Encontraron un cuerpo en el cauce de un río en Córdoba e intentan determinar las causas de la muerte

Un hombre se encuentra junto a un pilar del puente que cruza el río Suquía en la ciudad de Córdoba, con una ciclovía a la derecha del cauce (Google Maps)

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el cauce del río Suquía, en la ciudad de Córdoba, activó el jueves una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La zona en cuestión, ubicada sobre la avenida Intendente Ramón Mestre al 2600, barrio San Vicente, fue escenario de un amplio despliegue policial tras el aviso de un vecino que alertó a las autoridades sobre la presencia de un cadáver flotando en el agua.

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La noticia del descubrimiento movilizó a efectivos de la Policía de Córdoba y a un servicio de emergencias médicas, quienes arribaron rápidamente al lugar. Los profesionales de la salud confirmaron que la persona, un hombre mayor de edad, ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada, según informaron fuentes policiales.

La Justicia de Córdoba tomó intervención inmediata en el caso, ordenando el inicio de actuaciones para recabar pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo sucedido. Entre las primeras disposiciones, se incluyó la realización de pericias sobre el cuerpo y la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del río Suquía.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, el sector donde se produjo el hallazgo, a la altura del 2668 de la avenida Intendente Ramón Mestre, presenta un cauce de agua de regular profundidad y tránsito peatonal frecuente. El área fue acordonada por la Policía para facilitar el trabajo de los peritos y evitar la alteración de posibles indicios.

Tras el aviso inicial se desplegó un operativo que incluyó la intervención de personal de la división Homicidios y del departamento Científico. Los efectivos trabajaron durante varias horas en la recolección de elementos que pudieran aportar datos relevantes para la causa.

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Los investigadores procuran determinar la identidad del hombre fallecido, así como establecer si tenía algún tipo de pertenencia o documentación consigo. Se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que permitan identificarlo o reconstruir sus últimos movimientos.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. El cuerpo será sometido a una autopsia en el Instituto de Medicina Forense, lo que permitirá precisar el horario y las circunstancias del deceso. Además, se espera el resultado de estudios toxicológicos y anatomopatológicos para orientar la pesquisa.

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El descubrimiento movilizó a efectivos de la Policía de Córdoba y a un servicio de emergencias médicas

Encontraron el cuerpo de un hombre en las costas uruguayas

Una semana atrás, un cuerpo sin vida fue hallado en la costa de Atlántida, en el departamento uruguayo de Canelones, y la Justicia investiga si corresponde a uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos el pasado 14 de junio cuando salieron en lancha al Río de la Plata.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Prefectura Nacional de Uruguay. De acuerdo con lo que trascendió, el cadáver no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros, por lo que una de las hipótesis principales apunta a que el cuerpo habría sido arrastrado por las corrientes y los fuertes vientos registrados en el río durante los últimos días.

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La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó la realización de pericias forenses para determinar la causa de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.

El resultado de estos estudios será determinante para establecer si se trata de uno de los cinco pescadores argentinos buscados hace casi tres semanas.

Hasta el momento, solo han sido identificados los cuerpos de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, quienes formaban parte del grupo que había salido a pescar a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”.

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Los cinco tripulantes que zarparon aquel domingo fueron Carlos y su hermano Claudio Kovach, de 50 años, también de tez blanca, 1,79 metros de altura y contextura delgada, distinguible por dos tatuajes: un águila en un hombro y un tigre en el otro.

Además, estaban el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años, el más joven del grupo. Los otros dos integrantes eran Damián Giubu, de 42 años, y Romegialli, oriundo de Berazategui, quien según su perfil de LinkedIn era parte del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y había trabajado en CASAV, una empresa de elaboración de bebidas gaseosas.

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Si los análisis confirman que el cuerpo localizado en Atlántida pertenece a otro miembro del grupo, serían tres las víctimas fatales identificadas y quedarían dos pescadores aún desaparecidos.

Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, con destino a una jornada de pesca de pejerrey. La última comunicación con la embarcación se reportó entre las 6 y las 8.30 de ese día.

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Ante la ausencia, sus familiares realizaron la denuncia y se activó un amplio operativo de búsqueda en diversos sectores del Río de la Plata, que incluyó zonas de Hudson, Berisso, Ensenada, Magdalena y aguas jurisdiccionales de Uruguay.