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El 74% de los costarricenses respalda los primeros 100 días de gestión de Laura Fernández, según encuesta de Cid Gallup

El balance de los primeros 100 días de gobierno muestra que la mandataria obtiene cifras destacadas de aprobación y confianza, con expectativas positivas sobre el cumplimiento de sus promesas

Expectativas altas y respaldo mayoritario reflejados en la encuesta de Cid Gallup sobre los primeros 100 días de mandato de Laura Fernández Delgado en Costa Rica.
Expectativas altas y respaldo mayoritario reflejados en la encuesta de Cid Gallup sobre los primeros 100 días de mandato de Laura Fernández Delgado en Costa Rica.
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Laura Fernández Delgado alcanzó una aprobación del 74% en sus primeros 100 días como presidenta de Costa Rica, según una encuesta de la firma Cid Gallup divulgada tras cumplirse el plazo simbólico el 16 de agosto de 2026.

Este respaldo se presenta como uno de los datos más destacados en la etapa inicial de su mandato, iniciado el 8 de mayo, y refleja un ambiente favorable para la administración entrante.

La medición, realizada entre el 10 y el 17 de agosto con una muestra representativa de 1,200 costarricenses adultos, muestra que solo 21% de los encuestados manifestó desaprobación hacia la gestión presidencial, mientras un 4% prefirió no emitir opinión.

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El estudio de la Cid Gallup también revela que la imagen personal de la mandataria goza de índices aún más altos que su gestión institucional: un 77% de los consultados expresó una opinión favorable sobre Fernández Delgado, frente a un 20% que la califica de manera desfavorable y un 3% que no sabe o no responde.

Este indicador de simpatía personal suele funcionar como termómetro del clima social que rodea a la figura presidencial y puede incidir en la capacidad del gobierno para impulsar iniciativas durante los próximos meses.

Resultados de la encuesta de Cid Gallup muestran que el 74% de la población costarricense aprueba la gestión de Laura Fernández Delgado en sus primeros 100 días como presidenta (Cortesía: Cid Gallup).
Resultados de la encuesta de Cid Gallup muestran que el 74% de la población costarricense aprueba la gestión de Laura Fernández Delgado en sus primeros 100 días como presidenta (Cortesía: Cid Gallup).

Un electorado dispuesto a esperar resultados

El informe también revela que el 79% de las personas encuestadas está dispuesta a dar tiempo para que la nueva administración muestre resultados concretos. Este dato sugiere una ciudadanía que, a pesar del clima de exigencia, ofrece un período de confianza para la consolidación de políticas públicas.

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Además, el 62% considera probable que la presidenta cumpla sus promesas de campaña, mientras que un 52% cree que logrará resolver la principal preocupación familiar, según los datos recogidos por la consultora.

La expectativa de cumplimiento se convierte en un reto clave para la administración de Fernández, que deberá sostener estos niveles de confianza en la medida en que avance su gestión.

Apoyo regional y características del respaldo

La encuesta identifica que el respaldo a la presidenta es particularmente fuerte entre personas con educación primaria o residentes en las provincias de Puntarenas, Limón y Guanacaste. Este patrón territorial y demográfico podría influir en la agenda del gobierno, que históricamente ha enfrentado desafíos para equilibrar el desarrollo entre el Valle Central y las regiones costeras.

Aunque la presidenta Fernández Delgado ha alcanzado un respaldo amplio en el inicio de su mandato, el desafío de mantener estos niveles de apoyo radica en la gestión de las expectativas y la capacidad de traducir la confianza inicial en resultados tangibles. El 52% que cree probable la resolución de la principal preocupación familiar marca una vara alta para la administración, especialmente en contextos de volatilidad económica o inseguridad.

La aprobación de la gestión de Laura Fernández Delgado es más alta entre personas con educación primaria y residentes fuera de las zonas de aglomeración (Cortesía: Cid Gallup).
La aprobación de la gestión de Laura Fernández Delgado es más alta entre personas con educación primaria y residentes fuera de las zonas de aglomeración (Cortesía: Cid Gallup).

La medición de Cid Gallup coloca a Costa Rica en el foco regional por el alto grado de legitimidad que ostenta su líder en este primer tramo de gobierno. Sin embargo, la tendencia mundial muestra que el respaldo ciudadano puede fluctuar ante dificultades inesperadas, lo que obliga al Ejecutivo a sostener un diálogo constante y transparente con la ciudadanía.

A lo largo de estos primeros 100 días, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha priorizado la seguridad ciudadana, el impulso a la infraestructura de transporte y el combate al crimen organizado. Estas líneas de acción han definido el perfil de la gestión en este periodo inicial y marcan la hoja de ruta del Ejecutivo para los próximos meses.

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