultado contradictoria con ese planteo. “No quería gastar tanta guita para invitar a los mismos de siempre, que ni siquiera escuchen el disco y después te den una palmadita en la espalda”, sostuvo.

Según relató, la producción de un lanzamiento de ese tipo puede costar decenas de miles de dólares. Frente a esa alternativa, optaron por una propuesta que llevara la música a distintos puntos y convocara a la gente a participar de un recorrido fuera de su rutina.

“Tenía esta idea de tomar la ciudad y que sea un suceso que pase en distintos lados”, explicó. El formato, dijo, buscó que sus seguidores salieran de sus casas, se movilizaran y vivieran una experiencia diferente. Dillom agregó que llevaron una iniciativa gratuita similar a México bajo el nombre de Noches Violentas.

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