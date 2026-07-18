Revocaron la prisión domiciliaria a un joven que salió a celebrar el triunfo de la Selección Argentina

Le sacaron la prisión domiciliaria tras incumplirla por festejar el triunfo de Argentina

En medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, un joven de Bariloche perdió el beneficio de la prisión domiciliaria, que incumplir las restricciones impuestas en el marco de una causa por violencia de género. El imputado se fue de su vivienda para mirar el partido y unirse a la celebración popular. “Se emocionó y bueno, salió a festejar”, declaró el abogado.

La Justicia revocó la prisión domiciliaria a Fabián Millaqueo luego de abandonar su vivienda para festejar el partido de Argentina-Inglaterra. La decisión judicial llegó después de que el sistema de monitoreo satelital detectara que el acusado se había alejado del domicilio donde debía permanecer bajo vigilancia.

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Fabián Millaqueo enfrenta una causa penal por agredir a su pareja y cumplía prisión domiciliaria con pulsera electrónica desde el 13 de mayo. La medida, otorgada por el juez tras considerar un problema de salud documentado por la defensa, incluía la condición expresa de no salir de su vivienda en el barrio El Frutillar, en su domicilio de las calles Pirán y Molle. El fiscal Gerardo Miranda destacó durante la audiencia de revisión que la prisión domiciliaria había logrado evitar nuevos incidentes y proteger a la víctima.

Según el registro del GPS, Millaqueo abandonó su casa a las 18, fue rumbo al barrio Malvinas, y regresó a las 21:43. El fiscal Miranda advirtió que ese comportamiento constituyó un incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. La fiscalía confirmó que “salió del radio que tenía autorizado”, y el propio imputado reconoció ante la policía que fue a ver el partido con amigos y conocidos.

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En la audiencia realizada este viernes, el juez Ricardo Calcagno consideró que la violación de las reglas de la prisión domiciliaria quedaba demostrada. El magistrado remarcó que “el Estado no puede estar supeditado al ánimo de las personas privadas de libertad para que cumplan medidas que se les conceden”. Dirigiéndose al imputado, Calcagno agregó: “El cuidado de los testigos no puede depender de que usted tenga ganas o no de festejar, cuando todavía faltan partidos de Argentina”.

El juez sostuvo que, aunque la salida se produjo para ver el partido, esa conducta también podría haber posibilitado situaciones de riesgo, ya que Millaqueo podría haberse dirigido “a la casa de las personas que son testigos de cargo para un hipotético juicio”.

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Para evitar que se obstaculice el curso del proceso penal, Ricardo Calcagno dispuso la prisión preventiva del imputado en la comisaría 42, hasta que el Servicio Penitenciario determine su traslado a una unidad. En su resolución, el magistrado remarcó la importancia de proteger tanto a la víctima como a los testigos para asegurar la integridad de la investigación. Durante la audiencia, el defensor Marcos Ciciarello no objetó el cambio de medida.

Por su parte, el letrado transmitió que su defendido “está apenado por la transgresión” ocurrida durante el partido y presentó disculpas en nombre de Millaqueo. “No quiero justificar, pero no ocurre muchas veces en la historia un partido así”, expresó.

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Finalmente, el abogado acordó con la fiscalía que la prisión preventiva se mantenga durante los próximos 15 días. Durante este plazo, se espera actualizar los informes médicos y la evaluación de la Oficina de Atención a la Víctima para solicitar una posible restitución de la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

El proceso penal que enfrenta Millaqueo tiene como fecha límite el 13 de septiembre para completar la etapa de instrucción. El caso se mantiene bajo seguimiento judicial, a la espera de nuevas medidas cautelares y del avance de la causa por violencia de género. La decisión judicial busca preservar la protección de la víctima y el normal desarrollo del proceso.

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