Sociedad

Revocaron la prisión domiciliaria a un joven que salió a celebrar el triunfo de la Selección Argentina

La salida del imputado fue detectada por el sistema de monitoreo electrónico. Esto motivó que el beneficio otorgado por razones de salud fuera reemplazado por prisión preventiva en una comisaría local

Guardar
Google icon
Le sacaron la prisión domiciliaria tras incumplirla por festejar el triunfo de Argentina
Le sacaron la prisión domiciliaria tras incumplirla por festejar el triunfo de Argentina

En medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, un joven de Bariloche perdió el beneficio de la prisión domiciliaria, que incumplir las restricciones impuestas en el marco de una causa por violencia de género. El imputado se fue de su vivienda para mirar el partido y unirse a la celebración popular. “Se emocionó y bueno, salió a festejar”, declaró el abogado.

La Justicia revocó la prisión domiciliaria a Fabián Millaqueo luego de abandonar su vivienda para festejar el partido de Argentina-Inglaterra. La decisión judicial llegó después de que el sistema de monitoreo satelital detectara que el acusado se había alejado del domicilio donde debía permanecer bajo vigilancia.

PUBLICIDAD

Fabián Millaqueo enfrenta una causa penal por agredir a su pareja y cumplía prisión domiciliaria con pulsera electrónica desde el 13 de mayo. La medida, otorgada por el juez tras considerar un problema de salud documentado por la defensa, incluía la condición expresa de no salir de su vivienda en el barrio El Frutillar, en su domicilio de las calles Pirán y Molle. El fiscal Gerardo Miranda destacó durante la audiencia de revisión que la prisión domiciliaria había logrado evitar nuevos incidentes y proteger a la víctima.

Según el registro del GPS, Millaqueo abandonó su casa a las 18, fue rumbo al barrio Malvinas, y regresó a las 21:43. El fiscal Miranda advirtió que ese comportamiento constituyó un incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia. La fiscalía confirmó que “salió del radio que tenía autorizado”, y el propio imputado reconoció ante la policía que fue a ver el partido con amigos y conocidos.

PUBLICIDAD

En la audiencia realizada este viernes, el juez Ricardo Calcagno consideró que la violación de las reglas de la prisión domiciliaria quedaba demostrada. El magistrado remarcó que “el Estado no puede estar supeditado al ánimo de las personas privadas de libertad para que cumplan medidas que se les conceden”. Dirigiéndose al imputado, Calcagno agregó: “El cuidado de los testigos no puede depender de que usted tenga ganas o no de festejar, cuando todavía faltan partidos de Argentina”.

El juez sostuvo que, aunque la salida se produjo para ver el partido, esa conducta también podría haber posibilitado situaciones de riesgo, ya que Millaqueo podría haberse dirigido “a la casa de las personas que son testigos de cargo para un hipotético juicio”.

Para evitar que se obstaculice el curso del proceso penal, Ricardo Calcagno dispuso la prisión preventiva del imputado en la comisaría 42, hasta que el Servicio Penitenciario determine su traslado a una unidad. En su resolución, el magistrado remarcó la importancia de proteger tanto a la víctima como a los testigos para asegurar la integridad de la investigación. Durante la audiencia, el defensor Marcos Ciciarello no objetó el cambio de medida.

Por su parte, el letrado transmitió que su defendido “está apenado por la transgresión” ocurrida durante el partido y presentó disculpas en nombre de Millaqueo. “No quiero justificar, pero no ocurre muchas veces en la historia un partido así”, expresó.

Finalmente, el abogado acordó con la fiscalía que la prisión preventiva se mantenga durante los próximos 15 días. Durante este plazo, se espera actualizar los informes médicos y la evaluación de la Oficina de Atención a la Víctima para solicitar una posible restitución de la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

El proceso penal que enfrenta Millaqueo tiene como fecha límite el 13 de septiembre para completar la etapa de instrucción. El caso se mantiene bajo seguimiento judicial, a la espera de nuevas medidas cautelares y del avance de la causa por violencia de género. La decisión judicial busca preservar la protección de la víctima y el normal desarrollo del proceso.

Temas Relacionados

Selección ArgentinafestejosMundial 2026Barilocheprisión domiciliariaviolencia de géneroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bloquearon más de 500 sitios de apuestas online ilegales en Argentina

La justicia penal avanzó con la restricción a centenares de sitios de juego no autorizados, tras constatar riesgos para menores y falta de mecanismos de protección en las plataformas

Bloquearon más de 500 sitios de apuestas online ilegales en Argentina

Vuelve el frío y las tormentas al AMBA luego de varios días de temperaturas primaverales

A lo largo del fin de semana, se esperan condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El pronóstico para el domingo y cómo podría afectar a las concentraciones de hinchas por la final Argentina-España

Vuelve el frío y las tormentas al AMBA luego de varios días de temperaturas primaverales

Salta enfrenta más de 25 focos de incendio activos propagados por el viento Zonda

El avance del fuego y las ráfagas intensas obligaron a desplegar recursos limitados. Los vecinos se organizaron para proteger viviendas y las autoridades piden extremar precauciones en toda la zona

Salta enfrenta más de 25 focos de incendio activos propagados por el viento Zonda

Un bebé de 23 meses fue asesinado a golpes en Merlo: la Justicia liberó a la madre y el padrastro quedó acusado de homicidio agravado

Tras la muerte de un niño de 2 años internado con fractura de cráneo, la Justicia determinó que la madre era víctima de violencia de género y mantiene como principal sospechoso a la pareja

Un bebé de 23 meses fue asesinado a golpes en Merlo: la Justicia liberó a la madre y el padrastro quedó acusado de homicidio agravado

“Sexto Panteón”, una colosal ciudad subterránea bajo el Cementerio de la Chacarita creada para albergar a más de cien mil difuntos

Fue el primer y más grande ensayo mundial de arquitectura moderna aplicada al ámbito funerario. Su autora fue la urbanista Ítala Fulvia Villa, una mujer pionera, vanguardista y brillante que diseñó el descanso eterno de los porteños y que, sin embargo, fue sepultada por el olvido de su propio tiempo

“Sexto Panteón”, una colosal ciudad subterránea bajo el Cementerio de la Chacarita creada para albergar a más de cien mil difuntos

DEPORTES

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Tiene 100 años, sigue a Messi desde que éste llegó a Miami y su saludo desde las gradas fue la sensación del partido contra Austria

Goleadas, el debut de Merlo como DT y un campeón inesperado: a 40 años del inicio del torneo Nacional B

Impactante speech de un periodista francés: “Argentina es el fútbol, siempre lo supimos y lo volvemos a saber gracias a Messi y Lautaro”

La nueva vida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que puso en jaque a Argentina y España en el Mundial: “Es un poco difícil”

Di Stéfano, Pizzi, Garnacho y Nico Paz: la lista de jugadores argentinos y españoles que decidieron jugar para la otra selección

TELESHOW

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

Marcelo Tinelli recordó sus encuentros con Xuxa: “Pensé que sería la mamá de mis hijos, fui quedado”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Irán amenazó con atacar instalaciones de EEUU y sus aliados en Medio Oriente para dejarlos sin petróleo ni gas “durante años”

Estados Unidos celebró las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní por los reiterados ataques de HAYI

La Corte Suprema endureció las restricciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro tras incumplir medidas cautelares

Crisis en Bolivia: 15 empresas públicas registran pérdidas de más de USD 500 millones

De los “anti-Argentina” a las cábalas para la final del Mundial