Sociedad

Manejaba sin licencia, quiso escapar de un control de tránsito y chocó contra un patrullero en Mendoza

Tanto el conductor de la moto como el acompañante resultaron heridos debido a la maniobra. Las autoridades constataron que no tenían ningún registro y secuestraron el vehículo

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Motociclista con casco y chaqueta de cuero soplando un alcoholímetro, asistido por una oficial de la Policía de Mendoza. Se ven árboles, edificios y montañas.
El accidente se produjo por un control policial que el conductor quiso evadir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos personas resultaron heridas tras intentar esquivar un control de tránsito que se desarrollaba sobre una avenida del departamento de San Martín, en Mendoza. La moto en la que circulaban terminó impactando contra un patrullero.

El incidente ocurrió en horas de la mañana del martes sobre la avenida Boulogne Sur Mer. El conductor, que circulaba en una motocicleta Zanella 150 cc junto a un acompañante, vio el despliegue policial y realizó una maniobra para eludir el control, pero terminó impactando de frente contra el móvil policial conducido por un oficial de la Policía Vial. Ambos ocupantes sufrieron policontusiones como consecuencia del choque, de acuerdo con lo informado por Radio Regional.

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Tras el impacto, los efectivos procedieron a verificar la situación documental y detectaron varias irregularidades. La inspección reveló que la moto carecía de documentación identificatoria, el conductor de 19 años no tenía licencia de conducir habilitante y el vehículo no contaba con seguro obligatorio vigente, según indicó Mendoza Today. Con esta situación, el personal policial labró las infracciones viales correspondientes y dispuso la retención del rodado.

Respecto al estado de salud, las dos personas debieron recibir atención médica por las lesiones sufridas, aunque no se informó sobre internaciones ni sobre la gravedad de los golpes.

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En las horas previas al accidente de los dos sujetos que viajaban en moto, tuvo lugar un trágico hecho durante la madrugada, en donde también estuvo involucrada una moto.

Hospital Teodoro J. Schestakow, San Rafael Mendoza
Los médicos del Hospital Schestakow le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, y quedó internada en terapia intensiva, donde murió horas más tarde

Una joven de 19 años murió tras perder el control de su motocicleta e impactar contra unos bolardos de piedra, ubicados en la banquina de calle Dean Funes, en San Rafael. El accidente ocurrió a las 3 de la madrugada del martes, a unos 50 metros al norte de la avenida Sarmiento, y las causas que provocaron la caída todavía son materia de investigación, según informó el medio local MDZ.

Un llamado al número de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una motociclista caída sobre el asfalto. Al llegar al lugar, los efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el estado de la joven y procedieron a su traslado de urgencia al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael. Los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, y la internaron de inmediato en la unidad de terapia intensiva (UTI).

Pese a la atención del equipo de salud, la joven falleció horas después dentro de la UTI. Las lesiones que presentaba resultaron incompatibles con la vida. De acuerdo con lo informado por MDZ tras consultar fuentes policiales, la conductora habría perdido el dominio de la moto por causas aún no determinadas, lo que la llevó a golpear primero contra los bolardos —postes de baja altura fabricados en piedra— ubicados en la banquina, y luego contra el pavimento.

La Oficina Fiscal de San Rafael ordenó la realización de pericias para reconstruir la mecánica del siniestro. Los investigadores buscan establecer si el accidente tuvo origen en factores externos, como el estado de la calzada o las condiciones de visibilidad propias de la madrugada, o si respondió exclusivamente a una pérdida de control del vehículo. Las conclusiones periciales serán determinantes para reconstruir lo ocurrido en esa arteria de la ciudad sureña de Mendoza.

La víctima no fue identificada públicamente por las autoridades. El caso quedó en manos de la fiscalía local, que conduce la investigación. El mismo medio local precisó que el hecho se produjo a unos 50 metros al norte de la avenida Sarmiento, sobre una calle de tránsito habitual en esa zona de San Rafael. Hasta el momento no trascendió si la joven circulaba sola ni si existieron otros vehículos involucrados en el siniestro.

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