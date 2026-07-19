Nuevo aumento en combustibles obliga a hondureños a retomar medidas de ahorro

La coordinadora Saraí Silva atribuyó el nuevo ajuste a factores externos y recordó que el país depende de la compra de derivados. (FOTO: HRN)

Suben los combustibles en Honduras desde el lunes 20 de julio, según confirmó la Secretaría de Energía. El ajuste incluye alzas en las gasolinas, el diésel y el kerosene; el GLP doméstico mantiene su precio por el apoyo temporal del Gobierno y el GLP vehicular baja.

La coordinadora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, (Ahdippe) Saraí Silva, recomendó a la población retomar medidas de ahorro y buscar alternativas para reducir el impacto económico de estos aumentos.

“Esto es lamentable y tenemos que reactivar nuestras medidas de ahorro y las mejores alternativas que podamos tener”, expresó la representante del sector.

Silva dijo que el comportamiento del mercado internacional vuelve a mostrar la vulnerabilidad de países como Honduras, que dependen de la importación de combustibles y están expuestos a variaciones por factores externos.

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Nueva estructura de precios

La Secretaría de Energía informó que la nueva estructura de precios comenzará a aplicarse desde las 6:00 de la mañana del lunes 20 de julio en las estaciones de servicio del país.

El ajuste incluye aumentos en varios derivados del petróleo, sobre todo en las gasolinas, el diésel y el kerosene. En Tegucigalpa, los nuevos valores quedaron así:

Gasolina súper: 131.84 lempiras por galón, con un aumento de 0.69 centavos, mientras que la gasolina regular: 122.03 lempiras por galón, con un incremento de 0.33 centavos, el Kerosene: 103.66 lempiras por galón, con un alza de 1.29 lempiras.

Silva señaló que uno de los principales factores detrás del nuevo incremento es la inestabilidad generada por la escalada de conflictos en Medio Oriente, una región clave para la producción y distribución mundial de petróleo.

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Qué factores presionan los precios

La representante de Ahdippe explicó que cualquier tensión geopolítica importante puede generar movimientos en el precio internacional del barril, por la incertidumbre sobre la oferta y las rutas de transporte energético.

La coordinadora de Ahdippe recordó que durante las últimas semanas los consumidores habían recibido una reducción acumulada en los precios de los combustibles.

Según explicó, las rebajas registradas estuvieron en un promedio de entre 15 y 20 lempiras en los diferentes derivados del petróleo.

El aumento del diésel preocupa por su impacto en el transporte de carga, el transporte público, la maquinaria agrícola y los costos de los hogares.

Silva sostuvo que esas disminuciones no tuvieron el mismo comportamiento en otros sectores de la economía, donde los precios de bienes y servicios no necesariamente bajaron al mismo ritmo.

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A criterio del sector distribuidor, esto responde a la dinámica del mercado, donde los costos de transporte, producción y operación pueden tardar más tiempo en reflejar una reducción en el precio final para los consumidores.

La preocupación por el diésel

Uno de los principales puntos de preocupación para Ahdippe es el comportamiento del diésel, por su importancia para el transporte de carga, el transporte público, la maquinaria agrícola y distintas actividades productivas.

Silva explicó que este combustible había mostrado una tendencia favorable en las semanas anteriores, por lo que el nuevo incremento genera inquietud entre sectores que dependen directamente de su consumo.

El aumento del diésel puede tener efectos en la estructura de costos de distintas actividades económicas, en especial las relacionadas con movilización de productos, distribución y producción agrícola.

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Ahdippe atribuye el alza de los combustibles a la inestabilidad en Medio Oriente y a su efecto sobre el precio internacional del petróleo. (FOTO: La Tribuna)

El impacto en los hogares

Los combustibles representan uno de los gastos más sensibles para los hogares hondureños, ya que sus variaciones pueden influir en otros precios vinculados con transporte y distribución.

Cuando aumenta el costo del combustible, sectores económicos suelen evaluar ajustes en sus gastos operativos, una situación que puede generar presión adicional sobre los consumidores.

Por esa razón, Silva recomendó establecer una planificación financiera, uso eficiente de los vehículos y reducción de viajes innecesarios para disminuir el impacto.

Entre las principales recomendaciones destacan mantener una velocidad constante durante los recorridos, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, revisar periódicamente el estado mecánico del vehículo, mantener la presión adecuada de los neumáticos, planificar rutas para reducir recorridos innecesarios y compartir transporte cuando sea posible.

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